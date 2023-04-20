ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sabıka manyağının Youtube attığı yalan dolu videolar Erdoğan düşmanlarını sevindirdi.
Küfürbazı Youtube'da canlı yayına çıkarıp yalanlarını köpürten Serdar Akinan isimli fitneci ise dün sabah Ayvacık polisi tarafından gözaltına alındı...
Akinan, gazetecilik yapmadı, yalan ve küfürlere aracılık etti.
Gazeteci bir belge olmadan Genelkurmay Başkanlığı yapmış birine, bakanlara, savcı ve polislere ağız dolusu küfreden sabıkalı birinin yalanlarının yayabilir mi?
Doğru bir iş mi bu?
Nefret, küfür ve hakaretlerle donanmış iddiaların yer aldığı videolar gerçekmiş gibi kamuoyuna sunulmamalı.
Bu bal gibi 7'li masanın tezgâhladığı, arkasında da FETÖ'nün bulunduğu çirkin bir operasyondur.
Seçime giderken sahneye konulan devlet- siyaset-mafya soslu oyunun adı "delilerin delisi", başrolde ise Muhammed Yakut var!
Yani bayağı kirli bir adam...
Muhammed Yakut'un yağmadan hırsızlığa, dolandırıcılıktan şantaj ve tehdide kadar tam 14 ayrı sabıkası var.
Bu b.k sineğinin sinkaflarla doldurduğu videolara Reis düşmanlarının mal bulmuş mağribi gibi dalması şaşırtıcı değil.
Oyu sıfırlanmak üzere olan 7'li masanın elemanı Akşener bile videolardan siyasi bir rant devşirmeye kalktı.
Tetikçi gazeteci tayfası, videoyu çekenin "azılı kriminal biri!" olmasına bakmadı.
Böyle birinin ipiyle kuyuya inenler kuyuda kalır elbet!
Akinan'ın "15 Temmuz tiyatro muydu değil miydi?" sorusuna manyağın FETÖ ağzıyla cevap vermesi bizi şaşırtmadı.
Belli ki kaçtığı Almanya'da FETÖ'nün kucağına iyi oturmuş.
***Gazeteci kalemini satarsa "at izini it izine karıştırır" demiştim!
***Serdar efendi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katiliyle ilgili de ipe sapa gelmez yalanlar uydurmuştu.