ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Seçime endeksli yığınla puştluğu devreye soktular!

Sırada istihbarat örgütlerinin işleyeceği ses getirecek bir cinayet işi kaldı.

Şu sıra bir gazeteci ya da bir politikacı vurulursa şaşmam!

Çünkü 7'li masanın durumu iyi değil.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt ve Alevilik üzerinden fitne çıkarma çabaları da seçime yöneliktir.

Muhammed Yakut isimli mafya bozuntusunun yalanlarına CHP'li mebuslar ile Erdoğan düşmanı gazetecilerin omuz veren açıklamaları da.

PKK'ya verilen tavizler yüzünden sıkışan "Millet İttifakı" mafyatik yalanlarla seçmeni ayartmaya kalktı.

PKK'ya verilen tavizleri perdelemek istiyorlar.

Yani "gölgelerin oyunu" başladı.

Millet bu oyunlara gelmez ama!

Youtube'da FETÖ tarzı mesnetsiz videolar yayınlayan Muhammed Yakut isimli sabıkalı, kaçtığı Almanya'dan fütursuzca bakan, savcı ve polislere küfrediyor.

FETÖ gibi darbe girişimine bile "tiyatro" diyor.

Amaç yalana inanmaya hazır kitleyi domine etmek.

İsmail Küçükkaya, Bay Kemal'in Sedat Peker'e adam göndereceğini söylemiş.

Bir yanda terör örgütleri, diğer yanda mafya...

Muhalefetin düştüğü duruma bak!..

***

Gazeteci Serdar Akinan , Muhammed Yakut isimli sabıkalıyı canlı yayınına çıkardıktan sonra oyuna geldiğini anlamış.Herifin ona buna çamur attığını fark etmiş!Bunu açıklayınca muhalif kesim Akinan'ın korkutulduğuna yormuş.Serdar kalemini PKK ve mafyanın emrine vermiş biridir.isimli PKK filmi onundur.Terörist kızlara güzellemeler yaptığıisimli kitabın da yazarıdır.7'li masanın kazanması için çalışırken gözaltına alınan Serdar Akinan'a mangır medyası ile CHP'li Ali Mahir Başarır ve Özgür Özel boşuna arka çıkmadı.CHP'ye faşist Goebbels gibitavsiye eden Sedef Kabaş bile gözaltı olayını,şeklinde yorumladı.

***

Serdar Akinan tezgâha gelişini bir videoyla duyurunca Yakut isimli sabıka manyağı ile ağız dalaşına girdi.

Yalanları yayarken aklın neredeydi Serdar?

Bu tür yalanlarla adam çok kafa kopardı.

Çevresinin ona "b.k sineği" demesinin sebebi budur!

Herife Youtube kanalı açan FETÖ...

Kanala "delilerin delisi!" ismini koyan FETÖ.

Almanya'ya kaçıran da FETÖ.

Gazeteci kalemini satarsa "at izini it izine karıştırır!" demiştim. Öyle de oldu!

Herif önce FOX TV üzerinden operasyon yapmak istedi.

İddiaları inandırıcı bulunmayınca bu olmadı.

Muhaliflik adına elinde tuzlukla bekleyen çok kişi var.

Artık, "Çamur at izi kalsın" devri bitti beyler!

Rahmetli ninem "Uşağım yer gök yeminlidir, gizli hiçbir şey kalmaz" demişti.

Çocuktum o zamanlar, yerlerin ve göklerin gözü ve kulağı olduğunu düşünmüştüm.

Sonra gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu anladım.

Muhammed Yakut'un çok sayıda FETÖ, PKK ve CHP'lilerle telefon trafiği olduğu tespit edildi. Puştlukların arkasında kimlerin olduğu ortada.

Yakut efendi ömrünü ailesinden uzakta FETÖ'cü itlerle geçirir artık.

MİT tarafından paketlenebileceğine de ihtimal vermiyordur.

Bence MİT'ten kaçamayacağını aklından çıkarmasın!

***

Düzeltme



Avukat Veli Taşdemir ve Mustafa Enver isimli okurlarım, Midhat Paşa'nın 1884'te Taif zindanında vefat ettiğini, Derviş Vahdeti ile karşılaşmış olamayacağını belirtti.