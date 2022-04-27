ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu: "Kapıyı çaldım açmadılar!"

"Randevu istedim vermediler...

"Elektriğimi kestiler..."

Bu ifadeler Bay Kemal'in makamını, siyasetini ve zekâsını tartışma konusu yaptı.

Oysa o makam çözüm önerir, yalan ve iftira değil!.

Bunun işi gücü ise tezgâh!

KK şubat ayında Sabancıların enerji CEO'su ile buluştu. 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' sözü ondan sonra geldi!

'Karanlıkta algısı' vermek için de özel fotolar çektirildi...

Sonra onlar fondaş medyaya servis edildi!

Elektriği vardı ama bilerek lambaları yakmadı ve fener ışığında röportaj verdi.

Dalgacı Mahmut'un yaptıkları sadece bunlar değil. Bay Kemal milleti aptal yerine koydu!

'Elektriği kesik' yalanına bir başka vatandaşı da alet etti.

Bakanlık kendi elektriğinin kesik olduğu gibi bunu da yalanladı.

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PKK'lı Duran Kalkan'acesaretini Kılıçdaroğlu verdi.Bana göre Bursa ve İstanbul'da patlayan bombaların adresi de CHP'dir. Bombalı eylemleri belediyelerde işe alınan PKK'lılar yapmış olabilir!Garo Paylan'ın, soykırım yalanı ile ilgili verdiği kanun teklifinin gizli adresi de Yemuş Hanımın oğlu Çarkçı Kemal'dir.Sezgin Tanrıkulu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da aynı yerden güç alarak 'diyor.Kılıçdaroğlu ne Paylan'a ne diğerlerine bir laf edebildi.HDPKK Yahudilere çalışıyor, Kürdistan işi de hikâye!Sezai Temelli'nin, ikide bir,diyerek Musa'dan söz etmesiboş değil.derkendiye soranlar var. Pençe- Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 42 teröristten 8'i Ermeni, 7'si ABD'li, 5'i Fransız, 3'ü İngiliz, 2'si de Alman...

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Kılıçdaroğlu'nunbir tezgâhtı. Senaryoyu kendi mi yazdıyoksa başkaları mı yazdı bilmiyoruz?bu senaryonun neresindedir? Geçtiğimiz şubat ayında Kılıçdaroğlu ELDER Başkanıile görüştü, sonradedi.Zaimler, Sabancı Holding'in enerji CEO'sudur. Yani Kılıçdaroğlu'nun elektrik aldığı firmanın tepe ismi...Senaryoya göre Bay Kemal fatura ödemeyecek, kameralar önünde de numaradan elektriği kesilecekti, nitekim öyle de oldu.Sabancılar'ın şirketi elektriğin kesileceğini CHP'ye bildirdi, kameralar Kılıçdaroğlu'nun konutuna böyle yollandı...Günler öncesinden kurgulanmış bir senaryo bu...86 milyonluk Türkiye'de, elektriği olmasına rağmen algı için evinde lüks lambası ile gezen, karanlıkta basın toplantısı düzenleyen tek adamdır Kılıçdaroğlu!PKK'lılara Türkiye'ye meydan okuma cesaretini de Kılıçdaroğlu ve 6'lı çete üyeleri verdi.MİT her gün onlarca bomba ve kaos olaylarını engelliyor. Oluk oluk kan akmasını isteyen çete ise buna çok bozuluyor.

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Ama hayat bunlara güzel!Dünya metaverse çağına girmiş..Paktlar, dengeler, pozisyonlar değişiyor..Dengeler altüst olmuş.Yeni bir dünya inşa ediliyor...Gıda savaşları kapıda...Tedarik zincirleri ve konteyner sevkiyatı durma noktasına geldi..Muhteremler için bunların hiç önemi yok!6'lı çeteyi ciddiye alanlar isenefreti ile dolu olanlardır.Nefretlerinin sebebi çok açık...30 yıllık Karabağ işgalinin sona ermesi, Reis'in 40 yıllık PKK'yı bitme noktasına getirmesi, 50 yıllık FETÖ'yü tarumar etmesi, İHA, SİHA ve TİHA'larla gücümüze güç katması, şehir hastaneleri, milli muharip uçağı, insansız jet ve yerli otomobil...Daha sayayım mı?