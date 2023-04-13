ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Zeydan Karalar "hesap adamı" olduğunu hep söyler.

Doğrudur söylediği; hesap adamı olmasaydı 50 milyonluk villası, hanları, hamamları, çelik işletmeleri, daireleri, arazileri ile lüks otomobilleri nasıl olurdu?

Daha düne kadar hacizlerle uğraşan biri, başkan olduktan sonra çoluk çocuğuyla birlikte mültimilyarder hayatı nasıl yaşardı?

Adamın dokunulmazlığı mı var?

İlgililer "nerden buldun" diye niye sormaz?

Başkan olmadan önce herifin eski bir Toyota'sı vardı.

Şimdi ise kapısında son model lüks arabaları var.

Başkan seçilmesi adama piyango etkisi yaratmış olmalı.

Uyanık para vererek çıktığı ekranlarda söylediği yalanlarla milleti kandıracağını sanıyor...

Sunucusu da sorularıyla ona çanak tutuyor...

Ah para, gözün kör olsun senin!

İzleyiciyle böyle de dalga geçilmez ki ama.

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Ekranda adaletli, vicdanlı, zerre-i miskal hak yemez, yalanla işi olmayan biri gibi poz verdi Zeydan efendi.Adana'dadiyen o değildi sanki.Faşizan anlayışla binlerce insanı işten çıkaran başka biriydi sanki...Sanki belediye kasasına uzatılan hortumlara göz yuman o değildi.Depremzedeler için gecesini gündüzüne katmıştı sanki.Depremin acısı, korkusu yüreğimize sinmişken gevrek gevrek gülerek kahvede kâğıt oynayan da dublörüydü sanki...Sanki adam deprem çadırlarında sabahlamıştı.Sanki ekibiyle birlikte Kocaeli, Konya, Sakarya belediye başkanları gibi günlerce toz toprak içinde kalarak depremzedelere yardım etmişti.Şehit yakınını işten attığı için eleştirdiğim Zeydan efendi ile bugün mahkememiz var.İftiracı avukatı ile dava açmaya devam etsin.Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın...Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz.

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Senelerdirihalesi neden yapmaz?Soracağız tabii.2022 denetim raporunda yazılanların da hesabı sorulacak elbet.lambadan nasıl cin çıkardığını anlatacak bize.Ecrimisille billboardlar neden kiralanır söyleyecek?Billboard kiralama işi oğluın bilgisi ve izni dahilindea ait Eylül Ajans üzerinden yürüyor.Reklam verenler parayı Mert'in kankasıın ajansına ödüyor. O da minnacık birkısmını belediyeye...Türkiye'nin hangi ilinde billboardlar işgaliye parasıyla kiralanıyor?Soralımye söyler mi acaba?Afiş ve reklam harcamaları için belediyeden 30 milyon lira hortumlanmış.Bu bilinen kısmı ya bilinmeyenler. Ve adrese teslim ihaleler.Yandaş kanallara ve gazetelere dağıtılan milyonlar da var.Mesela 1 milyon 215 bin lira yerel TV'lere gitmiş.Zeydan Karalar kendi televizyonu KOZA TV'ye 637 bin lira aktarmış.in de televizyonu var.Belediyesinden Çukurova TV'ye bir kuruş ödemedi...Zeydan başkan candaş ulusallara 843 bin lira.Halk TV'ye 527 bin lira, Habertürk'e 102 bin lira...Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet gazetelerine 80'er bin lira...El altından verilen asıl paraların miktarını bilmiyoruz.Belediye şirketlerinden ödenen paraların miktarları da meçhul.Savcılar ile bakanlık müfettişleri Adana Belediyesi'ndeki hortuma acilen bakmalı.vegibi isimlere ne aldı bilmiyoruz!halkın parasını şahsi reklamı için kullanıyor.Bilinen harcama 30 milyon, ya bilenmeyen milyonlar...Hem Adanalıya ne yararı oldu bu yayınların?KOZA, HALK, HABERTÜRK, FOX TV'ye akıtılan milyonlarla milletin kafasının ütülenmesinin dışında.