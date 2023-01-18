ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Amerika, Kıbrıs Rum'unu eğitmeye başlıyor. Bu amaçla Kıbrıs'ın çeşitli noktalarında tatbikatlar düzenleyecek.

Etrafımız hızla kuşatılıyor.

6'lı masadan neden ses çıkmıyor?

ABD boyun eğdiremediği Erdoğan'a karşı. Erdoğan'ın çabaları olmasaydı, dünya aç kalacaktı.

ABD'nin kurduğu 6'lı masa kazanırsa Türkiye ile ilgili iğrenç planlar hayata geçecek! İlk işleri, bir PKK devleti kurmak olacak!

Ardından Yunanistan, karasularını 12 mile çıkaracak! Türk askeri de Kıbrıs, Libya ve Suriye'den çekilecek!

'Mavi vatan' diye bir şey kalmayacak!

ABD ve Batı, heyecanla Türkiye'deki seçimleri bekliyor!

Seçim yalnız Türkiye'de değil dünyadaki dengeleri değiştirecek...

Düşman, Erdoğan'ı değil ABD çıkarları için kurulan 6'lı masayı destekliyor.

İçteki hainler, düşmanın askeri olmuş.

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Yalanlar ve tuzaklar gırla gidiyor.CHP'li Adana BBB Zeydan Karalar, kanalın üstündeki küçücük bir köprü ile üstgeçide şaşaalı temel atma töreni düzenliyor.Mübarek sanki 15 Temmuz Köprüsü yapıyor.Sözcü gazetesinin Mehmet Şimşek'le ilgili palavraları ayyuka çıktı.Adana'daki ihale süresi bitti. Ama açık hava ilanlarını, ecrimisille (bedava) elinde tutansatıyor. Oğul Mert Karalar'ın ajansın gizli ortağı olduğu iddiaları ise dillerde.Duvarlar, Bay Kemal ile İmamoğlu- Akşener'in yalanlarıyla doldu.AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, billboardlar üzerinden rant elde edildiğini, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.Kılıçdaroğlu'nun yalan dolu afişleri sadece Adana'da yok, CHP'li tüm belediyelerde var.

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İşte afişlerdeki yalanlardan örnekler:"Evladım korkma, sermayen benden.Gençlere iş, gereken parayı biz vereceğiz. Hayata atılma fonu kuracağız.""Güvenceli ve zenginleştiren işlerle yeşil üretime geçeceğiz. Teknolojik dönüşümü sağlayacağız!"Yalanınızı yesinler sizin!"Kamu kaynakları, yolsuz ihalelerle dağıtılmayacak. Temiz ihale dönemi başlayacak!"CHP'li belediyelerin adrese teslim ihalelerini millet bilmiyor sanıyorlar...Ulan sizi gidi yalancılar....

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Bay Kemal bunlara cevap versin!diyensen değil misin?sözleri de CHP PM üyesi Nevaf Bilek'e aitdeğil mi?..Gürsel Tekin'in '' sözü de ortada." diyen,eşcinsel LGBT'yi kollayan da sen değil misinBay Kemal!Millet Ünal Çeviköz'ün; "" sözleri ileSezgin Tanrıkulu'nunsözlerini unutmadıKemal efendi!Ali Babacan'ın Baykar'a da dokunacağını...

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CHP'li Selin Sayek Böke'nin büyük dedesi ABD ajanı çıktı.Arsuz'la ilgili belge ve bilgi yağıyor.Meğer dede Sayek ABD casusu imiş.Sayek'lerde başka ajan var mı acaba?Kuzma Sayek, ABD İskenderun Konsolosluğu'nda tercümandı.Kendini Katolik olarak tanıtmış ama o bir Protestan'dı! Sayek'in casusluk yaptığını tespit eden Osmanlı, onu boşuna Halep'e sürgün etmedi.Abdulah Sayek başka ailelerin arazilerine çökmeye meğer 1917 yılında başlamış!.Arazilerin asıl sahibidevlet acilen dinlemeli. Belgelerine dikkate bakmalı.İskenderun'un şimdiki Fransa konsolosu da bir Sayek!Kilise ile ilgili belgeler de gelecek.Biz sadece figüranları yazmışız...Haftaya abrakadabracıları da yazacağız.