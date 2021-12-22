ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Erbakan Türkiye'yi 'Küresel Çete'nin çizdiği senaryonun dışına çıkardığı için "darbe" ile iktidardan indirildi.

Reis "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek 'Küresel Çete'ye posta koydu.

Emperyalizme boyun eğmedi.

Bu yüzden 'Tapınak Şövalyeleri', işbirlikçi Bay Kemal ile birlikte Erdoğan'ı devirme kararı aldı.

Reis'i yemek için her yolu deniyorlar.

FETÖ Erdoğan'dan parlamentoyu istedi, 'ret' cevabı alınca Türkiye'ye savaş açtı, 251 şehidi böyle verdik.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kulakları çınlasın.

Eskiden IMF'den aldığımız borç paranın faizini öder, anaparaya dokunulmazdı, borcu sıfırlamak 'darbe' sebebiydi çünkü.

Erdoğan IMF'ye olan borcu kapattı, ardından 'Borç da verebilirim' dedi.

Küresel Çete'ye meydan okudu.

Yani "Artık sana haraç vermem!" dedi. Küresel Çete'nin elemanı Bay Kemal IMF'ci TÜSİAD'a verdiği talimatla hükümete karşı bildiri yayınladı.

Reis buna 'a 'eyvallah' demedi.

Eskiden silahlarımızın elektronik sisteminde 'düşman' tanımı farklıydı, Başkan Erdoğan bunu da değiştirdi.

Küresel Çete kafayı yedi. Çete'nin adamları Kılıçdaroğlu ve Akşener el ele vererek ekonomiye çöktü.

Kurt politikacı Erdoğan hepsini püskürttü.

Açıklanan 'paketle' döviz ve altın çakıldı.

IMF'ci TÜSİAD ve arkadaşları boyunun ölçüsünü almış oldu.

Küresel Çete PKK, CHP ve İYİ Parti ile birlikte Türkiye'nin bölünmesini sağlayacak bir strateji üzerine anlaştı.

Gizli bir anayasa bile yaptılar.

Hatta teröristlere 'salıverme' sözü verdiler.

İlk fırsatta Türkiye Cumhuriyeti devletini bölüp, yıkmaya kalkacaklar.

Mason takımı Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırmak istiyor.

CHP ve İYİ Parti çete ile birlikte yol yürüyor.

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Şu 2 gün içinde yaşananlara bakın:- Neden zam yaptın?- Dolar yükseldi.- Stoğundaki malı satıyorsun ne alakası var?- Malı yeniden alamam, sermaye koymam lazım.- Peki şimdi dolar düştü neden indirim yapmıyorsun?- Malı yüksek kurdan aldım, zarar ederim.Hadi len!Ne oldu Kemal efendi?Dolar yükselir diye raks ediyordun.Uzmanlar doların 10 liraya kadar düşeceğini söylüyor, ne haber.TÜSİAD üyesi şirketlerin CEO'ları Asya piyasalarında dolar bozdurmak için önceki gece epey uğraştı.Halk TV trolü Mustafa Sönmez ve eski Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz'dan dolayı 18 liradan dolar alan vatandaşların zararlarını bunlar ve Halk TV karşılamalı.CHP'nin yaptığısiyaseti, siyaset dışı odaklarıçağırması, Biden'dan medetumması, PKK ile mücadeleyekarşı çıkması, Türkiye'yieski günlere sokma girişimidir. Nokta.

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Bay Kemal, Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü verdi.CHP'li başkanların yönettiğivesınırlarında kalan çiftçiler isediyerek CHP'ye ateş püskürüyor.Sahra hastanesi yalanını üfüreniki yılda ancak heykelli bir park ile bir kreş yapabildi.Kılıçdaroğlu bu parkın ve kreşin açılışını yapmak için Kozan'a gidecek.Çukurova Belediye Başkanı'dan daha çok iş yaptı...Adamda yüz yok ki...Reis uzaya uydu gönderiyor...Kemal ancak heykelli park açıyor.CHP'nin Adana milletvekilleri de sadece gazel okuyor.Hey yavrum hey!