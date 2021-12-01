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ERSİN RAMOĞLU GÜNEY
01 Aralık 2021, Çarşamba ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mersin’de bir infaz timi...

Mersin'den dehşet bilgiler geliyor... CHP'nin, PKK ve FETÖ'ye 'arka' çıkmasından rahatsız olan partililer 'SABAH'a bilgi ve belge yağdırıyor...
Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV gibi medya da CHP'li başkanlara cila çekmeyi sürdürüyor.
Mersin Belediyesi bünyesinde bir 'infaz timi' kurulduğu şeklinde vahim bir iddia var. Bu gazeteler yazmaz. Çünkü aralarında siyasal bir dayanışma var. 'Tim' cezaevlerinden şartlı tahliye edilen 6 kişiyle kurulmuş.
'İnfaz timi' niye kuruldu, kim kurdurdu? Dedikodusu bile dehşet veriyor... Kimlerin infazı söz konusudur. Bu neyin hazırlığıdır? Darbe öncesi de FETÖ'cü bir savcının cebinden 'infaz listesi' çıkmıştı. Bu dedikodu 'Gözdağı' vermek için mi çıkarıldı yoksa? Başkan Seçer'in bu dedikodudan haberi var mı? Daha merak ettiğim yığınla soru var.
Ali Seçer ve Mehmet Aydın, Fatma Kurtulan ile Doğukan Uyan ve Karalar'ın yeğeni Tolga Gökçeli kimdir, ne yaparlar? CHP Mersin Gençlik Kolları'ndaki kızları kimler taciz etti? Fabrikatör Başkan Vahap tacizi ve tecavüz olaylarını niye gizliyor? Genel Sekreter Olcay Tok ile Mehmet Aydın neyin kavgasını yapıyor?
FOX TV'den İsmail Küçükkaya, birkaç gündür Başkan Seçer'le Mersin'de... Neyin tezgahını hazırlıyorlar? Sözcü'den Saygı Öztürk de oradaydı... Başkan Seçer ve kuzeni Semih Gökayaz'ın Mersin Adliyesi'nde at oynattığı iddiaları da doğru mudur? CHP'li Ali Mahir Başarır kimden "1 milyon dolar" aldı? Bu iddia da dillerde. Kısacası Demirtaş bu ili tesadüfen seçmedi. Mersin'in HDPKK ve kripto FETÖ'cülerle dolu olduğu unutulmasın.

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Bay Kemal önce eli kanlı örgütün partisi için 'her evden bir oy' istedi. Şimdi onlarla birlikte Türkiye'ye tuzak kuruyor! "Elimde çok sayıda dosya var" yalanıyla da milleti cambaza baktırıp, Kandil ile yaptığı işbirliğini gizlemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na 'Mersin'de sokağa çık' diyen de Selahattin Demirtaş'tır... "Mersin Kandil'in başkenti" diyen de aynı kişidir.
DHKP-C'liler 'Esat'çı ve 'Acilciler'in kentte cirit attığı bilinmektedir. Adana ve Osmaniye'den Mersin'e taşınacak HDP'lilerle yapılacak mitingi Kılıçdaroğlu şova dönüştürecektir. Amacı Mersin'den 'Milletin tercihi CHP' algısı vermektir.
Vali Ali İhsan Su'ya yapılan tehdidin arkasında da bu strateji vardır.

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'Yalan söyle, inanan çıkar' diyerek, CHP'ye akıl veren Sedef Kabaş ile Barbaros Şansal malumu Başkan Erdoğan'ın Kaddafi gibi Saddam gibi öldürüleceğini söyledi. Öfkelenmemek mümkün değil.
ABD'den fonlanan Hasan Cemal "Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsanız, HDP'nin siyasal ve sayısal desteği şarttır, aksi çıkmaz sokaktır!" diyerek milleti narkozluyor.
Amaçları, memleketin refahı ve huzuru değil... Amaç Reis'i yemek, sonra terörle mücadeleyi ve yatırımları durdurmak, Mavi Vatan'ı teslim etmek, Suriye'de ise bir PKK devleti kurdurmaktır.
Mandacı medya ise CHP ve İP tabanını, "HDP'siz Türkiye'de demokrasinin yolu açılamaz. Açılır diyenler hayal görüyor" sözleriyle uyutuyor...
Ey millet; tezgâh büyük. Sakın uyumayın...

NOT:
ÇUKUROVA Üniversitesi'nde profesör unvanlı bir kadın düşmanı var! Kadın öğretim üyelerine mobbing yapan, iftira atan Photoshop'ta ürettiği twitlerle öteye beriye şikayet yağdıran yalancı biri. Adam hakkında FETÖ'den işlem yapılmış ama her nasılsa yırtmış. FETÖ taktiği ile öğretim üyelerine saldırıp duruyor... Yeniden soruşturma açılması şart... ÇÜ'nün kadın Rektörü Meryem Tuncel'i bile yalanlarıyla provoke etmeye kalkmış... Üniversite camiası bu FETÖ artığından illallah diyor.

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