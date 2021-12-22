ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Erbakan Türkiye'yi 'Küresel Çete'nin çizdiği senaryonun dışına çıkardığı için "darbe" ile iktidardan indirildi.
Reis "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek 'Küresel Çete'ye posta koydu.
Emperyalizme boyun eğmedi.
Bu yüzden 'Tapınak Şövalyeleri', işbirlikçi Bay Kemal ile birlikte Erdoğan'ı devirme kararı aldı.
Reis'i yemek için her yolu deniyorlar.
FETÖ Erdoğan'dan parlamentoyu istedi, 'ret' cevabı alınca Türkiye'ye savaş açtı, 251 şehidi böyle verdik.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kulakları çınlasın.
Eskiden IMF'den aldığımız borç paranın faizini öder, anaparaya dokunulmazdı, borcu sıfırlamak 'darbe' sebebiydi çünkü.
Erdoğan IMF'ye olan borcu kapattı, ardından 'Borç da verebilirim' dedi.
Küresel Çete'ye meydan okudu.
Yani "Artık sana haraç vermem!" dedi. Küresel Çete'nin elemanı Bay Kemal IMF'ci TÜSİAD'a verdiği talimatla hükümete karşı bildiri yayınladı.
Reis buna 'a 'eyvallah' demedi.
Eskiden silahlarımızın elektronik sisteminde 'düşman' tanımı farklıydı, Başkan Erdoğan bunu da değiştirdi.
Küresel Çete kafayı yedi. Çete'nin adamları Kılıçdaroğlu ve Akşener el ele vererek ekonomiye çöktü.
Kurt politikacı Erdoğan hepsini püskürttü.
Açıklanan 'paketle' döviz ve altın çakıldı.
IMF'ci TÜSİAD ve arkadaşları boyunun ölçüsünü almış oldu.
Küresel Çete PKK, CHP ve İYİ Parti ile birlikte Türkiye'nin bölünmesini sağlayacak bir strateji üzerine anlaştı.
Gizli bir anayasa bile yaptılar.
Hatta teröristlere 'salıverme' sözü verdiler.
İlk fırsatta Türkiye Cumhuriyeti devletini bölüp, yıkmaya kalkacaklar.
Mason takımı Güneydoğu'yu Türkiye'den ayırmak istiyor.
CHP ve İYİ Parti çete ile birlikte yol yürüyor.
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