ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ne dedik biz?

Bunlar yapar kardeşim!

Bunlar her şeyi yapar!

Taciz de eder, tecavüz de!

Rüşvet de yerler!

Hem de deveyi hamuduyla yutarlar!

Cinayet bile işler bunlar!

Çünkü bunların vicdanı yok!

Atatürk maskesi altında her şeyi yaparlar!

PKK ile işbirliği yapar sonra da, İzmir ve 10.uncu yıl marşını okurlar!

Bu kadar da yüzsüzdürler yani!

Utanmaları yoktur!

Hepsi böyle mi?

Kesinlikle değil!

Çoluk çocuğuna bağlı, vatansever, gerçek Atatürkçü olan yığınla CHP'li tanırım!

Bozukları bozuktur işte!

Ne ihanet etmekten ne de vatan hainliğinden geri kalırlar!

CHP'de çapkın başkan da çoktur.

Ergun Göknel'in İSKİ skandalına benzer bombalara hazır olun, yakındır çünkü!

Kadının intikamı hiçbir şeye benzemez!

Seçimlere yakın peş peşe patlar skandallar!

CHP'nin ortağı İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün ki patladı bile.

Alçak herif nikâhını kıydığı kadınla aşk yaşamak için ne dolaplar çevirmiş meğer!

Makam şoförü olan Ahmet Tilki eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Öztürk'ün ilişki yaşadığını söyledi.

Çeşitli belgeler paylaştı...

Meral Akşener ise hala ahlaksız başkanına sahip çıkmayı sürdürüyor!

***



CHP ve HDP'deki aşk iddiaları da gırla gidiyor!

Aldatılmış bir eş kızgın boğadan daha tehlikelidir.

Her kadında, "kadınsı intikam" duygusu mutlaka vardır...

Kadının intikamını erkeklerden ayıran şey, "kadın intikamını zamana yayar, erkek ise tepki gösterir, haythuyt yapar, bağırır çağırır..." Kadın bekler zamanı gelince patlar...

Kadın ilişki sürerken intikam alıyorsa, "işkencenin acısını erkeğine şiddetli dozda enjekte etmez..." Çünkü amacı öldürmek değil, yaşatmak!

Ama cezasını vererek yaşatmak...

Kadın intikamları "konuşturma amacıyla yapılan işkencelere" benzer, elektrik belirli dozda verilir!

Yani birden öldürmezler, Falaka da adamı öldürmez ama sonsuz acı verir!

Kadın ilişki içinde intikam almaya karar vermişse durduk yerde maraza çıkarır...

Erkek ne yapsa yaranamaz!

Kadın intikamının en ağırı ilişki bittikten sonra aldığı intikamdır...

Amaç, acıtabildiği kadar acıtmaktır...

Maksimum noktada azap vermektir...

Gerekirse acıdan öldürmektir...

Bu durumlarda kadın erkekten gitmiştir...

Yani ölmesinin bir sakıncası yoktur...

Falakaya benzemez bu...

Ölçülü dozdaki elektriğe de...

Burda amaç adamı doğduğuna, doğacağına pişman etmektir...



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Betül Yamanyılmaz; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan belediye başkanlığı dönemindeki özel kalem müdüresiydi.

Adaylık sürecinde Karalar'ın yanındaki en önemli isimdi, kara kutusuydu!

Betül hanım, Karalar'ın BB Başkanlığını kazanmasından sonra başkanıyla birlikte Büyükşehir'e geçecek orada özel kalem müdürü olacaktı.

Hayali buydu.

Bunun için uzunca bir süre bekledi.

Karalar önce Türkan Eşli'yi ardından da Kadir Özdemir'i yanına aldı.

Dahası şaibelerle anılan bir çok insanı Büyükşehir kadrosuna kattı.

Çaycısı Hasan bile orada şimdi...

Bir tek kara kutu Betül Yamanyılmaz'ı Büyükşehir'e getirmedi.

Peki neden?

Niye Yamanyılmaz o kadroya alınmadı?

1,5 yıl boş tutulan kadroya Ejder Sıkık'ın atanmasından sonra Betül hanım sosyal medyada ilginç paylaşımlar yaptı.

Yıldırım öncesi gök gürlemesi gibi bir şeydi bu paylaşımları!

Acılı kadının intikamı ölümcüldür.

İSKİ skandalını da bir kadın patlatmıştı.

Bakın ne diyor Betül Hanım;

"Size bir sır vereyim; vazgeçmekle çok ilgilidir. Yaşamayı öğrenmek vazgeçmeyi öğrenmekle eşittir." Fitil ateşlendi Bay Zeydan!