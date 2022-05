ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ünlü Rus "Fizyolog Pavlov" yaptığı deneylerle köpeklerin müthiş işlerde kullanılabileceğini kanıtladı.

Sokak köpeklerinin en tehlikelisi iki ayaklı itlerdir.

Türkiye sokaklarında ise köpekten fazlası var, ABD ve AB'nin emrinde çalışan kimi FETÖ'cü, kimi de PKK'lıdır.

Yol arkadaşı olan siyasiler de az değil!

Amaç Gezi benzeri bir kalkışma yapmaktır!

FETÖ'cü yalancıdır, kalleş ve haindir!

Yanar dönerdirler, bir gün CHP'li-PKK'lı, bir gün de İP'li olurlar...

Belaltı çalışırlar, haysiyet yoksunudurlar.

Durum bu iken Cevheri Güven isimli 'zina videocusu'nun kurgu yalanlarını bu insanlar niye izler?

'Yalan manyağı mı oldular' yoksa?

***

Cevheri Güven çektiği, yazdığı kitaplarla millete kara propaganda ve psikolojik harp yapıyor.Almanya'ya kaçış sebebi ise!'Herifnın ihanet dolu kapaklarıylatanınır.Ercan Arıklı'nın çıkardığıdergisi FETÖ'nün eline geçtikten sonrahaysiyet celladına döndü.Cevheri Güven isimli herifin asıl uzmanlık alanıçekmek ve yayınlamaktır.Fetullah Gülen'in elindeki on bini aşkın seks kasetini çekenler arasında bu it de vardır.Deniz Baykal ile MHP eski yöneticilerinin kasetlerini de bu adam çekmiştir.O kaset sayesindeCHP'nin başına geldi.Mahkeme zina videocularınasuçundanceza yağdırmıştır.15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bastırılması üzerine hapse gireceğini anlayan Cevheri Güven ve Can Dündar kaçarak Almanya'ya sığınmıştır.Kirli yalanlarına oradan devam etmektedirler. Kimi lavuklar ise bu itlerin yalanlarına maalesef taşıyıcı annelik yapmaktadır.Youtube'da videolarını izleyenler bu hainlere para kazandırmaktadır.Zina kasetçisi naylon fatura keserek devletin 3 katrilyonunu çalan'i de boşuna savunmuyor.Yazılarımla tüyü bitmemiş yetimin parasını çalanları yakalatabildiysem ne mutlu bana.Zina videocusunun yalanları vız gelir tırıs gider.

***

Siyasiler arasında'i aratmayan yok değil...Biri'dur...Adam maaşa bağladığı solcu gazetecilerin şişirdiği yalanlarla Rize gezisine başladı.Rize'de hitap ettiği kalabalık 500 kişiyi geçmedi.Ekrem efendi 15 Temmuz gazisini işten atıp yerine PKK'lıyı aldı.Adam İBB'yi terörist yuvası yaptı.İstanbullunun parasınıakıttı.300 bin lira maaş verdiği sosyal medya uzmanı var.Solcu gazetecileri bile paraya boğdu.PKK'nın tek giremediği yerdir Trabzon?!Bu zat nasıl Trabzonludur ki onlarla birlikte iş tutabiliyor?Ama asıl soru şu: İBB'yi üs edinen HDPKK'nın başka ne gibi faaliyetleri var?Hangi operasyonlar için korumaya alındılar?Kandil'den İBB'ye uzanan yolu CIA mi organize etti.İkinci Kandil olarak bilinen Mersin, Adana, Hatay büyükşehir belediyelerinde işe alınan kaç PKK'lı var... Yakında MİT hepsini deşifre edecektir.İyi ve huzur dolu bayramlar!Anneler Günü'nüz şimdiden kutlu olsun!