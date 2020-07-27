ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Rakiplerini diskalifiye eden tek adam!

Kendini Musa sanan diktatör!

İşte size Kemal Kılıçdaroğlu!

CHP'nin 37. Kurultayı'nda kendi yazdığı delegelerin oylarıyla koltuğa yeniden oturan Bay Kemal; "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" dedi.

Herif kurt taktiği uyguluyor!

Yanındakileri tek tek yiyor!

'Dost' dedikleri kimmiş bir bakın;

FETÖ, İngiliz Temel, Meral Abla, Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, HDPKK ve DHKP-C!

Bu tabloya iyi bakın!

Atatürk'ün partisini FETÖ'ye, PKK'ya ve DHKP-C'ye peşkeş çeken adam bi de 'Ben Atatürk'ün partisinin genel başkanıyım' diyor!

Yüzsüz, yalancı!

'Hadi oradan!' Atatürk'ü kullanarak zengin oldular, makam mevki elde ettiler, villa, yat, kat sahibi oldular!

Atatürk'ü sopa yapıp milleti dövdüler.

En büyük hakareti Atatürk'e yaptılar!

Bunlar Atatürkçü olamaz!

Olsa olsa Atatürk'ten geçinen tüccar olurlar.

Bize 'Yorgo olurdunuz' diyenler şimdi, Ayasofya'nın cami olmasına Yorgo gibi üzüldü, Yorgo ile beraber yas tutuyorlar!

Girdiği her seçimi kaybeden yalancı birini CHP'nin başına getirmek aslında ağlanacak bir durumdur.

Bu demokrasi havarileri(!) CHP onur üyesi Nuriye Berberoğlu'nu konuşturmadı.

Sorularına kızdılar çünkü.

Berberoğlu, "Sizi genel başkan yapan FETÖ kasetini size kim verdi?" dedi.

Bir diğeri ise "Kalamış yat limanında Abdullah Gül ile ne konuştunuz?" sorusuydu.

Gerçeklerden rahatsız oldular.

Bu yüzden kadını konuşturmadılar.

CHP'li eski vekilleri de içeri almadılar.

Diktatörlük budur işte!

Bay Kemal, Reis'e 'Firavun' kendine 'Musa' diyor.

Ne Musa'sı be; adam diktatör, diktatör!

***

Kılıçdaroğlu kurt taktiği uyguluyor!

Karda yürüyen 100 tane kurdun arkasından gitseniz ancak beş-altı ayak izi görürsünüz!

Kurtlar dikkatli ve organizedirler.

İzleri belli olsun istemezler!

Grup, önde giden kurdun ayak izlerine basarak ilerler ki, arkadan gelen kurtları az sanıp, aldansın!

Bay Kemal, HDP ile ittifakı böyle gizledi!

Kurtlar, organize olmadan asla hareket etmez ve avlanmazlar!

KK'da 2023'e sinsice hazırlanıyor!

İktidarı da çantada keklik görüyor!

Dostları PKK, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan ve Meral ablasına güveniyor.

Milletin tezgâhını görmediğini sanıyor.

'Hepimiz birlikte Reis'i yer memleketi böleriz' diye düşünüyorlar.

Millet ihanetin farkında ama.



***



Ayasofya'da ilk Cuma kılındı...

CHP ve seküler kafa resmen kudurdu!

Mustafa Sönmez isimli Reis düşmanı;

"Derdimiz, Ayasofya'da Cuma namazı mıydı?" diye kükremiş..

Reis'in cami içinde çekilmiş fotoğrafının altına da alçak bir not düşmüş!

Bu zihniyet iktidar olunca Ayasofya'yı FETÖ gibi kiliseye çevirir!

Fatih'in emaneti Ayasofya'nın cami olarak hizmete girmesi yeni bir silkiniştir.

Buna sebep olan Erdoğan'a "Dünya Lideri"derken abartmadık yani!

ABD Başkanı Trump, dünyadaki 3 güçlü lider arasına Başkan Erdoğan'ı boşuna göstermedi yani.



***



Ayasofya'nın sesi çok gür çıktı.

O ses Yunanistan, Rusya, ABD, Ermenistan, Vatikan, Papa ve Avrupa Birliği'nden çıktı!

Reis'in eserleri adamları şizofren yaptı!

İmamoğlu 'Kanal İstanbul'un depreme sebep olacağı palavrasını ortaya attı.

İngiliz Temel, 'Hızlı tren göçü artırıyor' dedi. 'Şehir hastaneleri ölümü, 'Duble yolların da trafik kazalarını artırdığını' söylediler, 'İstanbul Havalimanının virüs bulaştırdığını, 'Marmaray'ın kıtlığa, yerli otomobilin de vebaya sebep olacağı' saçmalığını yayıyorlar.

Buşon meselesini de unutmayalım!

Nedir bu buşon?

Fransızca kökenli bir kelime olan 'bouchon' şarap şişesinin mantarını açtırma bedeliymiş!

İmamoğlu 'israf' kelimesiyle seç