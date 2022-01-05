ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK'ya en büyük zararı veren iki isimden biri Selçuk Bayraktar,diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur.

İkisi isim de Trabzonludur.

İkisi de PKK'nın ölüm listesindedir.

Kan kaybına uğrayan PKK intikam için Trabzon'da eylemleri artırma emri verdi..

Kahpeler kaos çıksın istiyor...

Yeni Eren Bülbül'leri şehit edecekler.

HDP'nin oyları ile CHP'nin kazandığı İzmir, İstanbul, Mersin ve Adana gibi illerin belediyelerinden işten çıkarmalar oldu yerlerine HDPKK'lılar alındı.

Yani belediyeler PKK'ya peşkeş çekildi.

CHP ve İP ise terör örgütlerine moral verip duruyor.

PKK'ya ağır darbenin vurulduğu bir sırada hem de.

Siz söyleyin PKK'ya moral veren hain değil mi?

Bay Kemal'in adamları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına zincir taktırıyor, sonra o zincir üzerinden pislik çıkarıyorlar.

Kemal'in anketçileri palavra anketlerle milletin aklını çelmeye kalkıyor.

Yazar çizer takımı da 'çantacılarla' birlikte devleti soyduruyor...

CHP'li başkanlar teröriste iş veriyor...

İstanbul'da tam bir eşkıya düzeni kurdular,şimdiki hedefleri tüm Türkiye.

CHP halkı manipüle etmeleri için anket firmalarına 650 milyon lira dağıttı.

MAK Danışmanlık, Metropoll ve Kemal Özkiraz'ın Avrasya'sı bu paradan pay aldı.

Parayı kapan Mehmet Ali Kulat "baskın seçim var" açıklamasını yaptı...

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İş dünyasının' veyadediğikafakola aldıkları Sözcü yazarısayesinde devleti zarara uğratıyor.işbirliğiyle yaşanan soygunu savcılar önlemeli.Çantacılar önce Danıştay'a başvurarak ihaleyi alan şirketi dava ediyor, Toker ise olayı çarpıtarak yazıyorgelince davayı geri çekiliyor.Tezgah aynen bu şekilde işliyor.Bu kadın 'nın yalanlarıylagiden yola taş döşüyor.İhale iptal edilince dediyerek numara yapıyor.Yazılarıyla ihalenin daha yüksek fiyata gitmesine sebep olan kendisi.Sözcü yazarına bu tetikçiliğinin hesabı mutlaka sorulmalı...Bu işten nemalanıp nemalanmadığına bile bakılmalı.

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Çiğdem Toker, yazılarında'ı kahraman ilan etmiş..Bu firmanın iş bitirmesi bile yok.30 Ekim 2020 tarihinde yapılanihalesine 4 firma girdi.ortaklığı ihaleyi 1.milyar 607.milyon lira vererek aldı.Günfalt İnşaat Danıştay giderek ihaleyi iptal ettirdi.Aynı ihale 6 ay sonra yeniden yapıldı.İhale bedeli 2.milyar 180 milyon liraya çıktı.Bu kez de ihaleortaklığında kaldı.Yeni ihale devlete 800 milyon liraya mal oldu.Ne olduysainşaat davayı geri çekti.Sözcü yazarı iş bitirmesi olmayan ''a niye destek oldu?Çantacıların nasıl paralar götürdüğünü bilmiyor mu?in'u ilehakkındaİstanbul KüçükçekmeceCumhuriyet Başsavcılığı tarafındanvesuçlamalarıyla açılansoruşturma da var.Kadının akbabalara desteği boş değildir...gibi firmaları bukadının koruması da.Bu 3 şirket hakkında daveiçin savcılığa suç duyurusu var.Şok ses kayıtları eldedir.Hayırdır Çiğdem Hanım!Aloo,sesim geliyor mu?