ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

'Diktatör' deyip geçmeyin!

Çünkü diktatör asar keser, nefes aldırmaz!

Karşısında konuşamazsınız bile!

Birinci örnek Sisi, ikincisi Esad'dır!

Kemal Kılıçdaroğu'nun 'Reis'e diktatör demesi hikaye...

Reis diktatör olsa Kemal'i sustururdu!

Sisi'nin Mursi'ye yaptığı gibi yapardı!

Adam muhalifleri bir arada tutmak için Erdoğan'a diktatör diyor!

Cambaza baktırma taktiğidir bu!

Asıl diktatör Kılıçdaroğlu'dur!

Eline güç geçtiğinde neler yapabileceğini biraz gördük.

Demokrasi, hak-hukuk lafları hikaye...

Verdiği namus sözü de...

Adamın partililerine davranışı ortada.

Demokrat biri partilisine 'çık dışarı' demez!

Kurultay'da delegelerin rakiplere verdikleri imzaları da geri çektirmez!

CHP'li eski milletvekillerine Kurultay yasağı koymaz!

Kendi partilisine karşı bu kadar sert ve kaba olan biri iktidar olsa rakip partililere neler yapmaz?

Kemal'i kuzu postuna girmiş bir kurt gibi görüyorum.

***



Diktatörler hedeflerine ulaşmak için her türlü meşru ya da gayri meşru yöntemleri kullanır.

Kemal'de öyle yapıyor...

Yalan söylüyor ve iftira atıyor!

Aldığı yığınla mahkumiyet ortada!

Partinin başına da kasetle geldi.

Kılıçdaroğlu'nun iktidar olması halinde neler yapabileceğini az da olsa tahmin edebiliyorum.

Diktatörce yönetilen Suudi Arabistan'da, Kral dört yılda 843 Suudi vatandaşının kafalarını keserek idam etti.

Hem de içki, büyücülük gibi suçlardan!

Nikah işlemleri için İstanbul'da Suudi Konsolosluğuna giren Cemal Kaşıkçı'yı nasıl vahşice öldürdüklerini dünya biliyor!

Kılıçdaroğlu'nu onlara benzetiyorum Neden mi?

Darbe gecesinden...

Aksi olsa Reis'in öldürülmesini kahve içerek beklemezdi...

O geceki duruşu tavrı, duyarsızlığı yüreğini, insanlığını ve siyasi kişiliğini ortaya koymaktadır.

Onda biraz vicdan olsa Türkiye'yi ABD ve FETÖ'ye teslim etmek için ittifaklar kurmazdı...

Ve Suriye'de Esed'i, Libya'da Hafter'i desteklemez çocukları kaçıran PKK'ya arka çıkmazdı.

***

Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu dönemde eline tarihi bir fırsat geçti.

Ama o insanları hastane kapılarında süründürdü, parası olmayan rehin kaldı.

Kılıçdaroğlu HDPKK'yi kastederek '2023'te dostlarımızla birlikte iktidarız" dedi.

Doğru demiştir; en iyi dostu HDP ve PKK, bir de Fetullah Gülen...

AK Parti artıkları ile marjinal solcular, çapulcu taifesi, LBGT'ler, Meral Akşener, Alman BND ve CIA...

Bay Kemal'in hedefi Türkiye ve millet değil, Reis'i yemektir!

Mümkünse Menderes gibi Erdoğan'ı da bir sona hazırlamaktır!

Grup toplantısında atıp tutuyor...

Yeni anayasa diyor, Parlamenter sistem falan diyor...

Atatürk'le ilgili hamaset yapıyor!

Milleti Atatürk'le kandırıyor!

Atatürkçü olan biri Mustafa Kemal'e 'kefere' diyen şahsı partide genel başkan yardımcısı yapmaz.

Atatürkçü olan biri bölücü PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmaz!

Bay Kemal'in Atatürkçülüğü de hikayedir...

O Erdoğan düşmanlığı ile morfinlenmiş beyinlere hitap ediyor!

Anayasa yapacağını, Kürt sorununu çözeceğini, Orta Doğu'ya, İran ve Irak'a Suriye'ye barış getireceğini söylüyor.

Üfürüyor!

Erdoğan diktatör(!) ha!

Erdoğan tek adam(!) öyle mi?

Diktatör görmek isteyen KK'ya baksın!

CHP'li Ceyhan ilçe belediyesine kadın gazeteciye girme yasağı kondu.

Yolsuzluğun kralını da bunlar yapar!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın şu afiş işi mesela.

Adam şehri afişlerle yönetiyor!

Bu konuya vali neden el atmaz?!

Afişlere harcanan para neden sorgulanmaz?