ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sözcü TV'de CE HA PE'li gazeteci Deniz Zeyrek, Kemal Kılıçdaroğlu'na algı dolu maksatlı bir soru soruyor:

"Silahlandılar, 15 Mayıs sabahı görevi devrederler mi?"

CHP'nin gazetecisi İsmail Saymaz ise "AK çocuklar gidecek, aç çocuklar gelecek" diyor.

İkisinin de amacı aynı...

Sanki Bay Kemal işi bitirmiş gibi.

Reis'in İzmir ve Ankara mitingleri ortada, savunma sanayiinde yaşanan dev gelişmeler de...

Hele milli muharip uçağımız Kaan!

Diğer taraftan umdukları dağlara kar yağan Batı ve ABD ise alttan alta "kaos" hazırlığına başladı.

Time dergisi seçime gölge düşürmek için Erdoğan'ın YSK'ya baskı yapacağını ve sokakların karışacağını yazdı.

FETÖ'cü Rubin iti "Erdoğan ya ölüm, ya sürgün, ya hapis ya da idamla gider" dedi!

Türk düşmanı Cem Özdemir de oylar çalınacak diyor.

PKK'lı Bese Hozat, "Kaybedersek iç savaş çıkar" diye tehdit etti!

HDPKK'nın Hakkâri adayı Onur Düşünmez, "Cezaevlerinin kapısını kıracağız" dedi.

Bu sözler "Mesele ağaç değil" gibi bir işarettir!

15 Mayıs'ta ikinci bir "Gezi" başlatabilirler!

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Kemal Kılıçdaroğlu çok sinsi biridir.Saman altından su yürütür, hiç renk vermez!PKK ile önceden anlaştı, ama biz bunu yeni duyduk.PKK'ya olan sempatisi eskidir adamın...SSK Müdürü iken PKK'lıları kuruma doldurmuş, onlara kritik görevler vermiştir!2008'de Deniz Feneri davası için Almanya'ya giden Bay Kemal, tesadüfen Frankfurt Narkotik polisinin radarına girdi.Başkomiser Osman Tekin'i şehit eden PKK'lı Mustafa Günel ile yaptığı telefon konuşmalarının dökümühalinde Alman polisinin elindedir.Pülümürlü hemşerisi Ali Kılıç da yanındadır.Türk savcılar, Frankfurt polisinden Bay Kemal'in PKK'lılarla yaptığı görüşmelerin kayıtlarını istemiştir.

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Polis katili PKK'lı terörist ona "Kemal Abi" diyecek kadar yakın biridir.

Deniz Fener'i davası için Almanya'ya giden Bay Kemal'in "Kırmızı Fener" Sokağı'nı ziyareti de teknik takibe takılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otel odasında polisin aldığı parmak izleri ve DNA'sı polis kayıtlarına geçmiştir.

Amcaoğlu İbrahim Karabulut zaten PKK'nın Hamburg temsilcisiydi.

Ziyaretine gelen yakınlarının ısrarları üzerine Bay Kemal pahalı saunalı özel lüks evlerden birine uğramış.

Kılıçdaroğlu'nun yakınlarının uyuşturucu ticareti yaptığı için polisin takibinde olacağını kimse hesaba katmadı.

"Kırmızı Fener" Sokağı çıkışında saat 16.45'te içinde oldukları HH DP 934 plakalı otomobili Frankfurt polisi durdurdu.

Polisler, Mustafa Günel, Nevzat Rıdvan, CHP'li Ali Kılıç ve Kılıçdaroğlu'na kimlik kontrolü yaptı.

Sinsiliği ile bilinen Kılıçdaroğlu, ABD'deki kayıp 8 saat içinde hamburger yemedi yani, ağababalardan talimat aldı!

Millet iyi düşünmeli, ona vereceği her oy Mehmetçiğe kurşun olmamalı!

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Not:



Bu bilgiler 2011 yılında Süleyman Yeşilyurt'un yüz binden fazla baskı yapan 21. kitabı "Dersim Ermenisi Yemuş Hanım'ın Oğlu Çarkçı Kemal" isimli kitabından derlenmiştir. Kitabı Kılıçdaroğlu mahkemeye vermiş, mahkeme kitabı aklamıştır.

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Not:



CHP'nin itleri, Adana'da Reis ve AK Parti'nin afişlerini kesmiş! Yetkililer hâlâ uymaya devam etsin!