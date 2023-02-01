ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

'Adayım' diyenlerle 'nabız yoklayanlar' şimdiden sandık ve kulis heyecanı yaşatmaya başladı.

Seçilmeden kendini başkan ilan edenler bile var!

Boyuna bosuna bakmayan Ekrem İmamoğlu da aday olabilmek için şehir şehir geziyor.

Ama o bir Brutus!

Çünkü kendisini Beylikdüzü belediye başkanı yapan, İBB'nin yolunu ona açan Kılıçdaroğlu'nun yerine aday olmaya kalkan çakma bir CHP'li o!

Ekrem aga "Aday olamasam da partiyi ele geçiririm' mantığıyla turneye çıktı.

Adam mütedeyyin kesimi kandırmak için gezi programlarına namazı bile yazdırdı!

Ammaa Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yoktu" dediğini unutuyor tabii. 'Umre' dönüşü soluğu yine Yunanistan'da aldı.

Ekrem'in Rum sevdası bir başka.

Herifin Yunanistan'a gidişi bu üçüncü oldu.

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Bir İmamoğlu'na bir de Gaziantep'in atom karıncası Fatma Şahin'e bakıyorum...Şahin, Gaziantep'i adeta yeniden imar etti.Şehri nereden nereye getirdiği ortada.Fatma Şahin'e boşuna" demiyorlar.İnsan odaklı çalışmaları, insanı kendine hayran bırakıyor.Onun yerinde gözü olan çok ama yaptıklarını yapabilecek biri yok!Kadın arı gibi çalışıyor, Ekrem gibi işten kaçmıyor, bahane üretmiyor!Ekrem efendi depremde kayağa, insanlar kara saplanmışken İngilizlerle rakı içmeye gitti.Sel sırasında da Bodrum'a tatile.Ekrem'in yerinde Fatma Şahin olsaydı İstanbul bugün sıkıntısız bir şehir olurdu.Ulaşımda hiçbir sorun yaşanmazdı...Ekrem Yunanistan'da seviliyor, oraya da çok yakışıyor!Meral Akşener ile FETÖ'cü Kavuncu, Ekrem'in nesine güveniyor bilmem.

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61. Hükümette, Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı olan Fatma Şahin, 2019'da, yüzde 53.97 ile seçildi.Siyasi kariyeri başarılarla dolu olan Bakan Başkan, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanıdır.Engelliler için yaptığı çalışmalar nedeniyle 'seçilmiştir.Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Fatma Şahin aynı zamanda ''ne seçilen ilk belediye başkanıdır.2024 yerel seçimlerinde Celal Doğan yok artık. İyi Parti'den Ejder Demir'in aday olacağı konuşuluyor. CHP'de ise eski milletvekili Akif Ekici ile Ali Peri'nin adı geçiyor.AK Parti'de ise aday adayı enflasyonu var!Bu CHP'lilerde hiç yüz yok!İdam ettikleri Adnan Menderes'in YETER SÖZ MİLLETİNdir sloganını sahiplenecek kadar da yüzsüzler!Mutabakat metnini ise yalan dolanla doldurdular...O vaatler ancak Anayasa değişikliğiyle yapılabilir.Bu da! 400 milletvekili gerektirir.Bu mümkün mü? Asla!.6'lı Masa HDP'ye selam çakarken FETÖ'cülere de söz verdiler.CHP'li Vahap Seçer, kuzenimilletvekili yapmak için çabalıyor. Zeydan Karalar Adana'da, danışmanıı mebus yapmak istiyor.İpek Hanım öyle havaya girmiş ki...Başkan Seçer, Neşet Tarhan ve Haluk Bozdoğan'la kavgalı...Zeydan Karalar, kendinden başarılı gördüğü Soner Çetin'i yemek için fırsat kolluyor.Başkan Seçer'in kafa ekibndeki Olcay Tok, Ertan Liman ve Ersan Topçuoğlu'nun geçen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde karılarına milyarlık araziler aldığını yazınca, Mersin ayağa kalktı... Bir başkandan ses çıkmadı.Herhalde değirmenin suyunun adrese teslim ihalelerden geldiğini o da biliyordu!Başkan, pornocu kadın müdürü yazınca da sessizliğe bürünmüştü.Arsuz'u ve arazi çetesini unutmadık. Haberiniz olsun.