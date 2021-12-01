ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mersin'den dehşet bilgiler geliyor... CHP'nin, PKK ve FETÖ'ye 'arka' çıkmasından rahatsız olan partililer 'SABAH'a bilgi ve belge yağdırıyor...

Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV gibi medya da CHP'li başkanlara cila çekmeyi sürdürüyor.

Mersin Belediyesi bünyesinde bir 'infaz timi' kurulduğu şeklinde vahim bir iddia var. Bu gazeteler yazmaz. Çünkü aralarında siyasal bir dayanışma var. 'Tim' cezaevlerinden şartlı tahliye edilen 6 kişiyle kurulmuş.

'İnfaz timi' niye kuruldu, kim kurdurdu? Dedikodusu bile dehşet veriyor... Kimlerin infazı söz konusudur. Bu neyin hazırlığıdır? Darbe öncesi de FETÖ'cü bir savcının cebinden 'infaz listesi' çıkmıştı. Bu dedikodu 'Gözdağı' vermek için mi çıkarıldı yoksa? Başkan Seçer'in bu dedikodudan haberi var mı? Daha merak ettiğim yığınla soru var.

Ali Seçer ve Mehmet Aydın, Fatma Kurtulan ile Doğukan Uyan ve Karalar'ın yeğeni Tolga Gökçeli kimdir, ne yaparlar? CHP Mersin Gençlik Kolları'ndaki kızları kimler taciz etti? Fabrikatör Başkan Vahap tacizi ve tecavüz olaylarını niye gizliyor? Genel Sekreter Olcay Tok ile Mehmet Aydın neyin kavgasını yapıyor?

FOX TV'den İsmail Küçükkaya, birkaç gündür Başkan Seçer'le Mersin'de... Neyin tezgahını hazırlıyorlar? Sözcü'den Saygı Öztürk de oradaydı... Başkan Seçer ve kuzeni Semih Gökayaz'ın Mersin Adliyesi'nde at oynattığı iddiaları da doğru mudur? CHP'li Ali Mahir Başarır kimden "1 milyon dolar" aldı? Bu iddia da dillerde. Kısacası Demirtaş bu ili tesadüfen seçmedi. Mersin'in HDPKK ve kripto FETÖ'cülerle dolu olduğu unutulmasın.

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Bay Kemal önce eli kanlı örgütün partisi içinistedi. Şimdi onlarla birlikte Türkiye'ye tuzak kuruyor!" yalanıyla da milleti cambaza baktırıp, Kandil ile yaptığı işbirliğini gizlemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na 'diyen de Selahattin Demirtaş'tır...diyen de aynı kişidir.'lilerve'in kentte cirit attığı bilinmektedir. Adana ve Osmaniye'den Mersin'e taşınacak HDP'lilerle yapılacak mitingişova dönüştürecektir. Amacı Mersin'denalgısı vermektir.Valiyapılan tehdidinarkasında da bustrateji vardır.

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diyerek, CHP'yeakıl verenilemalumuBaşkan Erdoğan'ın Kaddafi gibi Saddamgibi öldürüleceğini söyledi. Öfkelenmemekmümkün değil.ABD'den fonlanan Hasan Cemal "diyerek milleti narkozluyor.Amaçları, memleketin refahı ve huzuru değil... Amaç Reis'i yemek, sonra terörle mücadeleyi ve yatırımları durdurmak,'ı teslim etmek, Suriye'de ise bir PKK devleti kurdurmaktır.Mandacı medya ise CHP ve İP tabanını, "sözleriyle uyutuyor...Ey millet; tezgâh büyük. Sakın uyumayın...Üniversitesi'nde profesör unvanlı bir kadın düşmanı var! Kadın öğretim üyelerine mobbing yapan, iftira atan Photoshop'ta ürettiği twitlerle öteye beriye şikayet yağdıran yalancı biri. Adam hakkında FETÖ'den işlem yapılmış ama her nasılsa yırtmış. FETÖ taktiği ile öğretim üyelerine saldırıp duruyor... Yeniden soruşturma açılması şart... ÇÜ'nün kadın Rektörü'i bile yalanlarıyla provoke etmeye kalkmış... Üniversite camiası bu FETÖ artığından illallah diyor.