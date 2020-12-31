ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Adam mafya...

Yığınla sabıkası var...

İş tuttuğu CHP'li bir milletvekili ile de beraber.

O vekilin yeraltına acayip ilgisi var.

Silahla tehdit gibi mafyatik suçlardan yargılanmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Aydar'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

Herif PKK ve FETÖ'nün oylarıyla seçildi.

Silah bulundurmak, silahla tehdit ve yağma gibi suçlardan aldığı 20 aylık ceza Yargıtay'da onanınca YSK Aydar'ın mazbatasını geri aldı.

Şimdi adam haraç almaktan tutuklandı.

Önce işyerlerini mühürletiyordu, sonra 'bağış yaparsan mühürleri kaldırırım' diyordu.

Talimatlar veriyor, esnaftan Ceyhanspor'a yardım, anaokulu, kreş ve taziye evi yapacağız gibi adlarla kafa koparıyordu.

Tabi paralar cebellezi oluyordu.

İlçe halkını canından bezdirdi.

CHP'li vekil ise Kadir Aydar ile birlikte başka işlerin peşindeydi.

CHP'li milletvekili ile ilgili daha fazla bilgi veremiyorum gizlilik kararı var.

Kadir Aydar'ın mazbatası iptal olunca yerine Hülya Erdem seçildi.

CHP mazbatanın iptalini de Aydar'ın tutuklanmasını da haksız buldu.

Ama hiç kimse Kılıçdaroğlu'na 'böyle birini neden aday gösterdin' diyemedi.

Aydar, belediyeden çıkmıyor.

Yeni başkan kukla; işi Aydar yönetiyor.

Kesilen bir kuruşluk makbuz yok.

Paralar belediyenin kasasına girmiyor.

Ve elden toplanıyorlar.



***



Sicili bozuk böyle birini koskoca CHP'nin Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır savunmak için basının karşısına çıkabildi.

Ve "Anaokulu, kreş, taziye evinin bağış olarak yaptırılması suç olarak kabul edildi" diyebildiler...

Meseleyi çarpıtmak istediler.

Rüşveti de saklamak istiyorlar.

Kılıçdaroğlu da partisindeki tecavüzleri AK Parti'nin gündemi değiştirmek için uydurduğunu söyledi.

Milleti aptal yerine koydular.

Bay Kemal'e göre Bakırköy belediyesi içinde eski CHP Meclis üyesi İlknur Meral'i gündem değiştirmek için AK Parti dövdürdü.

CHP İstanbul İl yönetiminden Yasin İlgar ve Özgür Aydın aslında tacizci değil!

Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz'a da 'tacizci' diyerek iftira(!) attılar...

Umut Karagöz isimli CHP yönticisi genç kadına tecavüze kalkışmadı.

Konya İl Başkanı Barış Bektaş'a da AK Parti iftira attı.

Ahh bu AK Partililer yok mu?

Hepsini onlar uydurdu!

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de Pınar Gültekin cinayetini örtbas etmeye kalkmadı...

Kadir Aydar da suçsuz!

Zaten CHP'li yöneticiler suç işlemez...

Hepsi birer melektir çünkü!

AK Parti bu iftiraları CHP'yi kıskandığı(!) için uyduruyor!

Kadir Aydar'ın babası Mustafa'nın, kardeşi Caner'in, amcası Ertan'ın, yağma suçlarından haklarında Ağır Ceza'da açılmış bir dava da yok.

Yine Ceyhan Asliye Ceza Mahkemesi Kadir Aydar'a yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan 13.5 ay ceza vermedi.

Bunları da ben uydurdum.

***

CHP heyeti onlarca insanın katili Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ediyor.

Ali Babacan "13 yıl bakanlık yaptım.

1 tane örnek verebilirler mi hangi akrabamı hangi pozisyona getirmişim?" diyor.

Adam doğru diyor!

30 bin dolar maaşla kayınbiraderi Nusret Yurter'i yatırım ajansına danışman ben yaptım.

Eniştesi Kıvanç Dinçer'i de TÜBİTAK'a ben başkan yardımcısı yaptım...

Türkiye son beş günde:

Söğüt'de, 3,5 milyon ons'luk altın rezervi buldu. Oppo ve Samsung Kocaeli'de fabrika kuracak. Macaristan 300 adet Ejder Yalçın zırhlı araç siparişi verdi. Eti Bakır, İngiliz ICoNİChem şirketini satın aldı.

Muhalefetin gündemine bakın:

"Demirtaş'a özgürlük!" Böyle bir muhalefetimiz var işte!