ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Geçen hafta 'Mersin'de bir infaz timi' başlıklı yazımın çıktığı gün, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde AK Partili Başkan Mustafa Gültak'a silah çekildi.

Böylece infaz timi beni doğrulamış oldu.

Azmettiren CHP'li Başkan Vahap Seçer, silahı çeken ise belediyeye bağlı Kültür AŞ çalışanı Cengiz Söğüt...

Saldırganın yaralamadan sigara kaçakçılığına kadar poliste birçok kaydı var.

CHP'li Seçer "Buranın horozu sen misin?" diyerek Gültak'ı konuşturmadığı gibi başkana da hakaretler yağdırdı.

Önceki yazımda Başkan Seçer ve CHP'li Ali Mahir Başarır'a yığınla soru sordum.

Aradan bir hafta geçti, ne Seçer'den, ne de Başarır'dan ses çıktı.

CHP'li Başarır sorularıma cevap vermek yerine, AK Gençlik'in belediyeyi bastığı yalanını savurdu.

Baştan sona yalancıdırlar.

Bunlar Hitler'den beterdir.

***

her ay muntazam olarak ABD Büyükelçisi ile ne görüşüyor?Büyükelçi, Meral Akşener'i de ziyaret etti. Bu görüşmeler milletten niye gizleniyor?Biri ABD, diğerleri her fırsatta Türkiye'ye düşmanlık yapan Kılıçdaroğlu ve Akşener olunca, akla başka şeyler geliyor.Hele Biden'ın, "sözlerinden sonra...Milyon dolarlar akıtılan 'ya Erdoğan aleyhinde aşağılık kampanyalar düzenleten bu ABD değil mi?Kılıçdaroğlu önce bürokrasiyi tehdit etti, sonra devlet kurumlarına baskın düzenledi.Adam tweet'le randevu istedi be! Böyle randevu istemek mi olur?Adamın amacı devleti yıpratmanın peşinde...Bunlar PKK, DHKP-C ve diğer organize suç örgütleri gibi mekân basıp, silah göstermeye de başladı...

***

Bay Kemal, başına gelecekleri Mersin'de gördü aslında.

CHP, İYİ Parti, SP, HDPKK, DHKP-C, Acilciler, Esad'cılar, Babacan ve Davutoğlu mitinge adam taşıdı.

Burası PKK'nın ikinci Kandil'i olarak da bilinir...

29 ilden mitinge otobüslerle adam taşındı, 'Nuri' bile Trabzon'dan kalkıp geldi.

CHP'liler mitinge yüz bin kişinin katılmasını bekliyordu.

Aslında Mersin'in böyle bir potansiyeli vardı.

Ama gele gele mitinge 21 bin 500 kişi katıldı.

Gelenlerin çoğu da HDPKK'lı idi, ellerinde Türk bayrağı yoktu.

Milletvekili Başarır'ın, mitinge katılanların sayısını açıklayan Vali Ali İhsan Su'ya saldırması öfkesindendi.

Mersin mitingi bekleneni vermedi.

Miting, Bay Kemal'in yine avuçlarını yalayacağını gösterdi.

*

NECMİ ASFUROĞLU



İnsanı şaşırtan, salaş yapılar arasında müthiş bir bina...

Otel... Ama sıradan bir otel değil.

Hem müze, hem otel yani...

Sadece ismi değil gerçek bir müze otel; 'The Museum Hotel Antakya'...

İlginç ve bir o kadar da şaşırtıcı hikâyesi var.

Oteli Antakyalı işadamı Necmi Asfuroğlu yaptırdı...

Çuvalla para akıttığı otelin namı ABD'ye kadar gitti.

Arsadan tarih fışkırdı, Helenistik, Bizans, 5 ve 6'ncı yüzyıl Roma ve Osmanlı dönemlerine ait aralarında Eros heykelciği ile sikkelerin olduğu 30 bin obje.

En çarpıcısı ve anlamlısı ise mozaik bloklar...

Kapladığı 850 metrekarelik alan ile dünyanın tek parça mozaikli yer döşemesi burada. 200 metrekarelik alan kaplayan G2 mozaiği de...

Kalitesi ve konusu ile eşsiz bir otelidir burası...

Necmi bey oteli kızı Sabiha ve oğlu Asaf ile birlikte işletiyor.

Herkesin görmesi gereken bir yer...

Asfuroğlu ailesinde tatlı bir heyecanı var...

Çünkü Asaf yakında Merve'sine kavuşacak.

İkisine de mutluluklar dilerim...

*

ÖNEMLİ NOT:



Ç.Ü. Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kadir Aydın'ın sıfırdan 14'üncü sıraya getirerek büyüttüğü Çukurova Teknokent'i ilk 5'e sokacağız diye ele geçirenler, Teknokent'i 45. sıraya geriletti.

Duyan duymayana haber versin.