ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazeteci dürüst olmalı.

Çünkü büyük bir kitleyi yönlendiriyor.

Gazeteci gerçekleri saptırmamalı.

Gazeteci milli ve yerli olmalıdır.

ABD'den para alarak gazetecilik yapanlar memleketin hayrına çalışmaz.

Gazeteci orasını, burasını oynatarak haber yapmamalı.

Rüzgâra göre yelken açmamalı.

İdare-i maslahatçı da olmamalı!

Rüşvetçi birine övgü yağdırılmaz!

Suçluyu gizlemez!

Çıkar için yalakalık yapmaz.

Siyaha, beyaz demez!

Güçlünün değil, haklının yanında olur.

Gazetecilik yürek ister, yürek!

Bakın bakalım böyle kaç gazeteci var çevrenizde.

Geçen gün bir anket firması dürüst gazeteciler sıralaması yapmış!

O kadar sırıttı ki bu sıralama!

Dürüst dedikleri isimler arasında ABD'den fonlananlar ve kara paracı bir holdingten para alanlar vardı...

Nihat Genç sivri dilli bir gazeteci- yazardır.

Sözünü esirgemez, taşı da gediğine koyar!

Kara paradan aranan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın fonladığı kumpasçı, liberal ve solcu gazetecilere haklı olarak veryansın etti.

Nihat Genç SBK'nın Fox TV ile irtibatını da sorguladı.

FOX Tv paniklemiş; niye acaba?

***

Patronların pis işlerini gizlemek için maalesef para alan gazeteciler var.

Baran'ın Bodrum'daki otelinde bir araya gelen gazeteciler kimlerdir?

Uğur Dündar bunları biliyormuş.

Nihat Genç, "Uğur Dündar yazsın bakalım o gazetecilerin kimler olduğunu...

Bu adamdan kim para alıyor ve niye alıyor? Söylesin bakalım" dedi.

Gazeteci yazdıklarıyla değil, yazmadıklarıyla tartışılacağını da unutmasın!

Halkı aptal yerine koymasınlar!

Gazeteci kem-küm etmez!

Belediye başkanına kırk takla atmaz!

Önünde ceket iliklemez!

Nemalanma adına sarmaş dolaş da olmaz.

Doğru haber yapar!

İnsanların ve ülkesinin onuruyla ve haysiyetiyle, oynamaz!

Gazetecilik fedakarlık gerektiren iştir.

Bu işin saati de yoktur.

***

SBK Holdingin patronu Sezgin Baran Korkmaz medyada ünlü olan solcu ve CE HA PE'li gazetecileri paraya boğmuş.

Onlar da Baran'ı 'Robin Hood' ilan etmiş.

Hepsi 'dürüst gazeteci' ayaklarında.

Ünlü bir markanın bisküvi fabrikasına giren, cebinden çıkardığı fareyi un çuvalları arasında görüntüleyen, sonra da firmadan milyon dolarları götüren de bir gazeteciydi.

Bu tipler ötede beride ahkam keser.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olurlar.

Para karşılığı hükümete çatarlar!

Milleti isyana teşvik ederler!

Kara para aklayan SBK'nın patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın medyadaki gücüdür bunlar!

Bir fotoğraf geçti elime...

Cuntacı Kenan Evren'in elini öpen Süleyman Sarılar'ın fotoğrafı.

Arka planda Evren'in basın danışmanı Ali Baransel var.

Süleyman Sarılar iki büklüm olmuş Evren'in elini öpüyor..

Olay Tv kapanırken basın özgürlüğü diye yırtınan adamdır bu adam.

Nevşin'in de ekürisi.

***

Ayasofya'nın cami olmasını felaket olarak gören Sözcü gazetesini övüp durmuş Saygı Öztürk.

Ona göre gazeteye saldırılar planlıymış.

Gazetesinin yaptığını niye görmez?

Sözcü de Ekrem gibi Rumları sevindirdi.

Nihat Genç'in dediği gibi mesela CHP'ye sızmış Gladio'dan hiç bahsetmez bu gazete.

İyi Parti'ye sızmış Gladio'yu da görmez...

Uğur Mumcu ve Hablemitoğlu'nu kimin öldürdüğünün de peşine düşmez.

Bu gazetede en güvenilir yazar olmak İmamoğlu'na, Kaftancıoğlu veya Kılıçdaroğlu'na medhiyeler dizmekten geçiyor!

Baran'ın ve ABD'nin fonladığı gazeteciler için ne dersin Saygı kardeş?

Bana göre kendini gizleyen gayrimüslimler, memleketteki çıban başlarıdır.

Örneğin terörist başı Öcalan, FETÖ, Can Dündar ve küçük Soros...

Bir partinin başındaki de aynı köktendir.

Başka lafa gerek var mı?

Memleket ve millet için kılı kırk yarmalıyız!