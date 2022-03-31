ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bereketli toprakların taşı toprağı altın değil, taşı toprağı emek ve alın teriyle doludur...

Çukurova aynı zamanda gariban yuvasıdır.

Arkada Toroslar, önde portakal bahçeleri ve karpuz tarlaları, ayrıca sineması ve edebiyatıyla da ünlüdür...

İnsanı delirten sarı sıcağı meşhurdur...

Ama insanı da sıcaktır be!

Kısacası her yönüyle bizi doyurur ve ısıtır Çukurova...

Nazlı nazlı akar Seyhan nehri, savurur saçlarını dört bir yana...

Cennetten bir parça gibidir bu güzelim yurt parçası...

İnsanıyla da doğasıyla da güzeldir Çukurova...

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SABAH'la birlikte elinize aldığınız bu ek gelenekselleşti.Her yıl Güney'in sanayisini ve iş dünyasını Türkiye'ye anlatmak için çıkar bu gazete.Bir teşekkürümüz var...Etmezsek noksan kalır işimiz.Ekte yer alan birbirinden özel markaların her birine, özel eğitim kurumlarına, belediyelerimiz ile Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'a ve Adana Valisi Süleyman Elban'a bir teşekkürümüz var.

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Adana'dan bunca siyasetçi, onlarca müzisyen, film artisti, yazar ve gazeteci geçti...Hiçbiri senin yaptığını yapamadı be Ali Haydar!Tamam; alanlarında iyi işler yaptılar...Ama senin yaptığını yapamadılar...Malatya'da dünyaya gel, sonra Adana'nın taşlı yollarını arşınla.Burada oku, buranın sarı sıcağını ye ve ver elini İstanbul...Oradan dünyanın en büyük markası Toyota'nın CEO'su ol...Kolay iş mi bu?Sen hep zor olanı başardın sevgili Ali Haydar...fikrinde böyleydi...Düşüncenin hayata geçmesiyle birlikte bölge ekonomisine 1.5 milyar liralık katkın oldu.Bunu mangalda kül bırakmayan siyasetçilerden hangisi yaptı?Allah bilir ya; şimdi bu festivali de Altın Koza gibi pis siyasetlerine alet etmek isteyen çıkacaktır...nın fikir önderi Bozkurt haklı olarak, bu tür etkinliklerin Türkiye'ye yayılmasının önemine dikkat çekiyor.Ve diyor ki;

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Festivale katılan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin gelecek yıldan itibaren bakanlık himayesine alınıp geliştirileceğini ifade etti.Adana, Kapadokya arası arabayla iki saat.Tarsus'a, Mersin'e, İskenderun'a, Hatay'a, Göbeklitepe ile Nemrut'a buradan kolayca gidilebiliyor.Portakal Çiçeği Karnaval'ı aynı zamanda buraların tanıtımı da demek.Karnavala katılan Japonve'ya Bozkurt, sazı, tamburuve gitarıyla eşlik ederek güzel bir sürprizyaptı.Japon sanatçı Fumuro ise güzel Türkçesiyle başta Neşet Ertaş'tan olmak üzere türkülerimizi çalıp söyledi.Organizasyonun güzel geçmesinde elbette herkesin payı var.Taçnur Aydın'ınki daha büyük.O, yirmi yılı aşkın bir zamandır Ali Haydar kardeşimizin düzenlediği etkinlikleri organize ediyor.Anmasak olmazdı.Festival gelecek yıl daha renkli, daha geniş katılımlı olacak.