ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İçimizdeki hainler, Soros'un Kazakistan'da başlattığı kalkışmayı bir 'Türk baharı'na çevirip 12 Eylül öncesi gibi gençliği sokağa dökerek kardeş kanı akıtmaya hazırlanıyor.

CHP ve İYİ Parti'deki bazı yöneticiler de 6-7 Eylül olayları gibi büyük bir provokasyona hazırlanıyor. Aman dikkat!

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Üç komiserin başını keserek Kazakistan sokaklarında dolaştıran ABD ve Rus ajanları aynı oyunu Türkiye 'de YouTube ve Tiktok üzerinden oynamaya kalktı.Videolarla Reis'e karşı bir ayaklanma tezgâhı sahneliyor.CHP'li Engin Özkoç müptezelenin hakaretleri bu amaca yönelik bir alçaklıktır.Hainler Z kuşağını sokak röportajları ile isyana hazırlıyor.Uyanık olmalıyız.Amaçları istikrarı bozmak ve devlet kurumlarına olan güveni sarsmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bu amaçla devlet kurumlarına baskın düzenliyor.Yalan, yanlış ve toplumu ayrıştırıcı ve kışkırtıcı saldırılara karşı dikkatli olmamız lazım.Polisimiz ise bu tip saldırılara karşı hazırlayacağı YouTube ve Tiktok videolarıyla karşılık vermelidir.

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ABD ve Rus ajanları protesto için Kazakistan sokaklarına çıkanların eline özellikle silah verdi.Oradaki mesele de benzin zammı değildi.CIA ajanı Enver Altaylı ve kardeşi Taha Altaylı ile birçok FETÖ'cü ismin Kazakistan'ı darbeye hazır hale getirdiğini aklınızdan çıkarmayın.Kazakistan'ı FETÖ'cüler 'üs' yaptılar.Türkiye'den kaçanların çoğu da oradadır.Şu konu da çok önemli; ABD Dedeağaç 'a yakın bir yerde 50 bin asker yüzlerce tank ve 300 saldırı helikopterini niye yığdı acaba?Mesele açıkça ortadadır.CIA 1977'de Taksim'de olduğu gibi sokağa çıkacakları tarayacak ve isyanı böyle başlatacaktır. Niyetleri, 'müdahale' etmek ve İstanbul 'u işgal etmektir.

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PKK, HDP, FETÖ, İP, CHP ve dostları Gezi'de olduğu gibi sokağa çıkacaklar için 'demokratik eylem' yalanına sarılacaktır.

Biz bu filmi Gezi'de gördük. Adamlar 'Türk Baharı'na hazırlanıyor.

Uyumayın!

Yoksa her evden bir cenaze çıkar. Kazakistan'ı da böyle yaktılar. Kazak halkı olanlara şimdi bin pişmandır. Özgür gezdikleri sokaklar ölüm kokuyor çünkü.

ABD Başkanı'nın "Türkiye'de muhalefeti destekleyerek demokratik darbe yapacağız" sözleri kulağınıza küpe olsun...

ABD'nin paraya boğduğu malum medyanın yalanlarına da inanmayın. ABD'ye satıldılar çünkü.

Hasan Cemal'in "Demokrasi için, hukuk için, özgürlük için, insan hakları için, laiklik için direneceğiz" sözleri de hikâyedir.

Adam kısaca 'savaşacağız' demiştir. Elde benzin bidonu bir kıvılcım çıkmasını bekliyorlar.

Bay Kemal'e gelince o; 'yalanın vücut bulmuş hali, yürüyen bir yalancıdır' nokta.

CHP'li Zeydan Karalar 5 Ocak Kurtuluş Törenleri sırasında devletin gözü önünde yaptığı konuşmasında 1922'de Adana'da 125 bin Nusayri olduğunu söyledi...

Ne demektir bu?..

CHP'li başkanın kafatasçılık yapmasından herkes rahatsız olmuştur.

Maalesef ne kadar darbeci, Atatürk düşmanı ve PKK sevici varsa CHP'de toplanmıştır.

CHP'li seçmen bundan da rahatsızdır.

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BİR NOT:

Geçtiğimiz hafta sonu Adana'da evlerinin önüne park etmiş çok sayıda aracı polis otoparklara çektirdi...

Araçlarını bıraktıkları yerde göremeyenler önce 'çalındı' diye korktu.

Pazar onlara haram edildi.

Halbuki araç sahiplerine ulaşmak polis için çocuk oyuncağıydı...

İnsanlar evlerinin önünden çekilen araçları için 500 lira park parası ödediler ve 'fatura' hükümete kesildi.

Keyfilik yüzünden milleti hükümete düşman etmeyin.

Buna hakkınız yok!