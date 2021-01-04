ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fikri Sağlar Mersinlidir.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransa ve İtalya'nın Mersin'i işgali sırasında Sağlar'ın hedefe koyduğu tesettürlü, çarşaflı analar mermi üretip, silah taşımıştı.

Yani özgürlüğü çarşaflı analara borçlu!

Ama kin ve nefretten gözü dönen Sağlar türbana saldırmadan duramıyor.

Bugün, "başörtülüden hakim olmaz" diyen Fikri Sağlar CHP Genel Sekreteriyken şehirde astığı başörtülü afişlerle dindarlardan oy istemişti.

Böylesine de iki yüzlüdürler!

CHP dün ne ise bugün de odur.

Asla değişmez!

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a:

"Hiçbir kadın vitrin süsü değildir, kadınlar arzu ettikleri gibi giyinir" diyor.

Bu herif hem yalancı hem takiyyecinin biridir!

Tecavüze uğrayan kadınları kadından saymıyor galiba!

Bay Kemal Canan'a da başörtüsü taktırırsa şaşırmam artık!

Herifin cemaziyelevvelini SSK'dan biliriz!

SSK'da müdür olduğu zamanlar personelin yemekhanelerini mezheplerine göre ayırmıştı.

Başörtüsünü serbest bırakan yasa değişikliğinin iptali için AYM'ye giden de oydu!

2008'deki üniversitelere başörtü özgürlüğü sağlayan kanuna CHP karşı çıkmıştı.

Reis doğru söylüyor.

CHP İslam düşmanıdır.

Kemal partiye elitist jakoben ve karanlık bir zihniyeti hakim kıldı.

Bay Kemal başörtülü Sevgi Kılıç ile aklınca İslami kesimi kafesleyecek.

Kılıçdaroğlu, Reis'in adını yalan yuvası olan ağzına almasın artık!

Hem değil iki, 20 tane başörtülü yanına alsa yine de bu milleti kandıramaz!

Başka bir ülkede böylesine yalan konuşan biri kesinlikle tımarhanelik olurdu… H H H

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün CHP'sini operasyon partisine dönüştürdü.

PKK'nın da arka bahçesi yaptı!

CHP sanki Türkiye partisi değil!

Durduğu şu yere bakın!

Teröristlerin yanında ve katillerle birlikte yetmiyor; dış güçlerle kol kola.

Türkiye karşıtlarıyla birlikte.

CHP'de yolsuzluk var!

Tecavüz ve İslam karşıtlığı da.

Cem Özdemir, Kılıçdaroğlu ve Claudia Roth birlikte poz verdi.

Üçünün ağzı kulaklarında.

Gülüyorlar!

Çünkü PKK sevici Roth; Demirtaş'a özgürlük istiyor.

ABD ve Almanya'yı arkasına alan Kılıçdaroğlu Reis üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak hazırlıyor.

Reis'i yiyeceklerini sanıyor!

İşbirlikçileri Akşener, Babacan, Davutoğlu, Gül ve Karamollaoğlu öyle bir Osmanlı tokadı yiyecek ki...

Adam Sözcü Gazetesinin Ayasofya ile ilgili skandal yayınına ses çıkarmıyor, Müslümanlardan oy isteyecek!

***

Mehmetçik Cudi, Besler-Dereler, Kato, Namaz Dağı, Cilo-SAT, Verkavik, Belbuka'da ve Tendürek'de.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Kato'da Mehmetçik'in yanında geçirdi.

Peki; CHP neredeydi?

PKK'lı Demirtaş'ın yanında.

Ya Ali Mahir Başarır...

O da Mehmetçiğe 'satılmış' diyordu.

Bunlar tecavüzcüye ses çıkarmaz!

Tecavüze uğrayana ise 'yollu' der!

Rüşvet yer, zamparalık yaparlar.

Pınar'ın katiline de af isterler.

Tecavüze uğrayan kadınlar gibi Pınar'ı da yok sayarlar!

Utanmadan PM'ye koydukları başörtülü kadınla İslami kesimi kandırmaya kalktılar.

Kim yer bu numarayı?

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PKK yöneticisi Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ile birlikte Kandil'de poz veren Demirtaş ve Sırrı Süreyya başka bir ülkede olsaydı dağ dönüşü tutuklanırdı.

Ömür boyu güneş yüzü göremezlerdi.

CHP'ye göre Demirtaş evliya, Sırrı Süreyya ise bir melek...

Kılıçdaroğlu'na göre de Reis diktatör!

Bu çete iktidar olsa uyuşturucuyu, organ ticaretini ve fuhşu serbest bırakır.

Kendinden olmayan düşünce sahiplerini ise zindana atar.

Kılıçdaroğlu sadece yalancı değil.

Esad'dan zalim bir diktatördür!