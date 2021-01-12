ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cumhurbaşkanına 'sözde' diyerek hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir porno kasetle CHP'nin başına getirenlerin amacı şuydu;

1- Atatürk'ün partisini PKK ve DHKP-C'nin arka bahçesi yapmak!

2- Erdoğan nefreti üzerinden Türkiye'yi kutuplaştırıp, bölmek!

3- Milleti sokağa döküp darbe yapmak!

4- Fetullahcıları koruyup, kollamak, cezaevindekileri ise dışarı çıkarmak!

5- Yurt dışına kaçanları geri getirerek ülkeyi kan gölüne çevirmek!

6- ABD'nin menfaatleri doğrultusunda siyaset yapmak...

7- Türkiye'nin faydasına olacak her şeyi karalamak!

Kılıçdaroğlu'nun söylemleri ona böyle bir vazife verildiğini işaret ediyor!

Porno kasetle genel başkan olmuş, girdiği her seçimi kaybetmiş, 17/25 Aralık sonrası ise FETÖ ile yatağa girmiş Bay Kemal, yüzde 52,59 ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a utanmadan "Sözde Cumhurbaşkanı" diyemez!

Onu seçen milyonlara hakaret edemez!

17/25 Aralık sürecinde FETÖ'cüler de Erdoğan için "dönemin Başbakanı" demişti.

Bay Kemal şimdi aynı şeyleri söylüyor.

Belli ki kulağına bir şeyler üflenmiş.

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Kılıçdaroğlu yalanın, iftiranın ve hakaretin abidesi oldu.

CHP'li belediyeler heykelini dikmeli!

Herifin işi toplumu germek!

Kafa ütüleyip sinir bozmak.

Adam hizmetleriyle değil hakaretleriyle gündem oluyor.

Kılıçdaroğlu'nun tek özelliği bu!

Yalancı Pinokyo milletin sinir uçlarıyla oynamayı seviyor.

"Sözde Cumhurbaşkanı" sözü her şeyden önce milli iradeye saygısızlıktır.

Çünkü Reis milletin kırmızı çizgisidir.

Bölgemiz kritik bir süreçten geçiyor.

Bu dönemde, ana muhalefet lideri topluma daha nitelikli, kaliteli ve seviyeli bir profil çizmelidir.

Millet böyle bir görüntüyü hak etmiyor.

Cumhurbaşkanlığı makamına saygı muhalefetin de görevidir.

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Daha önce...

ATAK helikopterleri ve F-16 projelerinde çalışan Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu; "Devlet bizden istesin 6 ayda nükleer silah yaparız!" diyen bir bilim adamıdır.

Dünya Reis'ten korkuyor.

İHA ve SİHA'lar koca orduyu yok etti.

Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar.

DHKP-C'liler ile CHP'lileri bunun için rektöre karşı kışkırtıyorlar.

Reis'in nükleer silahı hayata geçirmesinden korkuyorlar.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın nükleer santrala karşı çıkışının sebebi de budur.

Sözde muhalefet Truva atı olarak kullandığı demokrasiye ihanet ediyor.

ABD ile birlikte Reis için hazırladıkları bir kurt sofrası var.

Erdoğan'ı orada yemek istiyorlar.

Ama Reis onlara büyük gelecek!

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Dijital sistemi elinde tutan küresel çete için seçimler artık bir çocuk oyuncağı.

Bunu ABD seçimlerinde gördük.

2023 buna göre dizayn edilmeli.

Düşünce ve ifade özgürlüğü kavramları sosyal medya şirketlerini ilgilendirmiyor.

Bugün Trump'ı sansürleyenler yarın Cumhurbaşkanımızı da sansürlerler.

Twitter, Trump'ın 88 milyon takipçisi olan hesabını, 'şiddet' bahanesiyle sildi.

Ama twitter halkı sokaklara döken 53 kişinin ölümüne neden olan Selahattin Demirtaş'a mavi tık vermeyi sürdürüyor.

İki yüzlüdür bunlar.

Whatsapp; ses kayıtlarını, rehberimizi, fotolarımızı kullanmak için bize dayatmada bulunuyor!

Gücü AB ülkelerine yetmiyor ama.

Bize yapılan faşizmdir, ırkçılıktır.

ABD'nin Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK'ya tanıdığı ayrıcalıklar onları çok şımarttı.

Deli Halid Paşa da şart oldu.

Deli Halid'in biri beyaz biri siyah kabzalı iki nagant tabancası vardı.

Namuslu olanla düşmana, namussuzla da haine sıkardı...

Biz de çok hain var!

Deli Halid şimdi yaşasaydı hepsini tek tek öldürürdü...