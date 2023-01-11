ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

6'lı masa Reis'e darbe yapmak için kuruldu. Çünkü ABD 'demokrasi' adı altında Irak'a yaptıklarının aynısını Türkiye'de de yapmak istiyor!

Irak'a da 'demokrasi' getirmek için girmişlerdi! Ama sonuç ortada...

Reis'i itaat etmediği için istemiyorlar...

Kısacası 'Erdoğan' bağımsızlığımız için şarttır, 6'lı masa ise ülkemizin işgali demektir.

Hava öylesine puslu ki şeytan bile 'Atatürk' mintanı giymiş!

Halk TV, KRT TV, Flash TV, Tele1 gibi kanallar ile Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri Türkiye'nin işgali için çalışıyor.

Timsah gözyaşına aldanmayın.

Yunan bayrağıyla poz veren FETÖ'nün çakalı Enes Kanter "Halk ayaklansın, Batı destek versin" diyor.

Meseleyi anlayın artık!

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Türkiye büyük devlettir; bu imajı dünyanın beynine kazıyan Erdoğan'dır.Aynı şekilde özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için Recep Tayyip Erdoğan şarttır!Kalkınmamız için de Reis şarttır!Ali Babacan'ı ve Ahmet Davutoğlu'nu vefasızlıkları, Gültekin Uysal ile Temel Karamollaoğlu'nu ise davaya ihanetleri bitirecek...FETÖ'cüler savcı ve hakim kılığında sahnedeyken Adalet Bakanı Sadullah Ergin'di.Sadullah efendi şu an Babacan'ın partisinde.Bay Kemalyalanını savurduğu günlerde, bir arkadaşına300 bin dolar aldırmış.Adam bu yalanla milleti cambaza baktırıp arkadan iş bitirmiş meğer.Kılıçdaroğlu bu parayı nereden buldu?

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Buraya bir nokta koyup gelelim CHP'li Sayek ailesine...Arsuz'daki arazi olayını soruşturan müfettiş Oğuzhan Ulutepe'nin' dediği geldi kulağıma!Duyduğum yanlışsa müfettiş bey bizi düzeltsin!Arsuz'u CHP'li Selin Sayek'in sülalesi ile Makzume, Butros, Filipe ve Lafente aileleri çalmış.ABD doğumlu CHP'li Selin Sayek'in amca çocukları müteahhitlik, akaryakıt bayiliği yaparak köşe oldu.Sayek'lerde arsa çok!tezgâhıyla bir çok müteahhidin mallarına çöktüler.Ali Tekten, müteahhitlerin idam fermanını okumadan imzaladıkları sözleşmeler hazırladığını söylüyor.Sayek'ler zokayı yutturacağı müteahhitlere öncemumelesi yapıyor sonra da boynuna ilmiği geçiriyor.

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Müteahhitler kale gibi korunaklı ofislerde imzaladıkları sözleşmelerle kafeslendi.Mallarını mülklerini onlara böyle kaptırdılar...Kat karşılığı arsayı alan müteahhidin ilk işi imar iznidir.Sayek'lerin avukatı ise bir bahane ile imarı, projesi, ruhsatı ve kabası biten inşaatı Türk müteahhidin elinden alır.Sözleşme buna uygun hazırlanmış çünkü.Sayek'lerin bu yöntemle batırdığı çok müteahhit var.Kabası bitmiş inşaatları Sayek'ler tamamlar ve satar.Korkulu bir hayat süren Sayek'lerin güvenlikleri ön plandadır. Korktukları için ofisleri kale gibi korunaklıdır.Sayek'lere randevusuz ulaşmak mümkün değildir.Ancak bu aile göz boyamak için külüstür bir arabaya biner...Villalarında ise milyonlarca dolarlık tarihi eserler vardır.Paskalya ve Noel'de buralarda toplanırlar...Kimse de görmez.Türk toplumundan gizli yaşarlar, sadece CHP'de siyaset yaparlar!