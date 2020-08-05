ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yaşananlara da 'siyasi çekişme' deyin!

Memleketimize göz koydular!

Amerika köpekleştirdiği PKK ile korsan petrol anlaşması imzaladı.

Siz hala 'bana ne?' deyin!

ABD, Kandil'i vargücüyle destekliyor.

Türkiye'yi kızdırma pahasına hem de!

PKK ile organik bağını kesmiyor.

Artık gizli değil, açık oynuyor!

PKK'ya legalite kazandırmak için her şeyi yapıyor.

Suriye petrolüne göz diken ABD, tasmalı köpeği PKK'yı petrol kuyularına bekçi yaptı.

Olayın ekonomik ve siyasi boyutu var.

PKK bu korsan petrol anlaşmasından aylık 400 milyon dolar gelir elde edecek!

Şaka bir miktar değil bu.

Bu durumda örgüt yıllık 5 milyar dolara para demeyecek!

Bu parayı illegal kazançlarını perdelemek için kullanacak!





***





ABD

Türkiye'yi ablukaya almak için elimizi kolumuzu bağlamak istiyor.

Tayyip Erdoğan'a söz geçiremedi!

Darbeyi denedi olmadı; bu sefer tasmalı adamlarıyla 2023'e hazırlanıyor!

Diğer yandan bitmekte olan terör örgütünü diriltmeye çalışıyor!

"Suriye politikası yanlış, Esad ile görüşün, rejim ile anlaşın'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimler ABD'nin PKK ile yaptığı korsan petrol anlaşmasına sessiz.

Hepsi birlik olmuş PKK'ya meşruiyet kazandırmanın peşinde.

Kılıçdaroğlu cinayet şebekesi ile işbirliği yaparak örgüte legalite kazandırıyor.

PKK'nın çocuk savaşçı kullanmasına, ana kuzularını dağa kaldırıp tecavüz etmesine de Bay Kemal ve adamları ses çıkarmıyor!

Bunlardan cesaret alan PKK çocukları birer birer infaz etmeye başladı.

Deyrizor'da haraç alamadığı Faris ailesinin 7 yaşındaki çocuğunu kaçırıp astı.

CHP'nin Eş Genel Başkanı Canan hanım ve arkadaşları mutludur şimdi.

Hala PKK'yi Kürt halkının temsilcisi olarak gören saftirik muhalefet uyusun.

İngilizler Lozan'da Türkleri petrol alanlarının dışında tuttu.

Şimdi de petrol alanlarının bekçiliğini Amerikan köpeği PKK'ya verdiler.

Kemal'in buna bir itirazı yok!

Dedelerinin Lozan'a olmadığı gibi.



***



Bu zihniyetin eline fırsat geçmesin!

Geçerse bu millet yandı.

Hatay Barosu Başkanı polise karşı geldi.

Bunu yapan bir kanun adamı!

Azgınlaşan baro başkanları var.

Reis'e hakaret ediyorlar.

PKK'ya arka çıkıyorlar.

PR'larını böyle yapıyorlar.

Amaçları HDPKK ve CHP'de siyaset!

Pilleri bitti ama.

Bir avuç kaldılar.

Mezhepçi-marjinal tetikçiler Kılıçdaroğlu'nun gelmesini bekliyor!

Yelkeni buna göre açıyorlar.

PKK'lı vekil aracıyla örgüte silah taşır!

"Ben milletvekiliyim" der!

Avukat kılığında, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın odasına giren DHKP-C'liler savcıyı şehit eder.

"Biz avukatız" derler.

Müdür aracıyla esrar taşır!

"Ben emniyet müdürüyüm" der.

Vekilin biri kadına tecavüz eder.

"Ben HDP'liyim!" der.

Ne hale geldik gördünüz mü?



***



Bir baro başkanı;

"Polis bana kimlik soramaz'' dedi.

Niye sen padişah mısın?

Ama kafa budur işte.

Eline yönetim erki geçtiğinde karşıtına neler yapabileceğini siz tahmin edin!

Bunlar ne demişti?

İstanbul Havalimanı eko sistemi bozacak!

Ters rüzgârlar uçaklar için risk olacak!

Bataklık üzerine yapılan pistler tehlikeli!

Pistler eğimli, uçağın balatası yanıyor!

Pistler uzun uçaklar çok yakıyor!

İstanbul Havalimanını su bastı!

Kuşların göç yolu üzerindeki havaalanı doğal dengeyi mahvetti!

Sorarım size; bunların hangisi gerçekleşti?

Ekrem gibi birini yalanlarla başkan yapan kafa da bu kafadır işte!

Kanal İstanbul'a da aynı kafasızlıkla karşı çıkıyorlar...

Ama nedense ABD'nin PKK'ya verdiği desteğe sesleri çıkmıyor!