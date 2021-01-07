ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hükümet dağdaki teröristleri temizledi.

Mehmetçik PKK'nın kafa adamlarını tek tek etkisiz hale getirdi!

Dolar düşmeye başladı!

Pandemi ile mücadele iyi gidiyor.

Aşı sonrası Türkiye artık eski keyifli günlerine döner!

Bu gelişmeler CHP'yi bayağı panikletti.

Joe Biden'in dostları 2. Gezi için düğmeye bastı!

CE HA PE'yi MLKP ve DHKP-C'nin arka bahçesi haline getiren Canan Kaftancıoğlu harekete geçti.

Yani Rektör bahane!

İkinci Gezi şahane!

Hedefte yine Reis var.

Akıllarınca geri adım attıracaklar!

Biz bu filmi 2013'te görmüştük.

Türkiye Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borcunun son taksidini ödemişti.

Hatta IMF Türkiye'den 5 milyar dolar borç istemişti.

Bu olaydan 13 gün sonra, yani 27 Mayıs 2013 tarihinde Gezi olayları başladı.

Ağacı mesele ettiler.

Halen kaçak olan Mehmet Ali Alabora "Hala anlamadınız mı mesele ağaç değil" diyerek darbecileri gazladı.

Cem Boyner 'çapulcu' pozu ile ortaya çıkarken, Koç'lar da Divan Oteli'ni darbecilerin emrine verdi.

***

FETÖ, PKK ve CHP tüm ekibiyle Gezi'de aktif rol aldı...

Her yeri yakıp yıktılar!

Polise saldırıp insanları öldürdüler.

O zamanlar dolar 1,70-1,80 bandındaydı.

Gezi ile birlikte döviz yükselişe geçti.

Gezi eylemleri Türkiye'ye 100 milyarlarca dolarlık zarara sebep oldu.

Bugün de aynısını yapmak istiyorlar.

Çünkü dolar düşüşte...

PKK ve FETÖ ise bitmek üzere...

Rektör bahanesi üzerinden ikinci bir kalkışmanın fitilini ateşlediler.

Sahnede yine DHKP-C, PKK, FETÖ ve CHP var.

İmamoğlu'nun ajansı yol gösterici!

Kaftancıoğlu ve Kavuncu işin başında!

İki il başkanı militanları üniversitenin kapısına dayayıp polise saldırtıyor.

Gözaltına alınanlardan ikisi dışında hepsi terör örgütleriyle bağlantılı!

Dünyanın hiçbir ülkesinde bir parti il başkanı etrafına terör gruplarını toplayıp: 'Katil polis üniversiteden defol' diye bağırtmaz.

***

Kaftancıoğlu ve Kavuncu ile birlikte hareket eden HDPKK'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ise 'çıplak' yalanlarına devam ediyor.

Güya direnişçi Havin Özcan ile Yıldız İdil Şen'i polis ıslatılan bir copla tecavüzle tehdit etmiş.

Sorsan Havin Özcan'ı çıplak aramışlar.

Tabii hepsi kuyruklu yalan!

Kim bu Havin Özcan?

LGBTİ bir aktivist.

Anlayın işte öylelerden!

Diğeri ise Yıldız İdil Şen...

O da Kadınlar'ın Kurtuluşu'ndan...

Havin'in eylemci arkadaşı.

Bunlar öğrenci değil, militan!

İdil Şen de cinsel şiddetle tehdit edilmiş.

Bu da şeddeli yalan...

Öğrenci olmayan bu şahısların orada oluş sebepleri belli.

Hepsi Kızıl Tugaycı...

Hepsi PKK ve DHKP-C sevdalısı.

Rektör üzerinden 2. Gezi hareketini başlatmakla görevli provokatör bunlar.

***

Peki; Boğaziçi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu kim?

CHP neden bu kadar celallendi?

Bulu'nun AK Partili olması suç mu?

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Akaydın da CHP'li değil miydi?

Onu atayan Ahmet Necdet Sezer'di...

Akaydın bira partilerinden tanınır.

Bulu ise Atak helikopterlerinden!

Belli ki mesele rektör değil.

Mesele 2. Gezi başlatıp ortalığı yakıp yıkmak, yaratılacak kaos ortamından bir darbe çıkarmak!

Bulu bir bilim adamı, heykelci değil.

Kaftancıoğlu'na göre bir oturuşta çeyrek domuz yiyenden iyi koca olur!

Ama Atak helikopteri projesinde çalışan bir profesörden Boğaziçi'ne rektör olmaz!

Küresel sermaye destekli proje isimler, küresel anlamda destek buluyor.

Sosyal medya platformları onlara her türlü ayrıcalığı sağlıyor!

Reis'e geri adım attırmak istiyorlar.

Onu tanımamışlar!

Bay Kemal de ötede beride 'Erdoğan benden korkuyor' diyor.

Senin cürmün ne ki arkadaş?

Kaç gramlık yüreğin var?

15 Temmuz'da ölümün üzerine yürüyen adamdır Reis.

Sen ise tankların arasından sıvışıp kaçansın.