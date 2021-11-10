ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ya can simidi olmak için tezkereye 'hayır' dedi...
Tezkere kaçağı Bay Kemal eleştiriler karşısında utanmadan; "Öncekilere evet dedik de ne oldu" dedi.
Ne mi oldu Bay Kemal?
Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı Harekâtı, İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı, Bahar Kalkanı Harekâtları ile sınırımızda bir PKK devleti kurulmasını önledik.
Bilmez misin?
Yoksa işine mi gelmedi?
Sen de PKK gibi rahatsız mı oldun bu operasyonlardan.
Bunun için mi şehidimizin bacısına küfrettiriyorsunuz?
Sınırımızda PKK devleti kurulsun mu istiyorsunuz?
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Meral Akşener
şehidin abisine "senin b... s...
" diye küfreden Lütfü Türkkan
'a sahip çıktı,
o da utanmadan küfürbazın büyüklük gösterdiğini
söyledi.
Bu çukurlukta kaçıncı seviyedir bilmem?
Örgüt sempatizanı bir it ise, şehit mezarına 'PKK'
yazdı.
CHP'li Özgür Özel
şehit cenazesinde güldü.
Akşener ve Kılıçdaroğlu da densizlere sahip çıktı.
Yazıklar olsun...
Bunlar daha muhalefetteyken bacıya söver, vatandaşı yumruklar.
İktidar olsalar kim bilir daha başka neler yaparlar?.
Şehitler, bu aziz milletin gözbebeğidir.
Onların ailesini kafakola alıp rezilce küfredenlerin, şehit kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te ne işi var?
Akşener'in Meclis konuşması tam bir rezaletti.
"Ben bir anneyim anne... Ben Bingölüm, Erzurumum, Konyayım, Tekirdağım, Mustafa Kemalim, Fatihim, Alparslanım, ben Anadolu'yum..."
diyerek
milleti kandırıyor.
Bu kadın Demirtaş'ı kahvaltıya çağırmış, Siirt
'te PKK propagandası yapan bir çakala ise ses çıkaramamıştır. Nokta...
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Bay Kemal 'Kuvayı Milliyeciyim'
demiş!
Yürü be, hadi be!
Partide yurtsever mi bıraktı?
Kuvayı Milliyecilik böyle mi oluyormuş?
Milletten korktuğu için 'Atatürkçüyüm'
diyor.
PKK/PYD'ye yönelik operasyon tezkeresine "yabancı askerler Türkiye'ye gelecek
" yalanı ile 'hayır'
de; sonra Türkiye'nin içişlerine karışması için büyükelçilere mektup yaz.
Bu nasıl Kuvayı Milleyecilikmiş Bay Kemal?
Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır'
demekle sınırımızda bir PKK devleti kurulmasına 'olur'
vermiştir. Nokta.
Bu ittifak partiden çok, çıkar amaçlı bir suç örgütüne benziyor.
Gençler bu CHP'den uzak durun ki geleceğiniz kararmasın...
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Kılıçdaroğlu'nun mektubu Kurtuluş Savaşı sırasında "İşgal kuvvetlerini alkışlayan"
bilinçle yazılmış bir 'ihanet mektubu'
dur...
Daha önce ABD Başkanı'ndan Türkiye için demokrasi istemiştir...
Şimdi de Kanal İstanbul bahanesiyle 'dış müdahale'
istiyor...
Yahu sen nasıl bir adamsın be!
Bu ihanetlere CHP tabanı daha ne kadar tahammül edecek?
Kılıçdaroğlu, rezil ve çapsız siyasetini bırakmıyor.
O 'Patolojik'
bir yalancıdır...
Gençlere 'yalanı'
ve 'vatana ihaneti'
aşılayan bir siyasetçi olarak tarihe geçmiştir.
Çocuklar maalesef KK'nın yalanları ve vatana ihanet gibi duruşuyla büyüyor.
Adam her gün toplumun hassasiyetleriyle oynuyor.
Bay Kemal'in başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı küresel boyutu olan medya ağıyla üstümüze yağdırıyor.
Sehven ve yanlış bilgi vermiyor...
Kasıtlı olarak iftira, yalan ve çarpıtma stratejisi yürütüyor.
Gençlere yalanı 'mubah'
, ihaneti ise 'meşru'
gösteriyor.
Maalesef her gün onun yeni bir yalan ve iftirası ile güne başlar olduk...