ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD'li bir düşünce kuruluşunun raporunda "Batı desteği alan dijital medyalar" olarak ifşa edilen muhalif haber sitelerine dolar yağıyor.

Biri T24 sitesi.

Hasan Cemal burada!

Adamın işi Reis'e düşmanlık yapmak!

Kafadarı Mehmet Yakup Yılmaz ile Mehmet Tezkan da T24 de yazıyor.

Aydın Engin, Murat Sabuncu, Şirin Payzın gibi aynı düşüncede olan bir çok yazar var bu sitede.

AK Parti'nin oyunu masa başı anketlerle sıfırlayan Bekir Ağırdır da burada.

T24'ün devlete ve millete karşı yürüttüğü karalama politikasının sebebi aldığı çil çil dolarlardır!

ABD parayı basıyor bunlar her gün hükümete saldırıyor.

Milletin aklını çelmek için yalan ve iftira dolu yazılar ile uyduruk anketler yayınlıyor.

Amerikan emperyalizminin beslediği medya bu kadar değil tabii.

-Gazete Duvar...

-Medyascope… -Bianet de bu takımdan...

Dolar karşılığı iftira atıyorlar.

Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyorlar.

Mahkemeye gidince de basın özgürlüğünü gündeme getiriyorlar.

Hiç utanmıyorlar...

Kalemini düşmana satan gazeteciliğin yüz karalarıdır bunlar.

O yazıların ne karşılığında yazıldığını bilin!

Türkiye'de propaganda, dezenformasyon, manipülasyon faaliyeti yürüten medya unsurları ve iltisaklı oldukları grupları da tanıyın.

Mesela Birgün / HDPKK'nın...

Viratnews.com / PKK, Medladiem PKK.

Cumhuriyet / FETÖ etkisi altında!

Anfnews / PKK, Fersude / FETÖ, Halk TV / CHP, Sözcü / FETÖ etkisi devam, Yüksel TV / FETÖ, H HABER / FETÖ, Duvar / HDP, Tele 1 / Sol, Fikiryol / FETÖ, V10 / FETÖ, MoonStar TV / FETÖ, BOLD / FETÖ, M / FETÖ...

Liste böyle uzayıp gidiyor...

Bu haber sitelerini ve gazeteleri ABD ve FETÖ fonluyor.

Fonlanan medyanın tamamı CHP-HDP ve İYİ Parti'yi destekliyor.

'Türkiye'de muhalif medya bitti, yok oldu' diyenlere bunu anlatın.



***



Özellikleri de aynıdır.

Kurbandan, ezandan, selâdan nefret ederler!

Türkiye İran'la savaşsa İran yanlısı, Suriye ile savaşsa Esedci olurlar!

Dolar yükselsin, ekonomi batsın, şehit haberleri gelsin diye dua ederler!

Bi de sürekli "açız aç" diye böğürürler!

Kandil'e ve FETÖ'ye de toz kondurmazlar!

Vahşice yapılan bu yayınlar, toplumun kimyasını bozuyor!

Cizre'de HDP ilçe Teşkilatı üyesi olan bir kadına HDP'li 4 yönetici birlikte tecavüz etti.

Bu tecavüzü yazdılar mı?

Hayır tabii...

Hatta olayı ört bas etmek için HDP'li yöneticilerle birlikte uğraş veriyorlar.

PKK, küçük kız çocuklarının resmini paylaşıp, altına da; "14 genç kadın gerilla saflarına katıldı" diye yazdı.

Küçük yaşta kız çocuklarına dağda tecavüz eden sapık Duran Kalkan ile Cemil Bayık gibi ahlâksızlar bayram etti.

Ağzı süt kokan bu bebeleri de yazmadılar.

Konuşan da olmadı...

Nerdesiniz kadın hakları savunucuları?

Ya siz neredesiniz 'çocuklar okusun' diyenler?

Bu çocuklar PKK tarafından dağa kaçırıldı gelecekleri de ellerinden alındı!

Haberiniz var mı?



***



Kemal Kılıçdaroğlu, İBB çalışanlarıyla bayramlaşırken Ekrem için 'dürüst, ahlâklı bir belediye başkanınız var' dedi.

Bu adam mı dürüst?

Bu mu ahlâklı?

Edirne, Iğdır'a ne kadar uzaksa, dürüst ve ahlâk sözcükleri de Ekrem İmamoğlu'na o kadar uzaktır!

CHP'nin stratejisi kandırma üzerinedir.

EYT'lileri hükümet zora düşsün diye desteklerler, ama iktidar olsalar onların tarafına bakmazlar bile.

Hükümet zora düşsün diye zammı desteklerler iktidar olsalar milleti zamdan inim inim inletirler!

Büyükşehirlerde yaşananlar ortada.

Bunlar değil miydi 'namus' sözü verip işçileri sokağa atan!