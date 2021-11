ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ya can simidi olmak için tezkereye 'hayır' dedi...

Tezkere kaçağı Bay Kemal eleştiriler karşısında utanmadan; "Öncekilere evet dedik de ne oldu" dedi.

Ne mi oldu Bay Kemal?

Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı Harekâtı, İdlib operasyonu, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı, Bahar Kalkanı Harekâtları ile sınırımızda bir PKK devleti kurulmasını önledik.

Bilmez misin?

Yoksa işine mi gelmedi?

Sen de PKK gibi rahatsız mı oldun bu operasyonlardan.

Bunun için mi şehidimizin bacısına küfrettiriyorsunuz?

Sınırımızda PKK devleti kurulsun mu istiyorsunuz?

***

Meral Akşener şehidin abisine" diye küfreden Lütfü Türkkan 'a sahip çıktı,o da utanmadan küfürbazın büyüklük gösterdiğinisöyledi.Bu çukurlukta kaçıncı seviyedir bilmem?Örgüt sempatizanı bir it ise, şehit mezarınayazdı.CHP'li Özgür Özel şehit cenazesinde güldü.Akşener ve Kılıçdaroğlu da densizlere sahip çıktı.Yazıklar olsun...Bunlar daha muhalefetteyken bacıya söver, vatandaşı yumruklar.İktidar olsalar kim bilir daha başka neler yaparlar?.Şehitler, bu aziz milletin gözbebeğidir.Onların ailesini kafakola alıp rezilce küfredenlerin, şehit kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te ne işi var?Akşener'in Meclis konuşması tam bir rezaletti.diyerekmilleti kandırıyor.Bu kadın Demirtaş'ı kahvaltıya çağırmış, Siirt 'te PKK propagandası yapan bir çakala ise ses çıkaramamıştır. Nokta...

***

Bay Kemaldemiş!Yürü be, hadi be!Partide yurtsever mi bıraktı?Kuvayı Milliyecilik böyle mi oluyormuş?Milletten korktuğu içindiyor.PKK/PYD'ye yönelik operasyon tezkeresine" yalanı ilede; sonra Türkiye'nin içişlerine karışması için büyükelçilere mektup yaz.Bu nasıl Kuvayı Milleyecilikmiş Bay Kemal?Kılıçdaroğlu tezkereyedemekle sınırımızda bir PKK devleti kurulmasınavermiştir. Nokta.Bu ittifak partiden çok, çıkar amaçlı bir suç örgütüne benziyor.Gençler bu CHP'den uzak durun ki geleceğiniz kararmasın...

***

Kılıçdaroğlu'nun mektubu Kurtuluş Savaşı sırasındabilinçle yazılmış birdur...Daha önce ABD Başkanı'ndan Türkiye için demokrasi istemiştir...Şimdi de Kanal İstanbul bahanesiyleistiyor...Yahu sen nasıl bir adamsın be!Bu ihanetlere CHP tabanı daha ne kadar tahammül edecek?Kılıçdaroğlu, rezil ve çapsız siyasetini bırakmıyor.bir yalancıdır...Gençlereveaşılayan bir siyasetçi olarak tarihe geçmiştir.Çocuklar maalesef KK'nın yalanları ve vatana ihanet gibi duruşuyla büyüyor.Adam her gün toplumun hassasiyetleriyle oynuyor.Bay Kemal'in başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı küresel boyutu olan medya ağıyla üstümüze yağdırıyor.Sehven ve yanlış bilgi vermiyor...Kasıtlı olarak iftira, yalan ve çarpıtma stratejisi yürütüyor.Gençlere yalanı, ihaneti isegösteriyor.Maalesef her gün onun yeni bir yalan ve iftirası ile güne başlar olduk...