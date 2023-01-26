ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li rüşvetçi takımı fonladıkları medya üzerinden kendilerine melek muamelesi yaptırıyor... Ama biraz eşeleyince tüm pislikleri ortaya çıkıyor...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral'in Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi belediyeye hem çiçek hem de hediyelik eşya satıyor.

Etik mi bu? Meral Hanım mevzu çakılmasın diye faturalarını küçük tutuyor. Ama belediyeye sık sık fatura kesiyor.

Kooperatif deyince aklınıza bin kişilik kooperatifler gelmesin... Meral Hanım'ın kooperatifinin üyesi çok çok az!

Kadın CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'la da işbirliği halinde...

Uyanık Lütfi Savaş şimdi Arsuz'a dadandı.

CHP'li Başkanı Dr. Asaf Güven'le de imar işbirliği yapıyor.

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Bıldır yenilen hurmalar adamı tırmalar!Örnek Tarsuslu Olcay Tok ...CHP'li Seçer'in hem hemşerisi hem de yakın arkadaşı...Asayiş şube müdürlüğü de yapmış.Seçer başkan seçilince Mersin'e genel sekreter olarak atanmış...Meğer adamda ne hünerler varmış.Öyle şeyler duydum ki asayişe baktığı günlere şüphe duyar oldum.Olcay Tok kurnazca karısı Rahime adına Mezitli 'de bir ev ve büyük miktarda araziler almış.Arazi alan sadece o değil...Seçer'in uyanık danışmanı Ertan Liman da aynı yöntemle aynı yerden karısı Nevis adına binlerce metrekare arazi almış.Bitmedi; Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu da eşi Elife adına yaklaşık 9 dönümlük bir araziyi kapatmış.Buralar şimdi kırsal alan gibi görünüyor.Ama yakında yapılacak imar tadilatıyla buralar konut ve ticari alana dönüşebilir...İşte size dürüst CHP'den birkaç örnek. Zeydan Karalar 'ın yönettiği ABB'de durum farklı değil.CHP'deki ham-hum şorolopçular aldı yürüdü.

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CHP'li belediye başkanlarının icraatları olası bir CHP iktidarının fragmanıdır.Binlerce işçiyi vicdanları sızlamadan sokağa atan bunlardı.Hem de Bay Kemal'in namus sözüne rağmen!Önceki belediye başkanı döneminde yapılan işlerin parasını da ödemiyorlar...Bu durum başta İstanbul olmak üzere CHP'li tüm belediyelerde aynı.İş insanlarına ceza kesiyorlar.Mahkemeler benzeri davalarla dolu.Davayı kazanana ödeme yapmamak için işi hep yokuşa sürüyorlar.Davalar yıllarca sürebiliyor.Para pul olmuş kimin umurunda?Mahkemelerdeki dosyaları öne çekme vaadiyle devreye giren çeteler de oldu.FETÖ borsası gibi bir şey oluştu...Rüşvet borsasının oluşmasının sebebi de CHP'li bu başkanlardır.

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Adanagiad'da konuşan İzmirli Can Selçuki efendi gibi CHP'li tipler milletin aklını çelmek için il il turne yapıyor...İngiliz'i, Alman'ı, ABD'lisi bir yanda, Can'cık gibiler bir yanda.Kimse unutmasın;Nemrut da güçlüydü, ama kazanan İbrahim oldu..Firavun da güçlüydü, ama Musa kazandı..Ebu Cehil de güçlüydü, kazanan Nebî oldu.Kimse gevşemesin ve hiç üzülmesin.Her türlü entrikaya rağmen yine kazanacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.Yalan anketlerle ve algı dolu haberlere aldanmayın.Küçücük bir çocuğa, algı operasyonu için "Annem karne hediyesi olarak et aldı" dedirtenlerin foyası ortaya çıktı.O muhabir attığı bir tweet'te;demişti.Ezan okuyan müezzini dövenler, minarelerde çavbella çalanların, kutsal kitabımızı yakan yavşak İsveçliden ne farkı var?