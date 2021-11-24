ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Amerika'nın parçalamak istediği 25 ülkeden biri de Türkiye'dir.

Başkan Erdoğan'ın bu duruma karşı çıkması ABD'yi kızdırdı...

İçteki muhalifleri yanına alarak hedefine ulaşmak istiyor.

Kıskaca alındık farkında mısınız?

ABD, Yunan adaları, Suriye, Irak ve Trakya sınırını üsleriyle doldurdu, PKK'yı silaha boğdu.

Türkiye'yi tehdit eden 'Doğu Akdeniz Tasarısı' ise senatoda.

Yani üzerimizdeki baskı her geçen gün daha da artıyor.

Ülkemizde bir otorite ve yönetim boşluğu yaratmak için sokakları yakıp yıkmak istiyorlar.

CHP'li başkan da İzmir'in kendi bayrağı ve parasının olmasını istiyor.

Tunç Soyer bölünmenin işaretini mi veriyor?

FETÖ'nün Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğamiral Sinan Sürer'in odasında Türkiye'yi iç savaşa sürükleyecek ve bölecek bir plan ele geçti.

Bay Kemal Fetullah Gülen'den icazetlidir...

CHP'nin başına onu bir seks kasetiyle getiren odur.

Onun taktikleriyle siyaset yapan da.

Bay Kemal intikamcıdır. Eline fırsat geçtiğinde gözünü kırpmadan İnönü'nün Menderes'e yaptığının bin mislini Reis'e yapar!

Atatürk'ten Dersim intikamını alacak kadar gözünü karartan da odur.

Hedefinde yatırımları durdurup, başörtüsünü yasaklamak da vardır.

Son yirmi yılda işe girenleri bile işten atacaktır.

Belediyelerden çıkardıkları binlerce gariban buna örnektir.

Öfkeli, hırçın, kavgacı ve geçimsiz biridir.

CHP'de ukala da, yalancı da hain de çoktur.

Münafık ve bozguncudurlar.

***

Atatürk'ün CHP'sini Kandil'in partisi yaptılar.Hem Kandil'in hem FETÖ'nün hamisi oldular.CHP'li başkanlar arasında'lar vardır.Özel kalem müdiresiyle yatıp kalkanı, tefecilik yapanı, rüşvetçisi ve karı- kız peşinde koşanı da...Yer altında büyük bir hazinenin yattığı Mersin'in Tarsus ilçesinde tarihi talan eden CHP'li başkanlar bilirim...Adamyalanıyla kandırdıkları garibanların evleriniayağına 6 ay kapatıp temelleri kazarak tarih hırsızlığı yapmaktadır.KısacasıCHP'dedir.Fırsat bulduklarında insanı iliğine kadar sömürürler.'ı baş tacı yapan sözde CHP'liler var.Partide tefecilik yapan başkanlar var!Yüksek faizle para satıpkadar zengin olanı biliyoruz.Zirai kredi veren bir bankanın CHP'li avukatı Çukurovalı çiftçilerin korkulu rüyası oldu.X isimli bankanın CHP'li avukatıalan çiftçiye giderek" diyerek zavallı çiftçininyüzlerce dönüm arazine kondu.Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporlarında Adana'nın tefecilikte Türkiye ikincisi olması boş değil yani.

***

Mersin'in CHP'li Başkanıhastalık düzeyinde kendinibeğenmiş biridir. İnsanlara tepedenbakma alışkanlığı var.Eskiden onuolarak bilirlerdi...Şimdi 350 milyonluk hikayeler yazıyor.Darbe öncesine kadarvegazeteleri okurmuş.FETÖ'ye de sıcak bakarmış. Bunu biz değil CHP'li bir vekil arkadaşı söylüyor.Gelelim kuzeni Avukat'a...Adana Baro Başkanı'nın belediyeden maaş alması doğru mudur?Ya adliyeler üzerinde baskı kurması ve Mersin Barosu üzerindeki gölgesi.Adamda vukuat çok, deşifre etmeyi sürdüreceğiz...