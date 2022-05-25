ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Zafer Akyüz;

"Bin oyum olsa, birini bunlara vermem" diyor.

Gerekçesi ise Türkiye'nin NATO tavrına Hırvatistan'ın verdiği desteği muhalefetin vermemesi...

Elin yabancısı kadar olamadılar.

Zafer, haklı!

İçlerindeki kör olası nefreti aşamadılar.

Millet onları ibretle izliyor!

İşleri seçim öncesi dereyi geçene kadardır, sonrası ise kaos ve hüsrandır!

Muhalefet, ABD'den aldığı talimatı yerine getirerek terörist İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında olumsuz görüş belirtmiyor.

Suskunlukları bundandır!

Mitingde atılan "Her yer Kandil, her yer direniş" sloganları, Atatürk posteri ve Türk bayrağının sahneye asılmaması, durumun izahıdır.

Bunlar 'Gençlik Şöleni' dönüşü kazada hayatını kaybeden üniversiteli gençlere 'geberdi' diyecek kadar aşağılık yaratıklardır.

Bu toprağın insanı olamazlar!

Çünkü Anadolu'nun özünde böyle bir kin yoktur!

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Bay Kemal, mitingde bir tek Atatürk posteri ve Türk bayrağı astırmadı.Çünkü gizli ortağının tepkisinden korktu!iması yaptıkları AK Parti'nin Adana'da düzenlediği şölende sahnede hem Atatürk hem de Türk bayrağı vardı.CHP'ü kirli işlerini gizlemek için kullanıyor.Mitingde atılansloganlarınıhuşu içinde dinlemelerininizahı budur.İstanbul mitingine, Abdülhamid ve ezan düşmanları ile PKK'nın şovu damga vurdu.dada CHP'nindir!Kaftancıoğlu'nun attığı tiwitler de!Meseleyi bir de Canan'ınolarak suçladığı Türk milletine sormalı.CHP'li, "Canan Kaftancıoğlu ve Bay Kemal, Atatürk'üolarak görüyor!Önceki gün Kılıçdaroğlu'nun aşireti Kureyşanlar ile Dersim'deki işbirlikçi aşiretlerinin Nazimiye'yi ele geçirişinin yıldönümüydü.O gün Hozat kuşatılmış, Mazgirt, Pertek ve Çarsancak yağmalanmıştı.İsyancı aşiretler İngiliz ajanları ile birlikte Mehmetçiğe saldırmışlardı.Şimdi intikam için birleştiler.Mehmetçik'in PKK-Narko terör örgütü ile mücadelesinedemeleri bundan" diyor.

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Bay Kemal'in yalancılığı mahkeme kararlarıyla belgelidir.Reis için yine palavralar kesti.Yine tazminat ödeyecektir.sözleri de yalandır...Parlamenter sistemi hiçbiri istemez.Çünkü eski sistem yine Reis'e yarar!CHP'nin 650 milyon lira rüşvet dağıttığı yandaş anketçiler bile Erdoğan'ın oyunu 30'un altına indiremiyor.Bunlar iktidar olursa Türkiye biter!Rüşveti yolsuzluğu her yere yayarlar.Teröristlere akıtılan milyonlar belgelendi, hesapları soruluyor.CHP'li belediyelerdeki rüşvetiokuyanlar bilmiyor.Çünkü gizliyorlar!.FOX TV'den Selçuk Tepeli isimli artisthaberlerini gizlemek için ekranda bardak şov yapıyor.

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Türkiye'nin küresel bir oyuncu olması, dünyayademesi düşmanlarımızı korkuttu.Reis'i bu yüzden indirmek istiyorlar.İlk tezgâhı MİT kumpası ile kurdular.Hakan Fidan'ı alıp, o sırada ameliyata giden Erdoğan'ı yatağında kelepçeleyeceklerdi.Yapamadılar!İkinci tezgâhı '' ile kurdular.O tuzak da tutmadı.15 Temmuz'da ise kanlı darbe girişimi ile geldiler!Reis Marmaris'ten ölüm yolculuğuna çıkarken Kılıçdaroğlu FETÖ'cü askerlerin himayesinde sıvışıp eve gitti.Kahve içerek darbeyi izledi.O gece, 251 canımıza mal oldu!Millet Reis'ine canı pahasına sahip çıktı...7'li çete, 2023 seçimlerine,ve "gibi enstrümanlarla hazırlanıyor.Ama o da tutmayacak...