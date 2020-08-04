ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yalan, Türk siyasetinin büyük zaafıdır.

Yalancı siyasetçilerden kurtulmadıkça ülkemize huzur gelmez!

Bunların yalanları devlete ve millete telafisi zor zararlar veriyor!

Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylediği için kaç kez mahkum oldu!

Ödediği tazminatlar trilyonları aştı.

Ama hala yalan söylüyor!

Kafaya koymuş milleti kandırmayı!

O bir patolojik yalancı...

Yalan söyleme hastası yani.

Psikiyatride bu tiplere mitomani diyorlar.

Adam Reis'e takmış...

Reis'in diniyle, inancıyla, fikirleriyle, idealleriyle kavgalı.

Kısacası "milletle" kavgalı!

Yalanları millet duvarına tosluyor!

26 yalanından dolayı 2 trilyon liraya yakın tazminata mahkum oldu;

Yine akıllanmadı!

Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle de Erdoğan ve yakınlarına binlerce lira manevi tazminat ödeyecek.

Kemal'in yalancılığını mahkeme tescil etti.

Atatürk'ün partisinin başındaki adama 'yalancısın' demek hoş değil.

Ayrıca güzel de değil!

Ama adam durmuyor ki!

Hem sadece yalancı değil iftiracı da.

Ve o bir diktatör!

Kurultay'da Muharrem İnce'yi WC'nin yanında oturtup aşağıladı be!

***

CHP iktidara yürüyormuş!

Bu kafayla mı?

Bunca seçimi kaybetmiş biri olan Kılıçdaroğlu'nu yeniden seçtiler… Bu kadar bilinçli(!) bir delegeleri var!

Heyecansız bir kurultaydı yapılan.

CHP'yi FETÖ bu hale getirdi.

Ne kadar eski varsa, ne kadar FETÖ'cü varsa partiye doldurdu.

O emretti Kemal yaptı.

Milli görüşçü, eski ülkücü, eski milletvekili, eski spiker, eski futbolcu, eski, eski, eski...

Eski tas...

Eski hamam yani...

İçlerinde ABD tasmalı olanlar bile var!

Ne kadar yalancı varsa partide...

İBB Başkanı Ekrem'in 'hizmet' diye millete yutturdukları da bir başka alem...

Saadet Partisi, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kapısı önünde nöbet tutmuş.

Kurban kesim işini almak için!

Milletin kurbanını mundar ettiler!

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu arabayı Koç'tan kiralıyor.

Çikolatayı Koç'tan alıyor...

Gıdayı Koç'tan temin ediyor… Şimdi de personel maaşlarını Koç'un bankasından yatıracakmış!

Yakında tarihi eserleri de Koç'un dernek ve vakıflarına peşkeş çekerse şaşmam!

Kemal'in CHP'sinin marifetleri böyle!

***

Aynı CHP'liler 15 Temmuz'da tanka selam çakıp alkışlarla destek verdi..

"Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu darbe gecesi kendisi kaçtı.

Eğer darbe gerçekleşseydi Tayyip Erdoğan nefretiyle morfinlenmiş kitle darbeyi bağrına basacaktı.

Plan buydu.

Ama tutmadı.

15 Temmuz gecesi millet "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüdü.

FETÖ'cü itler, Erdoğan'ın kaç milyon kişi olduğunu bilmiyordu.

Onu tek zannettiler!

Ama o gece Reis'in milyonlar olduğunu Kılıçdaroğlu dahil herkes öğrendi!

15 Temmuz 2016; bir milletin çıplak elleriyle tanka kafa tuttuğu tarihtir.

15 Temmuz bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diye aşağılanan milletin darbeyi püskürttüğü tarihtir.

Hey; TOMA'ya tekme atmayı direniş zannedenler bu tarihe bakıp ders alsın!

***

Kılıçdaroğlu'nun adamları da yalancı.

Örneğin Adana Büyük Şehir'in CHP'li Başkanı Zeydan Karalar...

Önce 'Sahra Hastanesi' yalanını savurdu.

Vali Mustafa Demirtaş'ın hastaneden haberi olduğunu söyledi.

Vali yalanını yüzüne çarpınca kıvırdı.

Şimdi de Süper Lig'i kaçıran Adana Demirspor'u lige aldırmak için TFF yetkilileri ile görüştüğünü iddia etti.

TFF yalanlayınca yine kıvırdı.