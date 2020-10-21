ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ CNN Türk'te yaptığı açıklamalar siyaset dünyasına bomba gibi düştü.

Özdağ İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya "FETÖ'cü" dedi...

Erdoğan'ı yemek için kurulan ittifak büyük yara aldı.

Bu iş daha çok su kaldıracağa benzer.

Yani gerisi de gelir!

İstediği kadar aksini iddia etsinler!

Yakında CHP de parçalanacak!

CHP'li bir grup parti kuruyor zaten!

CHP, HDP, İYİ Parti kapalı kapılar arkasında bakanlıkları bölüşüp dursun!

Rüyalarında bile iktidar olamazlar!

Millet onlara bu fırsatı vermez!

Memleketi ABD'ye teslim etmek üzere kurulan şer çetesi güneşteki kar gibi erimeye başladı artık.

İlk bomba İYİ Partili Vekil Ümit Özdağ'dan geldi.

Partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ifşa etti.

Kıyamet de böyle koptu ya!

Buğra Kavuncu şok oldu, öfkesi konuşmasına yansıdı.

Özdağ'ı iftira atmakla suçladı ve onu mahkemeye vereceğini söyledi.

Ama bir şeyi gizlemişti.

Dayısı Enver'i...

Bu konuda çok yazı yazdım...

Kavuncu'lar FETÖ'nün göbeğindeydi.

Cinayet azmettiricisi bile oldular.

İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a dosyayı kapatmaları için milyon dolarlık ev verdiler.

FETÖ'nün kılcal damarlarına girdim.

Ahmet Hakan, Buğra beye "Enver Altaylı neyin olur?" demedi.

Oysa CIA ajanı Enver Altaylı, Buğra Kavuncu'nun dayısı olur!

Hepsi Fergana Vadisi'ndendir.

Fergana Vadisi hikâye bir yer değildir.

Kavuncu ile Altaylı ailesi 1938 yılında Adana'ya geldi.

Özbek Türkü'dürler.

CIA ajanı Ruzi Nazar'la hemşehridirler.

Özdağ fitili ateşledi.

Akşener, Özdağ'ı yalancılıkla suçladı.

Bu iş daha çok su kaldıracaktır.

***

Enver Altaylı halen cezaevindedir...

Suçu örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmaktır.

Milleti sokağa dökmek için çalışıyordu.

Altaylı, Fetullah Gülen'i ilk keşfeden, CIA'ya götüren kişidir.

Gladyoyu o kurdu.

Başta Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinde FETÖ'yü örgütleyen kişidir Altaylı.

Fergana Vadisi önemli bir yerdir.

Seyhun nehrinin uzandığı vadinin adıdır Fergana...

Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletlerinin bulunduğu havzayı içine alan bir yerdir burası.

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov, Enver Altaylı ve CIA ajanı Ruzi Nazar da Fergana Vadisi'ndendir.

Üçü de hemşeridir!

Altaylı'nın CIA-Gülen buluşmasını ünlü CIA ajanı sağlamıştır.

Altaylı Gülen için çok şey yaptı.

Son işinde yakayı ele verdi ama.

***

Altaylı CIA'nın dünya çapındaki istihbaratçılarından Ruzi Nazar'ın talebesidir.

Kavuncu ailesi ile yakın akrabadır.

Özbektirler.

Ailenin en büyüğü Abdurrahman Kavuncu 1938'de Türkiye'ye geldi.

En yakın arkadaşı Ruzi Nazar'dı!

Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu ilginç ilişkileri olan biridir.

Baba Kavuncu eski MİT'çi CIA ajanı Enver Altaylı'nın ablası Fazilet Hanım ile evlidir.

Karmaşık ilişkileri olan bir ailedir Kavuncu ve Altaylı aileleri...

ABD ve Almanya'dan Orta Asya'ya kadar uzanan bir ilişki ağıdır bu...

Meral Akşener'in prensi olan Buğra işte böyle bir ailenin çocuğudur.

Sorular çoktur!

Faili meçhul cinayetleri var mı?

Ya Uğur Mumcu cinayetiyle ilgileri...

Neyse...

Yazacağız hepsini.

CHP ile İYİ Parti'nin ve Kavuncu ailesinin kurduğu ittifakın bir sebebi vardır.

Sebep, Reis'e olan düşmanlıklarıdır!

Ünlü CIA ajanı Ruzi Nazar son anları Antalya'da geçti.

Cenazesini bile Altaylı kaldırdı!

Mevzu uzun ve derin yani.

Korkmayıp yazacağız tabii.