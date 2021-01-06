ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Reis düşmanları;

Aşının pandemiyi bitireceğini anladı.

Karalamalara rağmen insanların aşı olacağını da gördüler.

Aşı ciddi bir rahatlama getirecek!

Doğalgaz keşfi, Milli Savunma Sanayi gibi hamleler ekonomide sıkıntıları azaltacak!

Ekonomide şahlanma dönemi başlar!

Reis düşmanları bunun farkında.

Aşıdaki başarı yüz yüze eğitime gider!

Terör bitme noktasına geldi zaten.

Kudurmalarının bir sebebi de bu!

Dev projeler bir bir hizmete giriyor.

Rum sevdalısı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz patentli kampanyasına rağmen bu yıl Kanal İstanbul'un temeli atılır!

En önemlisi bunca tehdit, kumpas, yalan ve iftira karşısında milletteki Erdoğan sevgisini bitiremediler!

Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ne yaptıysa Cumhur İttifakı'nın arasına nifak da sokamadı.

2023'ü kaybedeceklerini anladılar!

Kaos için yeni yılda düğmeye bastılar!

Dakka bir gol bir.

Erken seçim istiyorlar.

Can Ataklı mı İlker Başbuğ'un kayığına bindi, yoksa İlker Başbuğ mu Ataklı'yı bindirdi, bilmem?

İkisinin düğmesine birden bastılar.

Milletin Erdoğan sevgisi arttıkça süzmeler saldırıya geçti.

Reis'in normal bir seçimle gitmeyeceğini, halkın Erdoğan'ı bırakmayacağını anladıkça çılgına döndüler.

Darbe ve sokak çağrıları bundan.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki PKK-DHKP-C ve CHP işbirliğiyle yapılan eylemler yeni bir Gezi girişimidir.

Rektörü bahane ettiler.

Gezi'deki 'ağaç' gibi.

CHP İl Başkanı Canan, Gezi benzeri bir kalkışma için DHKP-C'lileri örgütledi.

Polisin gözaltına aldığı 16 kişinin, üniversite öğrencisi olmadığı, yasa dışı sol gruplara mensup oldukları belli oldu.

Üniversitedeki eylemcileri ise İmamoğlu'nun ajansı yönlendiriyor!

Atılan tweetler noktası virgülüne aynı!

***

Sürekli gerilim solun klasik taktiğidir.

Yüksek tansiyon, hassasiyetleri kaşıma, fukaralık edebiyatı ve toplumsal fay hatlarını germe onlara özgüdür.

Sokak çağrıları da.

Darbeye zemin hazırlayacaklar.

Antin kuntinle büyük şehirleri alan CHP'ye cesaret geldi.

Milleti arkasında sanıyor, ahmaklar!

ABD'nin arkasında olduğunu gören Kılıçdaroğlu da 'o gün bugündür' diyerek gaza basıyor.

Türkiye'de darbe olmaz!

Ancak iç savaşı amaçlayan, dışardan müdahaleye zemin hazırlayan bir hamle olur!

Zaten bunlar da ona çalışıyor!

Eskiden aba altından sopa gösterirlerdi!

Satılmış kirli kalemler şimdi açık açık darbe çığırtkanlığı yapıyor...

Türkiye Cumhuriyeti Devletine "Seri Katil" diyen, Türk Milletini "Ermeni Soykırımı" yapmakla itham eden, kocasının yediği domuzla övünen, PKK'lı Sakine Cansız'a sahip çıkan, MLKP'li teröriste komutan diyen Kaftancıoğlu bir rektöre eylem yaptırıyorsa o rektör millidir.

***

Devlet bazen ölü taklidi yapar!

Onu yok sanıp şımarmamak lazım.

Şımaranın üzerine acayip bir ağırlık çöker!

Sonrası mı?

Sonrası yok ki!

Kılıçdaroğlu'nun "öğrenci" diye bahsettiği terörist Bayrampaşa'da polise saldırmıştı.

Veli Ağbaba'nın TBMM'de konuşturduğu "öğrenci"de Suriye'de Mehmetçiğe saldıracağı sırada geberip gitti.

Şimdi Kaftancıoğlu öğrenci dediği teröristleri polise saldırtıyor!

DHKP-C marşı söyletip "Katil Polis" sloganı attırıyor.

Ne demiştik biz;

FETÖ'nün operasyon partisi haline getirdiği CHP, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu sayesinde, PKK'nın ve DHKP-C'nin arka bahçesi oldu.

Eskiden bir çok ilde hastane yoktu.

Bir yatakta iki hasta yatardı.

Uzayan ilaç kuyrukları olurdu.

Parası olmayanın rehin kaldığı günler!

Bu millet temizlik nedir bilinmeyen yılları da gördü.

Peki ya şimdi?