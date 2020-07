ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Koronavirüs ve Ortadoğu'daki ateşe rağmen Türkiye'de süren istikrarı, huzuru ve virüsle mücadeleyi çekemediler!

Kaos çığırtkanlığına başladılar!

Birliğimizi dinamitlemek istiyorlar!

Çok yazdım; 'tezgâh büyük' dedim!

'Tayyip düşmanlığıyla morfinlenmiş beyinler' üzerinden faaliyet yürütüyorlar dedim.

Yanılmadım!

Aksaçlı müzmin Reis düşmanları sahnede.

İyiye ve güzele kendilerini kapattılar...

Akbabalar 'Yaşasın kötülük' dedi!

Reis nefreti bunlara kafayı yedirtti.

Memleket batmış, çökmüş hatta işgal edilmiş umurlarında değil!

Gözleri kör, kulakları sağır oldu.

Oyun büyük!..

Üst akıl; yani ABD, İsrail el ele vermiş memleketimizin gelişmesine, istikrarına, kardeşçe yaşamasına savaş açtı!

İçteki hainlerle birlikte Türkiye'yi bölüp ele geçirmek istiyorlar.

Niyetleri bu!

Ajanları içimize saldılar...

Kimi politikacı, kimi gazeteci, kimi de anketçi kılığında aramızdalar...

Şimdi de kongreye giden CHP'yi Abdullah Gül'ün adaylığına hazırlıyorlar!

Genel Kurulda Abdullah Gül ve Ali Babacan'a itiraz edecek isimleri gömecekler!

Geziciler ve fitneciler arı gibi çalışıyor!

Solcu Aksaçlı yıkım ve kaos ekibi bildiri üstüne bildiri yayınlıyor!

AK Parti'de Aksaçlı yok mu?

Onlar ne yapıyor?

Galiba bir kısmı uykuda...

Bir kısmı da burnundan kıl aldırmıyor!

Sel önünden kütük kapan bile var!

***

CHP'nin Aksaçlıları yayınladıkları bildiride;

"Size seslenişimizi akıl vermek olarak almayın. Bunları deneyimlerimizin özeti ve size hak ettiğiniz aydınlık ülkeyi bırakamamış olmanın eksiklenmesi olarak kabul edin" diyor!

Mütevazilik dolu sözlerle başladılar.

Peki; kim bunlar?

Biri Ahmet Türk!

Şu PKK'lı eski vekil...

Diğerleri de aynı familyadan!

Hepsinin tuzu kuru.

Ancak ekşın istiyorlar!

Yönetim kurulu üyeliğine razı olan da var!

Kimi eski mebus kimi bakan!

AK Parti'de politika yapmış olan var!

Kaos çıkarmak için biraraya geldiler!

Önce gençleri cicili bicili laflarla kafakola alacaklar sonra ölümcül darbeyi indirecekler!

Bunlar aksaçlı falan değil akbabadır!

Dünya Türkiye'nin hamleleri karşısında bocalarken, Yunan gavuru tir tir titrerken bunların yaptıklarına bak!

Size bir soru...

Rumlar İmamoğlu'nu neden çok seviyor?

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı hamleleri sürerken, Ekrem Müdafa'yı (İmamoğlu) manşetlerinden indirmiyorlar...

Neden acaba?

Yunan medyasını memnun etmek için Ayasofya camiinde kılınacak Cuma namazına katılmayacak ondan mı?

Ekrem'in bu kararı Yunanistan'da bayram havası yarattı.

Rumlar gibi o da yas mı tutacak?

Bu kaçışın sebebini anladınız mı?!

***

Kendisine Aksaçlı diyenler içinde PKK'lı Ahmet Türk var aynı jargondan olan Aydın Engin, Ayşenur Arslan, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Ercan Karakaş, Ertuğrul Günay, Fikri Sağlar, Hasan Cemal, Nadire Mater, Nesrin Nas, Orhan Pamuk, Orhan Silier, Oya Baydar, Serra Yılmaz, Tarhan Erdem, Yaşar Okuyan ve Zülfü Livaneli de var...

Z kuşağı dedikleri gençlerin beyinlerini nasıl yıkıyorlar bakın;

"Ülkemiz bugüne kadar böylesine koyu bir karanlık, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, dünyada yalnızlaşma, itibarsızlaşma yaşamamış!" Hadi be!

Jurnallemenize rağmen Türkiye'nin itibarı arttı; yalanı bırakın!

Yok, anayasa fiilen askıya alınmış...

Yok, vatandaşın mal ve can güvenliği tehdit altındaymış.

Yok, İfade özgürlüğü bitmiş...

Yok, Türkiye yayılmacıymış...

Yok, hepimiz tehdit altındaymışız..

Geç kardeşim bunları geç!

Mavrayı bırakın!

Amacınızın ne olduğunu biliyoruz!

Karşıt bir bildiri Cumhur İttifakı'ndan niye çıkmaz?

Her şeyi Reis'ten ve Devlet'ten niye beklerler!