ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu topraklarda "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" sloganlarını duyduğunuz an bilin ki orada "masonlar" vardır!

Saraçhane'de "Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat!" diye bağıranlar ABD kontrollu Masonlar'dı.

Sloganlarını da"Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi!" olarak güncellediler...

Türkiye'yi bu sloganlarla tuzağa düşürmek istiyorlar.

Tuzağa düşersek ilk işleri PKK'ya devlet kurdurmak olacak! Gay ve lezbiyen evlilikler için LGBT'ye izin verecekler...

Türkiye'nin son 20 yılını silecekler...

Listeyi uzatmak mümkün!

İsmail Saymaz isimli fitneci, "Külliye'de sır İmamoğlu toplantısı" başlıklı yazısıyla sokağı karıştırmak istedi. Yalanı elinde patlayınca özür diledi!

Bunlar tipler alacakları parayı düşünür.

CHP'nin amigosu Murat Gezici isimli yandaş anketçi 'ülke yanıyor' demiş. O da herhalde memleketinde her akşam kurulan milyonluk rakı sofralarının farkında değil.

Yemezler uşağum!

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CHP iktidara gelmeden ülkeyi sattı...Esad'a yazılan mektupları ifşa oldu.ABD'ye ne tavizler verdiler kim bilir?CHP'li Hasan Akgöl ve Mehmet Güzelmansur'un Esad'a yazdığı mektupta;denildi.Şu hainliğe bakın!

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CHP'li başkanlar, Bay Kemal'i yemek için birleşti. İmamoğlu'nun en ateşli taraftarı Zeydan Karalar oldu... Adam önce Mansur Yavaş'a yattı, şimdi Ekrem'e. Yarın da Kemal'e yatar. Rüzgârgülü mübarek!.2021'de Ankara'da satın aldığıfabrikasını böyle büyütecek galiba. Adamın Seyhan'la başlayan zenginleşmesi, büyükşehirle uçtu. Oğlunun afiş işleri ise Adana'nın dilinde...Herif bir yıldır billboard ihalesini yapmadı. CHP'li Umut Şenol'a kıyak çekti.Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ise akaryakıt işinde 'yı kaldırdı, yerine 15 milyon litre dökme yakıt aldı... Bin nevi hırsızlara kapı araladı.Ama bunları da yedirmezler uşağum. Sizleri iftiracı Semih bile kurtaramayacak!

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CHP'li Selin Sayek Böke, Arsuz'daki arsa talanına niye suskun?Lübnanlı 7 kişi sahte bir şecere ile 'in mirasçısı olduğunu iddia etti. OysaCirci Oğlu Yakub'un mirasçıları arasındaCorcet Sayek isimli biri yok!Sahte belgelerin tarihleri de yamuk! Mesela biri annesinden 20 yıl, bir diğeri annesinden 29 yıl önce doğmuş, bir başkası nnesinden 19 yaş büyük, bir diğeri de annesinden 15 yaş büyük!Bu tezgahı hakim nasıl görmedi.Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar neden CIMER'e şikayet edildi?İddialar çok tuhaf, araştırıyoruz...Arsuz'daki arsa hırsızlığının takibine devam edeceğiz.Başkan Erdoğan, Adana'ya birgerdanlığı takıyor. Bu köprüşehir trafiğini çok rahatlatacak!Köprüyededim çünkü bu nadir elementin karatı 4 milyon dolardır.Milyarlık bu büyük eseri geçen hafta gezdim, hayran kaldım. Bu sırada müteahhidi Metin Güneş'i görme fırsatım oldu. Büyük eserlere imza atan Sayın Güneş'in mütavaziliğine hayran kalmamak mümkün değil.Asıl hayranlığım Reis'in devasa projelere imza atmasınadır.Ulaştırma Bakanı hemşerim Adil Karaismailoğlu bu büyük eserin bayraklı tacını ihmal etmez inşallah.