ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK, FETÖ ve İP'in desteğiyle yerel seçimleri kazanan CHP'nin, yalanlarla sakladığı gerçek yüzü ortada...

CHP belediyelerde 'mafyavari' bir siyaset izleniyor! Şaka, ya da abartı değil!

Vurup kırarak, haraç alarak, yandaş ve akrabalara ihaleler peşkeş çekilerek milletin milyarları çarçur ediliyor!

Kimi belediyelerde 'darp' ekipleri kuruldu!

Yolsuzlukları ifşa edenlerin kafası ve burnu kırılıyor. Bunlar lafa gelince mangalda kül bırakmaz

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CHP'ninine örnek çok! Biri evinin önünde öldüresiye dövülen gazeteci! Adam resmen ölümden döndü. Sebep; CHP'li Başkanin yönettiği Kuşadası Belediyesi'ndekiBenzeri dayak olayları Mersin'de de var....İhale yolsuzluklarını yazan gazeteci'a muşta ile saldıranlar CHP'li Başkan'ın adamı çıktı. Gazetecinin burnunu kırdılar, kafatasını çatlattılar. Adam yoğun bakımlık oldu. Mersin'dekigücünü CHP'li Başkan'dan alıyor.

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Gazeteci Boğan'ın burnunu kıran, kafatasını çatlatanlar Vahap Seçer'in 'kadrolarıydı...veçete kurmak ve adam yaralamaktan şimdi tutuklu.Vahap efendi hani Mersin'de infaz timi yoktu? Bitmedi; belediye çalışanı olan CHP gençlik kolları üyeleri, Mersin'dekine saldırdı.Didim Belediye Başkanı CHP'liise S.T. isimli kadına cinselsaldırıdan hâkim karşısına çıktı.Bunlardan CHP'de çok var.CHP'liAdanalı gazeteci'yediyerek küfretti...Sebep aynı! Örnek çok; saymakla bitmez!Kolombiya Hükümeti'ne savaş ilan eden Escobar'dan ne farkları var!Mafyatik yöntemlerle hak gaspı yapıyorlar!

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Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu terörün kilidini kırdı... CHP ve yandaşları kudurdu...Başkan Seçer ise açık açık PKK kurşunuyla şehit olanların isimlerini parklara veremeyeceğini söyledi.Zavallı örgütü incitmekten korkuyor.İndiragandi yapmakta da üzerlerine yok!Belediye Meclis Üyesi ve denetimin başındaki, Vahap Seçer'in eşibaşkanı olduğu kooperatife milyarlar akıtıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitinginin yarım milyonluk masraflarını belediye kasasından ödendiğini açıkladı...Adıi ama nedense az sayıda üyelerinin çoğu CHP'li!Başkan Seçer, Kılıçdaroğlu'nun mitinginin haberlerini yayınlayan fondaş gazetelere belediye kasasından 125 bin 670 lira dağıttı.Adana'da ise CHP'li Zeydan Karalar partiye yakın isimlere aldığı hediyelerin parasını belediye kasasından ödedi.Bunlar mı dürüst?Bunlar mı yetim hakkı yemeyen?Hadi be! Bunlar deveyi havuduyla yutar!

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mantığı ile belediye yönetiyorlar. İtiraz edilinceyalanıyla caz yapıyorlar.Zeydan Karalar Adana'da yüzde 80'i bitmiş 'inşaatını durdurdu.Harcanan 80 trilyon da çöpe gitti. Yazık değil mi bu paraya?Afişlerindeki kol hareketi çeken fotoğrafı ise niyetini ortaya koyar gibi.Hani devlette devamlılık esastı?Binlerce çalışanı bunlar işten attı...Müteahhitlerin paralarının üzerine yattılar.Hak edişlerinin de üzerine yattılar.Candaş baro başkanları aracılığıyla mahkemelere nüfuz etmeye kalktılar! Ellerine fırsat geçse daha beterini yaparlar!İBB'deki keyfiliği ve yolsuzlukları yazmaya gerek yok!Reisuğruna sol kesimle asla içki içmez! Ama bu çakallar dindarların oylarını alabilmek için her kılığa girerler!