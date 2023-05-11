ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Ünal Çeviköz'ün "Türkiye, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamalı" sözleri ne demektir?

Tıpkı ABD'nin Türkiye'deki müstemleke valisi gibi konuştu!

Rumlara kıyak çekiyor herif.

ABD, Ukrayna gibi bizi de CHP sayesinde Rusya ile savaştıracak!

Çoluk çocuk kırdıracak...

CIA'nın POMED'inin seçim analizinde muhalefet ve uluslararası toplumu, "turuncu darbe" yapmaya çağırdı.

Allah bizi Kemal'in CHP'sinin şerrinden korusun.

Bunlar PKK ile birlikte Atatürk Türkiye'sini yıkmak istiyor.

Bunlara ne içirdiler ya da ne yaptılar böyle!

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener cumhuriyeti yıkmak için uğraşıyor.

Akşener, "Erdoğan'ı, dedelerimizin Sultan Abdülhamid'i düşürdüğü gibi düşüreceğiz" diyor... Meral'in dedeleri kim biliyorsunuz değil mi?

Her türlü yalan ve iftirayla saldırıyorlar, tahrik olmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesele Erdoğan meselesi değil, mesele vatan meselesidir.

Hâlâ bunu anlamayan var maalesef.

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Adana Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar yine zortladı.

Üç yıl üzerine yapılan billboard ihalesinin iptal edildiğini duydum.

İhaleyi 15 milyon 750 bin lira ile Sezgi Prodüksiyon kazanmıştı.

Zeydan Başkan, billboard ihalesini özellikle yapmıyordu.

Panoları Bay Kemal ve Meral'in afişleriyle doldurdu.

Binlerce liranın ise oğlu Mert'in cebine girdiği iddia edildi.

Kamunun zarara uğradığını yazıp çizdik ama bakan olmadı.

Müfettişler hâlâ neyi bekliyor bilmiyorum.

CHP cami, ezan ve din düşmanı olduğunu Mersin'de de tescilledi.

Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli Çet Tepesi'nde yapılacak camiye izin vermiyor.

Dernek Başkanı Ali Gülşen, "Mahallemizde cami yok, belediye yapı ruhsatını üç yıldır vermiyor" dedi.

Vahap efendinin camiyle alıp veremediği nedir acaba?

Neden Nuh diyor peygamber demiyor!

Vahap efendiye gelecek hafta birçok sorumuz olacak...

Nur Banu Çelik ve Mine Liman kimdir, ne iş yaparlar?

2022 Haziran'ında işe giren Mine Liman'a kaç lira aylık ödeniyor.

Duyduğumuz rakam doğru mudur?

Salih Yılmaz, eşi adına şirket kurmuş mu?

Ya Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu ve Sabri Temel...

Hey yavrum hey...

Daha neler var neler?

Biliyorsunuz porno kaseti çıkan kızı da müdür yapmıştı Vahap efendi...

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MET-GÜN

MET-GÜN İnşaat'ın yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri'nin boğazına takılmış bir inci gerdanlık gibi.

Köprü yüklenici firmanın da "fedakârlık öyküsü" gibi.

İnşasında 4.5 Eyfel Kulesi kadar demir-çelik kullanılan köprünün geçmişe yönelik hak edişlerini MET-GÜN alamadı.

Çünkü CHP'li Zeydan Karalar, köprünün yapımına engel oldu.

Köprünün inşaatı başladığında demirin fiyatı 1.7 lira idi.

Yeniden yapıldığında ise demir 10 kat zamlandı.

1 milyar 350 milyon liraya mal olan köprünün bugünkü maliyeti yaklaşık 5 milyar lira.

Devlet belki de ilk kez, bir kamu ihalesinden kâr etti.

Açılışa gidemedim ama sonradan köprüyü gezdim.

Muhteşem bir eser oldu.

1669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde, orta kısmından raylı sistem geçecek.

Köprü şehir içi trafiğini rahatlatacak.

CHP'nin durdurduğu köprüyü Reis, Ulaştırma Bakanlığı'na yaptırdı.

Köprü sayesinde Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlanabiliyor.

Allah Başkan Erdoğan'dan ve emeği geçenlerden razı olsun.