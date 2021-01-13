ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu bilinçli olarak hakaret ediyor.

Çünkü Gülen'in, CIA'nın ve Joe Biden'in talimatını yerine getiriyor!

Ve hakaretleriyle Erdoğan düşmanlarını partide tutabiliyor.

Kuyruğu FETÖ'ye kaptırmış!

Aksini yapamaz!

Porno kasetle partinin başına geldiği günden beri hedefindeki tek isimdir Recep Tayyip Erdoğan...

Yatarken dahi ertesi gün Reis'le ilgili hangi yalanı konuşacağını, hangi iftirayı atacağını düşünüyor.

Tabanını da böyle motive edebiliyor.

Bay Kemal ABD'nin başkanı Joe Biden'a saygı duydu.

PKK sözcüsü Demirtaş'a, Fethullah Gülen Deccaline, Hafter'e, Sisi'ye ve Esed'e de saygı duydu.

PKK'ya bile!

Bir tek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı'na saygı duymadı.

Duyamadı!

Çünkü FETÖ öyle istedi.

Milli iradeyi bile umursamadı.

FETÖ istediği için darbeye 'kontrollü' dedi, 17/25 yargı darbesinin montaj ses kayıtlarını Meclis kürsüsünden yayınladı.

'Sözde' lafı da aynı amaca yöneliktir.

Bay Kemal CHP'nin kaybettiği her seçimi gayrı meşru saydı!

Gerçi bu 1950'den beri böyledir.

Millet gönderir darbeyle geri gelirler!

CHP oldu bitti seçimi sevmez!

Bu partinin adı dışında halk ile işi yoktur.

27 yıl halkın önüne sandık koymadılar.

Sandık gelince CHP gitti, bir daha da gelemedi!

***

Joe Biden'in hazırladığı 'kurtlar sofrasına' ve FETÖ'nün tuzaklarına rağmen Reis'i yiyemeyecekleri anlaşıldı.

Partiden ayrılanlar ve Erdoğan'ın bazı siyasileri ziyareti Kılıçdaroğlu'nu panikletti.

Oyların bölünmesini durdurmak için psikolojik harbe başladı.

Bay Kemal CHP tabanını projeleriyle değil Reis kiniyle bir arada tutabiliyor.

Partiden çıkan yeni partilere geçişi de böyle önlemek istiyor.

Kılıçdaroğlu Erdoğan taraftarlarını en çok kızdıran adam olduğu için CHP'nin parçalanmasını önlüyor.

Yani adam tabanına çalışıyor.

CHP yönetimi çok kötü.

Normal şartlarda CHP'nin ikiye değil ona bölünmesi lazımdı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan nefreti üzerinden seçmenini morfinliyor.

Reis kini CHP'nin birleştirici gücü oldu.

Kılıçdaroğlu ne kadar çok hakaret ederse taban o kadar çok sıklaşıyor.

CHP'nin oy oranını yüzde 25'te tutabilmesinin sebebi de bu kindir.

Bu kin olmasa CHP'nin oyu sıfırlanmıştı.

Çünkü CHP berbat durumda.

Parti tecavüz, taciz, rüşvet ve adrese teslim ihalelerle çalkalanıyor.

Bay Kemal tabanını Erdoğan'a hakaret ederek narkozluyor.

Seçime kadar daha çok hakaret dinleriz!

Böyle anlaşılıyor.

CHP'nin birleştirici gücü Kılıçdaroğlu değil, Erdoğan kinidir!

Seçmen tecavüzden, rüşvetten patlayacağı sırada Kılıçdaroğlu yaptığı bir hakaretle tabanın gazını alıyor.

Koltuğunu da böyle koruyor.

Tabanı Reis'e karşı dolduran da odur.

Reis'e hakaret eden diğerlerine gelince...

Onlar da CHP başkanlığına oynuyor.

"Bakın ben Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi hakaret edebiliyorum" demek istiyorlar.

Reis ise hizmet üretmeye devam ediyor.

Yollar köprüler hastaneler gırla gidiyor.

2021 yılında envantere girecek yeni silahlara bakın.

AKINCI TİHA. TCG Anadolu Gemisi.

KARAOK Tanksavar Füzesi.

Akya Ağır Torpido.

Atmaca Deniz Seyir Füzesi ve insansız Mini Tank...

Kılıçdaroğlu yalan, Reis modern silahlar üretiyor...

ABD'li silah tüccarları kuduruyor!

Memleket sevdası ve dava adamlığı kolay bir iş değildir...

Davaya sahip çıkmak yürek ister.

DP'nin son Genel İdare Kurulu Üyesi olan rahmetli Hüseyin Fırat'ın oğlu Mircan Fırat'ı ben böyle bilirim.

Reis gibi, Mircan gibi 'yeter söz milletindir' diyenler bu memleketin gerçek sahibidir!

Başkana böyle adamlar lazım!