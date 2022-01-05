ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK'ya en büyük zararı veren iki isimden biri Selçuk Bayraktar,diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur.
İkisi isim de Trabzonludur.
İkisi de PKK'nın ölüm listesindedir.
Kan kaybına uğrayan PKK intikam için Trabzon'da eylemleri artırma emri verdi..
Kahpeler kaos çıksın istiyor...
Yeni Eren Bülbül'leri şehit edecekler.
HDP'nin oyları ile CHP'nin kazandığı İzmir, İstanbul, Mersin ve Adana gibi illerin belediyelerinden işten çıkarmalar oldu yerlerine HDPKK'lılar alındı.
Yani belediyeler PKK'ya peşkeş çekildi.
CHP ve İP ise terör örgütlerine moral verip duruyor.
PKK'ya ağır darbenin vurulduğu bir sırada hem de.
Siz söyleyin PKK'ya moral veren hain değil mi?
Bay Kemal'in adamları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına zincir taktırıyor, sonra o zincir üzerinden pislik çıkarıyorlar.
Kemal'in anketçileri palavra anketlerle milletin aklını çelmeye kalkıyor.
Yazar çizer takımı da 'çantacılarla' birlikte devleti soyduruyor...
CHP'li başkanlar teröriste iş veriyor...
İstanbul'da tam bir eşkıya düzeni kurdular,şimdiki hedefleri tüm Türkiye.
CHP halkı manipüle etmeleri için anket firmalarına 650 milyon lira dağıttı.
MAK Danışmanlık, Metropoll ve Kemal Özkiraz'ın Avrasya'sı bu paradan pay aldı.
Parayı kapan Mehmet Ali Kulat "baskın seçim var" açıklamasını yaptı...
***
İş dünyasının 'üçkağıtçı
' veya 'dolandırıcı'
dediği 'ihale çantacıları'
kafakola aldıkları Sözcü yazarı Çiğdem Toker
sayesinde devleti zarara uğratıyor.
Çantacı-gazeteci
işbirliğiyle yaşanan soygunu savcılar önlemeli.
Çantacılar önce Danıştay'a başvurarak ihaleyi alan şirketi dava ediyor, Toker ise olayı çarpıtarak yazıyor 'cukka'
gelince davayı geri çekiliyor.
Tezgah aynen bu şekilde işliyor.
Bu kadın 'ihale çantacısının'
nın yalanlarıyla 'iptale'
giden yola taş döşüyor.
İhale iptal edilince de "iş şimdi daha pahalıya gidecek"
diyerek numara yapıyor.
Yazılarıyla ihalenin daha yüksek fiyata gitmesine sebep olan kendisi.
Sözcü yazarına bu tetikçiliğinin hesabı mutlaka sorulmalı...
Bu işten nemalanıp nemalanmadığına bile bakılmalı.
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Çiğdem Toker, yazılarında Günfalt İnşaat
'ı kahraman ilan etmiş..
Bu firmanın iş bitirmesi bile yok.
30 Ekim 2020 tarihinde yapılan Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem İnşaat
ihalesine 4 firma girdi.
Söğüt-Taşyapı
ortaklığı ihaleyi 1.milyar 607.milyon lira vererek aldı.
Günfalt İnşaat Danıştay giderek ihaleyi iptal ettirdi.
Aynı ihale 6 ay sonra yeniden yapıldı.
İhale bedeli 2.milyar 180 milyon liraya çıktı.
Bu kez de ihale Söğüt- Taşyapı
ortaklığında kaldı.
Yeni ihale devlete 800 milyon liraya mal oldu.
Ne olduysa Günfalt
inşaat davayı geri çekti.
Sözcü yazarı iş bitirmesi olmayan 'ihale çantacısın
'a niye destek oldu?
Çantacıların nasıl paralar götürdüğünü bilmiyor mu?
İrfan Güneş'
in Güneş- Yol
'u ile Günfalt İnşaat
hakkında
İstanbul Küçükçekmece
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ihaleye fesat karıştırma'
ve 'nitelikli dolandırıcılık'
suçlamalarıyla açılan
soruşturma da var.
Kadının akbabalara desteği boş değildir...
Günfalt, Güneş Yol, Ege Gökmen
gibi firmaları bu
kadının koruması da.
Bu 3 şirket hakkında da 'ihaleye fesat karıştırma'
ve 'kamuyu zarara uğrattıkları'
için savcılığa suç duyurusu var.
Şok ses kayıtları eldedir.
Hayırdır Çiğdem Hanım!
Aloo,sesim geliyor mu?