ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart seçimlerinden çok önce dostlarına 'işçi çıkarma' sözü verdi...

Yani adam gariban işçileri işten çıkarmayı önceden kafaya koydu...

'İşçi çıkarma olmayacak' demesi yalandı, 'namusu' üzerine yemin etmesi de.

Bay Kemal maalesef, garibanın ekmeğini pis siyasetine alet etti.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye sözü vardı çünkü.

CHP ve İyi Parti birlikte belediyelere PKK ve FETÖ ile ilişkili isimleri doldurdu.

Bakan Süleyman Soylu, terör bağlantısı olanları ifşa edince suçüstü oldular.

Ekrem İmamoğlu ile adamı Murat Ongun'un Bakan Soylu'ya hakaret eden bir açıklaması oldu. Sabah gazetesi fotoğraflı listeyi yayınlayınca ikisi de suspus oldular.

Mangalda kül bırakmayan Sözcü, Cumhuriyet ve Fondaş Medya ise üç maymuna döndü...

Artık İBB, 16 milyon İstanbullu için bir güvenlik sorunudur.

Ankara, İzmir, Adana ve ikinci Kandil olarak nitelenen Mersin Belediyesi de bu tiplerle dolu.

Yani 'bankamatikçi' lafları hikâye.

Polis memuru Muhammet Fatih Sivri'yi şehit eden DHKP-C'li Fırat D.'yi bile belediyeye almışlar!

PKK'nın dağ kadrosuna eleman bulan Sevtap Ayman'a 'iş' vermişler.

Çok sinsiler, içeride kıyameti kopararak gözlerimizi kör ediyorlar, arkada büyük ve kirli bir oyun tezgâhlanıyor.

Oyun kurucu ABD, Türkiye'yi bölmek için Kemal ve dostlarıyla anlaştı...

Dolardaki artış ve koparılan gürültü, bizi bölmek ve Türkiye'yi kuşatmak içindir, uyumayın.







ŞEVKET HOCA

Çocuğu olup 'Final'i bilmeyen yoktur.

Bu büyük markayı İbrahim Taşel, arkadaşı Şevket Ertem ile birlikte yarattı...

Namı diğer Şevket Hoca, benim Gakkoşum...

O kendini eğitime adamış bir koca yürektir!

Her kuşağın örnek alması gereken de bir kahraman...

Nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemedim...

Mütevazı biridir... Süslü sözler söyleyip, onu incitmekten korkarım.

Tanıdıklarımdan kiminin altını, kiminin de üstünü çizmişimdir!

Ama Şevket Hoca, altı kalınca çizilecek bir değerdir.

İyi bir öğretmen, iyi bir arkadaş, münevver ve bilge bir insandır çünkü.

"Yüreği vatan sevgisiyle" dolu binlerce genç yetiştirmiştir.

Bu yüzden FETÖ, 'Final'i bitirmek için çok uğraşmış ama başaramamıştır.

Şevket Hoca ilköğrenimini köyünde, orta öğrenimini Gakkoş yatağı Elazığ'da tamamladı.

Makine mühendisliği okudu, ODTÜ'de yüksek lisans yaptı.

Yoğun iş hayatına rağmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip avukat oldu.

Hâlâ okuyor...

***

" yıllar önce 6 derslik, 7 öğretmen ve 17 öğrenciyle Elazığ'da eğitime başladı.Şevket Hoca, dershanede 21 yıl matematik öğretmenliği yaptı.On binlerce öğrenciyi üniversiteye hazırladı, her yıl Türkiye birincisi çıkardı. Final'i ülkenin dört bir yanına yaydı.Şimdi KKTC'de bir üniversite, Azerbaycan'da Akademi, kampüs ve okulları ile yüz binleri aşan öğrencisi, on bine yakın öğretmeni, her hafta en ücra köşeye ulaştırdıklarıvar.Şevket Hoca'dan söz ederken reklamcısıanmasak olmaz.Zihin yapısı, bakış açısı farklıdır Efsun'un; zeki, yaratıcı ve özverilidir.Piyasayı iyi tanır, nerede ne yapılması gerektiğini bilir.Yaratıcı fikirleriyle birlikte hizmet verdiği firmaları amaçlarına ulaştırır.Markanın, özelliklerini, müşterinin istek ve arzusuna göre, abartmadan güven verici bir şekilde hazırlar.O hem iyi bir reklamcı, iyi bir anne ve iyi bir evlattır. Nokta.Türkiye'nin cari açığını 1 milyar dolar azaltacak bir müteşebbis var...Para pul istemiyor...Arsa tahsis edilsin yeter...Sorana kim olduğunu söylerim...