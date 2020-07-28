ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu, bir ABD, FETÖ ortak projesidir!

Taban bunun farkında...

Ama kulağının üstüne yatıyor!

Adam kendini diktatör ilan etti.

Sesini çıkaranı partiden kovuyor!

CHP'liler korkudan konuşamıyor!

Delegeler de emir erinden farklı değil!

Proje Davos'la başladı.

Reis'in İsrail Başkanı Peres'e "one minute" çekmesi Gülen ve ABD'yi kızdırdı.

ABD hemen Türkiye'de yönetebilecekleri bir parti ve kukla arayışına girdi.

Fetullah Gülen bir porno kasetle ele geçirdiği CHP'yi Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

Film böyle başladı!

Sonra Bay Kemal kurultaylarda danışıklı dövüş yaptığı adaylarla yarışa girdi.

Millete Hacivat- Karagöz oyunu izletti.

Hafta sonu yapılan kurultaya da çok başarılı biri gibi tek aday olarak girdi ve kuklalara 6. kez kendini genel başkan seçtirdi.



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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmiyor...

Sebebi kendine güvenmeyişi!

Ayrıca ABD ve FETÖ'nün istediği isimleri aday gösterme zorunluluğu.

Bu kez de öyle olacak!

2023'de Gül'ü aday gösterecek!

Yaptığının değnekçilikten farkı yok!

Biliyorsunuz değnekçiler duraklara gelen araçları yönlendirir.

Bu da öyle yapıyor...

Dikte edilen ismi aday gösteriyor.

Hem diktatörleşti.

Daha da ileri gidecek!

İşin garibi;

CHP'lilerin Reis'e diktatör demesi!

Kendi başkanlarına bakmazlar mı hiç?

Diktatöre kimse karşı gelemez!

Bunlar da gelemiyor; tir tir titriyorlar!

Esas CHP'lileri partiden attı.

Mankurtları partiye doldurdu.

ABD proje başkanla 2023'ü dizayn edip ülkeyi ele geçirecek.

Hesap bu!

Kılıçdaroğlu Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve PKK ABD'ye taşeronluk yapacak.

Kılıçdaroğlu, ağızlarından eşitlik, namus, emek, demokrasi laflarını eksik etmez!

Ama hepsi lafta kalır!

Bunu 31 Mart yerel seçimlerinde gördük.

Milleti Tayyip düşmanlığıyla aldatıyor.

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Kılıçdaroğlu bir projedir!

Sıcak deniz tadı ve kokusu almış Rusya kan kokusu almış katil balina gibidir.

Petrol ve doğalgaz kokusu almış ABD de leş kokusu almış akbaba gibidir.

Rusya'nın sıcak deniz şehveti ve ABD'nin petrol arzusu Asya, Afrika ve Akdeniz'i ısıtacak.

Kılıçdaroğlu bunlara hizmet ediyor!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaçan üst düzey FETÖ'cüler Amerikan ordusu ile NATO'ya sığındı.

Adil Öksüz de NATO üssünde kaldı.

NATO'yu iyi tanımak lazım!

Burası sadece askeri bir kurum değildir.

Her ülkede; gazeteci-doktor-hakim -bürokrat-mühendis, yazar-iş adamı akademisyen- sporcusu, sanatçısı ve siyasetçisi olan bir kurumdur NATO.

Buna da derin NATO denir.

NATO hedef aldığı ülkede bu ekibi harekete geçirir.

Bizdeki aykırı sesleri dinleyin kimin adına çalıştıklarını anlarsınız!

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"Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu darbe gecesi kontrollü bir şekilde kaçtı.

Reis ise milletiyle birlikte direndi ve kazandı.

15 Temmuz'a saldıranların dedeleri de Kurtuluş Savaşı'nda İngilizleri desteklemişti.

Bunlar Gezi'de Alman çapulcusuydular.

17/25 Aralık'ta Gülen'in burnunu sildiği peçeteyi kokluyorlardı.

Tanka selam çakanlar, Darbecilere alkış tutanlar, Bankamatik kuyruklarına girenler, Sela okuyan müezzine saldıranlar, Ve marketlere koşanları biliyoruz biz!

Selam olsun kamyonla alanlara nefer taşıyan ablaya.

Tankın egzozuna tişört tıkayana...

Mahsulünü yakıp uçağa engel olana.

Motosikletle tank kovalayan arkadaşa.

Terlikle tankı dövüp duran teyzeye.

F-16'nın yakıtını boşaltan askere.

Aracıyla kışla kapısını kapatan şoföre bin selam olsun...

Okkalı selamı da şehit ve gazilere gönderelim...