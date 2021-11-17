ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' gezilerine çıkacakmış...

Helalleşme önemlidir çünkü bir iradeyi gösterir.

Ama Bay Kemal bunda samimi değildir, gerçek helalleşmeden söz etmiyor.

Yine bir kumpas bir kurgu ve bir tezgâh peşindedir.

Milletimiz ona güvenmiyor.

Kaldı ki CHP'nin millete çok borcu vardır.

Helalleşmesi gereken çok konu ve çok insan vardır. Hangisiyle helalleşecek?

Kur'an'ın yasaklanması ve 'ezanın' Türkçe okutulmasından tutun da başörtüsüne kadar bir çok konu var.

Adnan Menderes ve arkadaşlarını darbede şehit eden de bunlardı.

Yani vukuatları o kadar çok ki...

Hangisi için helallik isteyecek Bay Kemal?

Şehit ve yakınlarından da helallik isteyecek mi mesela?

Öyle ya PKK ile işbirliği yapıyor...

Ya da her gün hakaret ettiği, iftira attığı Erdoğan'dan...

Ondan da helallik ister mi dersiniz?

Ya attığı palavraları için milletten, ekmeklerini elinden aldığı işçilerden...

CHP'lilerin taciz ve tecavüz ettiği kadınlardan ya da...

Kılıçdaroğlu baştan sona numaradır...

Niyeti de 'helallik' değil milleti kandırmaktır.

Bay Kemal'in 'Helalleşme TOP'una' hiç girmeyin..

Ortaya attığı helalleşme bombası CHP'yi bitirecek çünkü. Uzaktan seyredin keyfini çıkarın.

KK belki de CHP'lilerin partili kadınlara tecavüzüne 'Kuyruk sallamışlardır' düşüncesiyle sessiz kalmıştır.

Kim bilir?

Kemal'in niyeti 'hesaplaşmak!' helalleşmek değil!

Adam çıkar için nasıl her kutsalı kullanıyor görün işte.

Bu aklı da kesin ona FETÖ vermiştir.

Başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' diyen oydu.

Şimdi 'Helalleşme' diyerek mütedeyyin kesimi kafakola almaya çalışıyor.

Hadi ordan çirkin numaracı!

Kemal'de yalan bitmez. Reis'te de '1915 Çanakkale Köprüsü' gibi ülkeye dev eserler kazandırmak bitmeyecek..

Kılıçdaroğlu'nun yaşamı İslam ve Müslümanlarla mücadeleyle geçmiştir.

FETÖ'yü önceleri bir 'dini cemaat' zannediyordu o zamanlar Gülen'e düşmandı, terörist olduğunu öğrenince dost oldular.

Şimdi de FETÖ'cülerin ve PKK'nın tek umudu oldu CHP.

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DANIŞMAN SEMİH GÖKAYAZ



CHP milleti senelerce cambaza baktırıp arkadan iş bitirmiştir.

Bu dünde böyleydi bugünde böyle.

Adana BŞB Zeydan Karalar'ın PKK ile flörtü eskidir.

2016 yılında Suriye'de öldürülen PKK/ YPG'li terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesine çaktırmadan belediyenin bir aracını vermişti.

İşten çıkardıklarının yerine ise HDP'lileri yerleştirdi

Mersin'de ise durum daha vahimdir...

CHP'li Başkan Vahap Seçer'in PKK'nın partisi HDP ile işbirliği sıkıdır.

Belediye şirketlerine aldıklarının çoğu HDP'li...

Anlayın yani..

MESKİ'ye şuraya buraya böyle bir çok adam aldı.

Seçer ayrıca kendisini Nusayri cemaatinin önderi ilan etti.

Yani adam aynı zamanda sıkı bir Esad'çı...

Kuzeni Semih Gökayaz'ı ise kendisine danışman yaptı.

Adam oradan Adana Baro Başkanlığı'na seçildi.

Gökayaz Adana Barosu'nu yönetirken gölgesi Mersin Barosu'nun üzerinden hiç eksik olmadı.

Adana ve Mersin Gökayaz'ı adliyelere baskı kurduğu iddialarıyla çalkalanıyor.

Soralım şimdi CHP'li Seçer'e... Gökayaz'ı belediyenin kaç şirketinin yönetimine soktun?

Belediyeye işçi alımından icra takiplerine kadar hemen her işle o ilgileniyor. Neden?

Kuzen Gökayaz'a bu işler karşılığında ne kadar ücret ödemektesin?

Mersin'den milletvekili olacağı iddiaları doğru mudur?

Adana Barosu'nun Mersin Büyükşehir'den siyasi ve maddi anlamda nemalanması, Adana için bir utançtır.

Daha çok sorumuz var. Hepsini tek tek soracağız.

Son söz...

Kılıçdaroğlu'nun da Akşener gibi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Nokta.