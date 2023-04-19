ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Millet katil ve vatan hainleriyle işbirliği yapana oy vermez!

Bıkmadan usanmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı Kandil baronları tarafından niye desteklendiği anlatılmalı!

Abdullah Öcalan'a özgürlük, cezaevlerindeki FETÖ'cüler ile PKK'lılara af ve özerklik vaat eden Bay Kemal'in ABD ve FETÖ'nün emrinde olduğu belirtilmeli.

Amerika'nın binlerce TIR dolusu silah verdiği PKK'ya neden laf etmediğini milletin anlaması gerekir.

Mehmetçiğe Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye neden "hayır" dediğini de bilmeli millet.

Kılıçdaroğlu milleti keriz yerine koydu tırışkadan "söz" diyor.

Bu millet namus sözünü de duymuştu Bay Kemal'den...

On binlerce çalışan böyle işlerinden oldu...

Babacan ve Davutoğlu, Kemal sayesinde Meclis'te grup kurabilecek.

Yani ABD seçim sonrasını da planladı.

Özgür Özel, aptal yerine koyduğu milleti traktörden sonra şimdi de altın yalanıyla kandırmaya kalktı.

Fondaş medya ise YSK'yı töhmet altında bırakacak "algı" yayınlarına hız verdi.

Yalanın bini bir para...

Çünkü 14 Mayıs'ta Reis'in sandıkları dolduracağını gördüler...

Olası bir ABD müdahalesine de zemin hazırlıyor şerefsizler.

Karşımızda insan değil lanetli bir kitle var.

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Bay Kemal,diyerek FETÖ'ye,diyerek PKK'ya,diyerek de Avrupa'ya söz verdi.Tıpkıdiyen; ateist mason, Ermeni ve Rumçeteler gibi ne kadar düzenbaz yalancı varsa ittifakyaptı.Mason çetesi Abdülhamid ile birlikte koca imparatorluğu yıktı.Reis'in karşısında ise dinsizi, Yahudi'si, Ermeni'si birlik oldu.Osmanlı İmparatorluğu gibi Türkiye'yi parçalamak için anlaştılar.100 yıllık tiyatro yeniden oynanıyor.Peki Erdoğan giderse sonrası ne olur?Sonrası büyük bir pişmanlık olur.19 Temmuz 1909'da Ayasofya meydanında Volkan gazetesinin başyazarı Derviş Bey, Midhat Paşa'ya sordu:Aldığı cevap çok şaşırtıcıydı.Çünkü Sultan'ın gitmesiyle OsmanlıDevleti'nin her tarafında kan, gözyaşı, zulüm vetecavüzler arttı.Ardından Yemen, Balkan ve Cihan Harbi'yle imparatorluk bitti.Osmanlı'yı İttihat ve Terakki yıkmıştı...Türkiye'yi de Atatürk'ün kurduğu CHP ile yıkacaklar.Erdoğan karşıtlığı bir Türkiye karşıtlığıdır.Nokta.

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İnek Şaban'ın mezhebini kim sorgulardı?Kürt müydü? Yoksa Çerkez mi?Bilen var mı? Ya da merak eden...in Ermeni oluşu kimin umurundaydı?Peki;ı,i,vei türban takmadığıiçin sevmeyen var mıydı?gibi bir dedesi olmasını kim istemezdi ki?yabancı düşmanı mıydı?Kaptansubaysavcıpolisşafakbekçisi pilotOsmanlı düşmanımıydı?ileın şarkılar söyleyerek el ele dolaşmasına sevinmeyen var mıydı?i veu sevmeyen insan mıdır?Gençler, sorun büyüklerinize...Şu veya bu ayrımı var mıydı mahallede?Birlikte üzülür birlikte sevinir, birlikte güler birlikte ağlamaz mıydık?O günleri özlemle iç çekerek anmayan yok mu yani?