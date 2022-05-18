ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Haber, algı ve propaganda üçlüsü millette şuur bırakmaz insanı, "iyiyi ve kötüyü" ayırt edemez hale getirir.

Amaç da budur!

Yani "haberi" yöneten dünya halklarını da yönetir.

Bay Kemal'in "Canan yüreklidir, Canan bizimdir" sözüne bu açıdan bakmak lazım.

Kılıçdaroğlu, bir küfürbaz için bu lafları boşuna etmedi.

'Yargıtay' kararı üzerinden Reis'e yönelik 'algı' çalışması yaptı.

Yargıtay'ın bu kararı kavga halindeki CHP'ye tutkal olmuştur.

Kadın devleti "katil" ve "soykırımcı" ilan etti, Atatürk'ün askeri olmayı içine sindiremedi.

Kılıçdaroğlu, DHKP-C militanı gibi davranan bu kadını niye savunur?

Kadın, Atatürk Havalimanı'nın "park" yapılmasına da karşı.

FETÖ'cü Emre Uslu emretti, CHP harekete geçti. FETÖ'cü Uslu yaptığı çağrıda "On bin kişiyi yığ oraya bakalım park yapabilecekler mi?" deyince Kaftancıoğlu harekete geçti. Yargıtay ne hikmetse kadına, PKK'ya verdiği destekten ceza vermedi.

Makama "galiz küfürler" ettiği için ceza verdi.

Reis'e yapılan hakaret cezasız kalamazdı...

Aynı lafları ben Bay Kemal'e etsem darağacına çekilirim!.

Kaldı ki bu lafları kim kime söylerse ceza alır, bu sözler bazı yörelerde cinayet sebebi sayılır!

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Kaftancıoğlu'nun göklere çıkardığı Sakine Cansız, bebek katili PKK'nın kurucusudur." diyen Canan'a kimin cesaret verdiği belli.Tunceli'de terörist cenazesine katılan HDP'li'nün de kimden cesaret alıp polise taş attığı ortada.Çan sesine tapan ve domuz eti yiyenden Müslüman olmaz. Aksine çan sesine tapanlar Müslüman'a ve hizmete düşmandır.DHKP-C ile PKK'ya ise sempatiyle bakarlar.İçimizdeki kimi muhacirler, Suriyeliler üzerinden isyan çağrısı yapıyor.ve Emin Çölaşan gibisevdalı olanlar da ateşe benzin döküyor.Kudurmuş gibi Reis'e hakaret eden CHP'li Özgür Özel de aynıdır.Sanat, siyaset ve medya dünyasındaki muhacir takımı, özgürlüğün tadını Müslümanlara söverek çıkarıyor!Uğur Dündar ve Müjdat Gezen ikilisi hemen her gün' üzerinden insanların dini yaşamlarına müdahale ediyor.

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Şimdi de tuvaletleri dikizleyen sapıklar türedi.Kendilerini hoca, parti başkanı diye tanıtanlara aman dikkat.Umumi tuvaletlere girerken etrafınızı iyice kontrol edin! Ne olur ne olmaz kameraya alınabilirsiniz!Tuvalete gireni kamerayla dikizlemek suçtur, o görüntüleri kullanmak da.Ama muhacir düşmanı Ümit Özdağ, Esenyurt'ta bir caminin tuvaletine konulan kamera görüntülerini kullandı. Yani FETÖ gibi insanların mahremine girdi.Özdağ'a Kazakistan gezisinde KATİAD üyesi FETÖ'cü işadamlarının refakat ettiğini öğrendik. Bu dikkat çekici bir bilgidir.Babası Muzaffer Özdağ, Menderes ve arkadaşlarının idamına giden yola taş döşeyen bir subaydı.Yani Özdağ, darbeci bir babanın darbeci uşağıdır, nokta!Eski Kayseri Valisi Şehmus Günaydın merkeze alınınca birileri valilik önünde davul çaldırdı.Vali Günaydın 15 Temmuz'da darbecilere karşı ciddi mücadele vermişti.Herhalde kripto FETÖ'cüler ondan davul çaldırarak intikam alıyor.Altılı masanın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile ilgili özel bir sayfa açacağım. Önümüzdeki günlerde.