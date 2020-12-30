ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in babasına 'katilden şikayetçi olma' dedi.

PKK ve FETÖ ile işbirliği yapan bir partinin vekilinden de bu beklenir.

Affını istediği katil Cemal Metin Avcı üniversite öğrencisi Pınar'ı bağ evinde öldürmüş, cesedini bir varile koyup benzinle yakmıştı.

Böyle bir caniye af istenir mi?

Hem de öldürülen kızın babasından!

Katilin annesi CHP'liymiş.

Kim olursa olsun!

Kızcağızı bilerek tasarlayarak katletti cani.

Bir kasetle CHP'ye el koyan adamın milletvekili de bu kadar olur.

Eskiden bu tipler partiye alınmazdı.

Partide yaşanabilecek bir taciz ve tecavüz olayları da kapatılmazdı.

Ne kadar ahlak ve vicdan yoksunu varsa Bay Kemal CHP'ye soktu!

Hepsi Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor.

Üzerine beton dökülerek öldürülen Pınar'a ikinci betonu CHP'li Süleyman Girgin döktü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak iddiaların mesnetsiz olduğunu bu tür olaylar karşısında taviz vermeyeceklerini söylemiş.

Tabii ki lafta!

Tecavüzler gibi bu olayı da örtmeye kalktı.

CHP yandaşı bazı gazetecilerin yüz karası açıklamaları mide bulandırdı.

Tecavüzcü laik ise bunu çağdaşlık saydılar.

Laik değilse insanlık suçu.

Mor halkalılar da tecavüzcü laik olduğu için kafayı kumdan çıkarmadı.



***



CHP'de skandalsız gün geçmiyor.

CHP'li gazeteciler ise görevini yapmıyor.

Onlar yaptıkları haberlerle değil sakladıkları haberlerle gazetecilik yapıyor!

CHP'lilere karşı üç maymunu oynuyorlar.

Yazıklar olsun!

Bakıyorum çevreme...

Örneğin Adana BB Başkanı Zeydan Karalar; binlerce işçiyi işten çıkardı...

Şehri afişlerle, palavralarla yönetiyor.

Adrese teslim ihaleler yapıyor.

Afişleri de oğlunun ortağına bastırıyor.

Yandaş gazetecilerden ses yok!

Gerçeği halktan gizliyorlar!

Biz olmasak her şeyi güllük gülistanlık gösterecekler!

Başkan Vahap Seçer Kılıçdaroğlu'nun adamı Engin Ertaç'a 330 araçlık bir ihale veriyor!

Araçların çoğu teslim edilmiyor.

Ama milyonlar tahsil ediliyor.

Yandaş gazeteciler de yine ses yok!

Ayıptır ayıp!

Batsın böyle siyaset!

Olmaz olsun böyle particilik ve gazetecilik!

Yalandan beslenen siyaset, yalanı yine yalanlarla kapatmaya kalkar!

Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş.

Kişilikleri bozuktur bunların.

Muharrem İnce CHP'de haftada bir taciz ve tecavüz olurdu şimdi haftada üç kez oluyor, diyor.

Vallahi yalan değil.

Kılıçdaroğlu'da, partideki tecavüzleri gündemi değiştirmek için AK Parti'nin uydurduğunu söylüyor.

İnsan ne diyeceğini şaşırıyor.



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Bay Kemal Adana'nın Ceyhan ilçesine sabıkalı birini aday yaptı...

Kadir Aydar isimli CHP'li sabıkalı olduğu için YSK tarafından görevden alındı.

Ama adam yine belediyeyi yönetiyor.

Belediyede rüşvet gırla gitmiş.

Kadir Aydar rüşvetten tutuklandı.

CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek ile Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, düzenledikleri basın toplantısında Aydar'a övgüler dizdi.

Anlaşılan Başarır, rüşvetçi ve çeteci başkanları savunmayı Macit Özcan'dan iyi öğrendi.

CHP'li Aydar'ın yaptıklarına gelince:

Adam önce işyerlerini mühürletiyor.

Sonra esnafa giderek 'bağış yaparsan mühürleri kaldırırım' diyor.

Esnaftan zorla bağış alıyor.

Ceyhan'ı böyle haraca kesiyor.

İlçede adamdan illallah demeyen kalmadı.

Para vermeyenlerin üzerine zabıtayı salıyor.

Paraları da elden alıyor.

Bankada yakınlarının adına yatırılan paralar da var.

Aldığı sözde bağışlara makbuz kesilmiyor.

Ceyhan ilçesinde imar işlemleri mahkeme kararı ile durduruldu.

Buna rağmen Kadir Aydar çok sayıda inşaata usulsüz ruhsat vermiş.

Toplanan rüşvet miktarının 300 milyon lirayı aştığı belirtiliyor.

İşin içinde CHP'li bir vekil de var!

Ceyhan'daki rüşvet olayına adı karışan CHP'li o vekil kimdir?