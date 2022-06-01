ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

BAAS kafası, önyargılı ve takıntılıdır.

İnsanlar arasında ayrımcılık yapar...

Çünkü vicdanları yoktur.

Mesela CHP'li Zeydan Karalar ile Vahap Seçer...

Esad'dan ne farkları var...

Binlerce emekçiyi işlerinden ettiler.

Patronlarının namus sözünü bile havada bıraktılar.

Bay Kemal bile onlara göz yumdu.

Belediyeler adeta HDP'ye teslim edildi.

Hele İstanbul, İzmir ve Ankara...

"Habur, Oslo, megri megri" diyen CHP'li kurnazlar iktidar olduklarında PKK'ya bakanlık bile verecek.

PKK vahşetini bilenler, "veririz ne olur" diyor.

Bakan yapılacakları isimler bile belli.

Mesela biri "Mustafa Kemal'in itleri" diyen Sırrı Sakık...

Diğeri Apo'nun heykelini dikecek olan Selahattin Demirtaş...

PKK'lı bakanlar arasında "PKK sizi tükürüğü ile boğar" diyen Abdullah Zeydan da var.

İYİ Partililere "Bu koltuklarda sayemizde oturuyorsunuz" diyen Fatma Kurtulan da...

Bay Kemal, FETÖ ve Gezi'cilere özel 'af' çıkaracak.

Dün Ahmet Şık ve Erkan Baş'ın köprüde görevini yapan polislere yaka paça engel olmaya çalıştıklarını gördünüz.

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2023'e böyle gidiyoruz.Wilson'un 1919'da çizdiği bir Türkiye haritası var...Harita 15 Temmuz öncesi New York Times'ta yeniden yayınladı.Darbeciler Reis'i öldürseydi Türkiye bölünmüştü şimdi.Reis ölümden, ülke de bölünmekten 15 dakika ile kurtuldu.Darbeciler o geceözel bir ilgi gösterdi.Millet can derdindeyken Bay Kemal canını kurtarmak için darbecilere neler vaadetti kim bilir?İP'çi Meral'in darbe öncesi 'ben başbakan olacağım' sözleri ile "Yurtta Sulh" sloganına ses olması da bir tesadüf değildir!İki ortağın darbeden haberi vardı.Yeni bir darbe planı da var ki; 'Erdoğan kaçacak' diyorlar.Bunlardan Atatürk'çü olamaz.Sadece Atatürk'ü kirli işlerini maskelemek için kullanıyorlar.Gerçek Atatürkçü PKK'ya destek vermez.Atatürk'e 'kefere' diyen birini de partiye almaz.

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Başkan Wilson'un haritası gerçekleşmiş olsaydı, İstanbul ve İzmir'i içine alan bölgeye 'Konstantinopolis' , Doğu Anadolu'ya 'Ermenistan', Güneydoğu'ya ise 'Kürdistan' devleti kurulacaktı.Kılıçdaroğlu'nun '' vaadi, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ile FETÖ'cülere hapisten çıkma sözü vermesinin bir sebebi de bu haritadır!Bay Kemal'in iftiralarının arkasında, Türkiye'yi bölme planları var.Önümüzde riskli bir 10 yıl var.ABD Türkiye'nin petrol ve doğalgaz zengini olduğunu uzaydan gördü.Bizi parçalamak isteyenlerin bir başka sebebi de budur.Alçak FETÖ, bizi böldürmek için yollara çok mayın döşedi.Bu bilgileri, darbenin organizatörüüyesi eski general Sinan Sürer'inodasında ele geçen belgelerden öğrendik.Kemal'in çok övdüğü 'Gezi' bunlardan biridir.Ahmet Şık ve Erkan Baş'ın yıldönümünde afiş astırdığı..

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Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon kararı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine 'Hayır' demesi, Yunanistan'a verdiği ince ayarı, Bay Kemal iftiralarıyla gölgelemeye kalkmasın.Atatürk Havalimanını dolduran yüzbinler ona gereken cevabı verdi.Yalaka İsmail, buraya önce 'konut' yapacaklar dedi, sonra 'Katar'a satılacağını iddia etti.Ne olduğunu gördü sanırım.Ama oynatmalarına az kaldı...Çünkü hem mitinge katılanlar hem de Diyarbakır anneleri akıllarını başlarından aldı.İdamların 62. yılında, Yassıada'nın sanığı CHP yine suskundu!'DP' isminin rantını yiyen Gültekin Uysal isimli zat da...