ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, K. Kılıçdaroğlu'na:

"Yuvarlak masanın toplantısından çıkan bildiriyi hangi Büyükelçi'ye gönderip onay istediniz?" dedi.

Bay Kemal grup toplantısında bu iddiaya cevap verir diye bekledik ama öyle olmadı! Kılıçdaroğlu'nun vukuatı çok! İşi gücü memlekete düşmanlık yapmak! Millet hayrına bir iş yaptığını bilen gören var mı?

SSK müdürlüğü döneminde canını yakmadığı insan kalmadı. Adamın partiyi ele geçiriş şekli bile ne olduğunu anlatıyor. Dün KK'nın FETÖ'nün adamı Mustafa Yeşil'in telefonundan Pensilvanya ile görüştüğü yazıldı... Bay Kemal kapalı kapılar arkasında iş çevirmeyi seviyor. FETÖ'cü danışmanları onun Pensilvanya'nın adamı olduğunu anlatmaya yetmedi. FETÖ'nün birinci adamı Mustafa Yeşil ile olan muhabbeti ifşa oldu. Bakalım bu yetecek mi?

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Gelelim Akşener'e... O da Pensilvanya'dan gelen bir "" ile İçişleri Bakanı olmuştu. DYP ve ANAP duraklarından sonra "" maskesiyle MHP'nin 50 yıllık birikimini parçaladı. Ona bu yolu açan kongre kararını veren hâkim ise FETÖ'den 8 yıl hapse mahkûm oldu!Yetmez mi? Ya Akşener'in, 15 Temmuz öncesi darbenin şifresi olan "" sloganıyla ortaya çıkması... '15'inden sonra ben başbakan olacam' demesi de mi? Kankası Kemal ile birlikte FETÖ'cülere af çıkarmak istemesi.Ülkücü katili solcular ile 24 Haziran'da yaptığı işbirliği sonucu bu ülkenin sigortası olan sağ kesimin oyların bir kısmını sol ittifaka kaydırmadı mı? Şimdi de PKK ile işbirliği yaparak 2023 seçimlerine hazırlanmıyor mu? Akşener'in bu duruşu '' duruş için normal mi?. Akşener CIA'nın yetiştirdiği hain FETÖ'yü niye hiç kınamadı?

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Neyse... Elbette dedikoduya itibar etmek olmaz... Ama iddia bir İçişleri Bakanı'nın ağzından çıkmışsa da iş hafife alınamaz!Bakan boş konuşmuyor! Maalesef altılı çete Türkiye düşmanlarıyla işbirliği halinde. Hırsları onları bu kadar savurdu işte... Bu iş vatan satmaya kadar gidebilir.Kılıçdaroğlu ketum biridir, kolay sır vermez. Yuvarlak masanın ilk toplantısından çıkan bildiriyi onaylattıkları monşerin kim olduğu belli değil mi?Kalkan balığını kimle yedilerse metni de ona yazdırdılar. Kemal Kılıçdaroğlu 'nun PKK ile irtibatı yeni değil eskidir. Önümüzdeki hafta bu konuya ayrıntılı olarak değineceğim.

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Bakanın açıklamasından önce biz yazdık...28 Şubatçı yıkım çetesinin açıkladığı sözdeni İngiltere merkezlihazırladı' dedik.6'lı çeteyi deve "adlı kuruluşlar bir araya getirdi dedik.Bay Kemal ve yol arkadaşları ABD'nin haberi olmadan tuvalete bile gidemez. Çünkü göbeklerinden bağlılar.Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiraları yüzünden CHP'liler, AK Partililere kin kusuyor... Her an bir kavga çıkabilir. İş bir kıvılcıma bakıyor.Memleket, patates, soğan ve yağ pahalı olduğu için batmaz, şerefsizler olduğu için de batmaz! Ama memleket şerefsizlerin eline geçerse batar! Amerika ve Avrupa, Reis ve AK Parti muhalifi sözde basına milyon dolarları niye akıtıyor? Güzel yurdumun şerefsizlerin eline geçmesi için değil mi? Dolarla kimliğini satan malum medyamaskesiyle Erdoğan'a saldırması nın sebebi de bu değil mi?Yabancı vakıfların iktidar karşıtı medyaya destek vermesinin sebebi de budur.