ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP bir yalan uyduruyor, sonra uydurdukları yalana kendileri de inanıyor!

Gerçek ortaya çıksa da yalana devam ediyorlar.

Şaka gibiler valla.

Bunlarla uğraşmak için sinirleri aldırmak lazım...

2023'ü bu yalanlarla almak niyetindeler.

Hele Kemal Kılıçdaroğlu!

Adam fütursuzca yalan söylüyor.

Yüzü de hiç kızarmıyor!

Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan, Olay TV'nin iktidardan gelen baskı yüzünden kapatıldığı yalanını dillendirdi.

Kanalın sahibi Cavit Çağlar ısrarla kanalı PKK yanlısı yayın yaptığı için kapattığını açıklıyor...

Onlar 'hayır baskıdan kapandı' diyor!

Kanalın sahibini dinleyen kim?

Ulan patron "Kanalı bunun için kapattım" diyor.

Bunlar "Hayır iktidar baskı yaptı bu yüzünden Olay TV kapandı" diyor...

Utanç verici bir durumla karşı karşıyayız!

Güya Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar İktidar baskısından korkmuş kanalı kapatmış.

Buna kargalar bile güler.

Çağlar eski bakan, politikayı da sistemi de bilen biri.

Hem bu işin içinde CHP var, Nuri Çolakoğlu'nun kurduğu Erdoğan düşmanı kadrolar var.

En önemlisi de Ekrem İmamoğlu var.

Yakında bu lağım da patlar!

Solcu leşkerler kanalın kapanmasıyla bir savaşçı kaybettikleri için üzgün.

2023 onlar için de son şans çünkü...

Medyayı bir silah olarak kullanacaklar.

ABD ve Avrupa Reis'i yemek için ısrarlı.

Bu amaçla CHP yandaşı T24, Medyascope, Bianet ve Duvar gibi internet sitelerini paraya boğuyor.

Onlar da 'özgür yayıncılık' adı altında yalan ve iftiralarla hükümete vuruyor.

İnsanların beynini böyle yıkıyorlar.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği demokrasiyi güçlendirme, Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirme gibi uyduruk bir gerekçeyle sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve medyaya milyonlarca dolar hibe edeceğini duyurdu.

***

Kim kime durduk yerde para verir.

'Demokrasiymiş!' Hadi be!

Amerika ve demokrasi yan yana ha!

Irak'ta ve Ortadoğu'da 'demokrasi' adı altında ne katliamlar yaptığını gördük.

Türkiye'deki darbeleri de demokrasi için yaptılar.

1960'ta CHP'ye Adnan Menderes'i ve iki bakanını astıran ABD idi.

12 Eylül darbesi de onların eseridir!

28 Şubat ile 15 Temmuz da.

Şimdi de Erdoğan'ın kellesini istiyorlar.

Bu kez bunu askere değil Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına yaptıracak.

Bunun adı yine demokrasi olacak!

Memleketi ABD'ye satacaklar.

Sanıldığı gibi en tehlikeli bağımlılık alkol, eroin ve kokain değildir.

Körü körüne paraya siyasi lidere, partiye ideolojiye bağlanmaktır.

Toplumları ve devletleri yıkıp yok edip çürüten, çatıştıran bu bağımlılıktır.

***

Hitler SSCB ye saldırma kararı alınca İsmet İnönü'den yardım istedi.

İnönü de, generalleri Ali Fuat Erden ile Hüseyin Hüsnü Erkilet'i Hitler'e gönderdi.

Hitler ile ince bir plan yaptılar.

Güya Stalin'i içerden vuracaklardı!

Ama Türk ajanlar SSCB'de sabotaj yapamadan yakalandı.

Kahraman İnönü!

Faşist Hitler'in de kahramanıydı.

Durum bugün de aynıdır...

Kılıçdaroğlu memleket hayrına çalışmıyor.

Aksi olsa dünyayı dize getirirdik.

Dersimli Kemal'in bu millete kini var!

Atatürk'e de öfkesi!

Partiyi ne hale getirdiği ortada.

CHP Muğla Milletvekili, sevgilisi tarafından yakılıp, üstüne beton dökülerek vahşice katledilen Pınar Gültekin'in ailesine "davadan vazgeçin" demiş.

Çünkü katilin annesi CHP'liymiş.

Yani partide insanlık da bitmiş...

Bunlar CHP'li belediyelerdeki yolsuzluğu görmez!

Parti içindeki tecavüzlere de susarlar!

Can Dündar sanki kaçmadı, Almanya'ya büyükelçi olarak gitti.

Sanki ağabey Nurettin Demirtaş Kandil'de piknik yapıyor!

Selahattin Demirtaş'ı salın da gününüzü görün!

CHP'yi PKK'nın arka bahçesi yaptılar!

Artık mide bulandırıyorlar.