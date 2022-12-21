ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Ekrem İmamoğlu, Yunan Kathimerini Gazetesi'ne yine Türkiye'yi şikâyet etti!

Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın gereği yok, Ekrem İmamoğlu biraz İngiliz, biraz ABD, biraz İsrail, biraz Kürt ve biraz da solcu kokar ama Türk kokmuyor!

Türkiye'yi Rumlara şikâyeti bundandır!

'Cumhur İttifakı'nın küresele olan nefretini ABD çıkarlarına engel görüyor!

Türkiye'nin bölünmesi, LGBT gibi küresel projelerin hayata geçmesi için ABD'nin kuklaya ihtiyacı var, milli birine değil.

Bu iş için film setlerinde adam üretti.

Millet İttifakı'nda adaylık krizi çıkaran küreseller tercihini, İmamoğlu'ndan yana yaptı. Ondan da yeni bir Zelenski yaratacaklar.

Büyükelçilerin Ekrem'le buluşup poz vermesi, dış basının adama ilgisi bundan.

ABD Zelenski ile Rusya'yı bitireyim derken Ukrayna'yı bitirdi.

Binlerce Ukraynalı öldü, milyonlarcası da yerinden yurdundan oldu.

Aynı senaryo şimdi Türkiye için yazılıyor.

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Valiyeona, bunadiyen, kimine desokan bir küfürbazı utanmadan dünya lideriyle bir tutuyorlar!Dağlar kadar farka rağmen hem de...Reis denizin altından yol yaptı, diğeri ise musluğu zor taktı. İstanbullu kara kışta yolda donarken Ekrem efendi İngiliz büyükelçiylekeyfi yapıyordu.Elazığ depreminde kayağa, İstanbul'u sel alınca tatile giden birinden bu ülkeye hayır mı gelir?Erdoğan ders kitaplarında olan bir şiiri okuduğu için mahkûm oldu, bu adam da küfrettiği için...Ekrem antin-kuntini, Reis ise hizmeti sever.Bir küfürbazdan kahraman yaratmaya çalışanlara bu millet oy değil zırnık vermez!

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Gördünüz adamı cezaya bir göbek atmadığı kaldı.FETÖ'nün firari isimleri keyiften dört köşe.Cevheri Güven isimli FETÖ'cü çakal mahkûmiyet kararını köpürterek' yaratıp Ekrem'den kahraman çıkarmaya çalışıyor.Halbuki Ekrem hizmetleriyle değil diplomatlarla yediği yemekle, Patrik'e yaptığı ziyaretler ve Hıristiyanlara verdiği Noel yemekleriyle anılıyor.nda ABD İmamoğlu'nu 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın rakibi olarak ilan etti.Kimin adamı olduğu buradan belli.Patrik Bartholomeos'un yanından ayrılmıyor. Atatürk ve cumhuriyet düşmanı Furkancıların lideri Alparslan Kuytul'a kıyak çekiyor.Bu herif seçilir seçilmez Türkiye'yi parçalayan Sevr Anlaşması'nın mimarı Chatham House'a gitmedi mi?O bir proje değil de nedir yani?Petrol keşifleri CHP'yi neden rahatsız ediyor. CHP Adana mebusu Burhanettin Bulut, Ceyhan'da çıkarılan petrol haberini yapan A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'u diline doladı...Yakıştı mı sana Burhanettin efendi.Bi de Adana mebusu olacaksın... Yalan mı dedi Halil İbrahim?Petrol çıkmadı mı Ceyhan'dan?Neyine dokundu o petrol?Arsuz'daki arazi meselesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişi Oğuzhan Ulutepe tek tek inceliyor.Vekaletler, tapular ve mahkeme kararları mercek altında...Bürokratların işlemleri de.Ulutepe'nin önemli bir tespiti var.Mesela tatil gününde bile Tapu Müdürlüğü açılıp işlem yapılmış.Necati Yıldız savcıya yeni belgelerle sunmuş.İdam mahkûmuna bile son sözü sorulur. Biz de Sinan Kirmit'e iddiaları sorduk. O da Lübnan'dan alınan vekaletlerin doğru olduğunu söyledi...Biz savcı ve polis değiliz.Son sözü yargı söyleyecek!Bekleyip göreceğiz.