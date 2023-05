ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sana söz Bay Kemal, Kandil'e bahar gelmeyecek!

Size destek veren elebaşları kara torbaya girecek!

SİHA'lara kimse dokunamayacak!

Devletimiz bölünmeyecek, bayrağımız inmeyecek, ezanımız dinmeyecek, söz Kemal!

Ekrem İmamoğlu gittiği her yerde provokasyon dolu, tahrik gücü yüksek işler yapıyor.

Tehlikeli sularda yüzmeyi bırak artık Ekrem efendi.

Dışarıdan gelen toplama adamlar, PKK sloganı atıncaya kadar her şey normaldi.

Vatanseverlerin membaı, şehitler ve yiğitler diyarı Erzurum'da PKK sloganları ile karşılanırsan Dadaşlar sessiz kalır mı?

Ekrem İmamoğlu'nda vukuat çok!

Geçmişte Ordu Valisi'ne "it" diyerek hakaret etmişti.

Erzurum valisine de had bildirmeye kalktı.

YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret eden, ceza alınca "mağdur" ayağına ablasına sarılıp sevinç narası atan oydu.

Belli ki Reis'in Atatürk Havalimanı'na topladığı milyonlar, Ekrem'e ve Bay Kemal'e aklını yedirmiş.

CHP, Maltepe mitinginde 250 bin kişilik alanı dolduramadı.

"Sözde milliyetçi" sataşmasıyla Dadaşları kışkırtıp provokasyon yapmak istediler.

Seçim gününe kadar daha çok tiyatro, algı operasyonu, mağdur edebiyatı, ağlama zırlama, çamura yatma numaraları göreceğiz!

Kimi vatandaşlar, nasıl Bay Kemal'in cezaevindeki PKK ve FETÖ'cüleri dışarı çıkarmayacağını düşünüyor, anlamak mümkün değil. Adam söz verdi söz!

***

Her gün yeni bir keşifle müjdeler geliyor.5 yıl içinde çıkacak petrol ve gaz herkesi ihya edecek!Rezervlerin yüzde 10'u iç tüketime gidecek, yüzde 90'ı ise ihraç edilecek.Kıymetli madenlerle birlikte kişi başı milli gelir 60 bin dolar olacak!ABD ve AB bu yüzdentalimatıylaKılıçdaroğlu'nu görevlendirdi. MOSSAD ajanları gözetiminde ihanet görüşmesi yapanlar, diplerindeki çaycı kılıklı istihbaratçıyı göremedi.ABD Büyükelçisi ile neyin mutabakatını yaptın Bay Kemal?Hamburgercide hangi FETÖ'cülerle görüştün?Paşinyan'adediniz mi?PKK/HDP'lilerle ne konuştunuz?Teröristler, Bay Kemal'den ne sözü aldı?Görüşmeler sırasında Meral Akşener neredeydi?Hepsinin cevabı yakında ortaya çıkacak!Bay Kemal ve arkadaşları ülkenin altını oyacak, terör örgütüyle ortaklık yapacak, devlet de izleyecek öyle mi? Hadi lan!Çarkçı Kemal'i terör örgütleri nasıl esir aldı?Bomba yakında patlayacak!

***

Batı, Reis üzerinden İslam'a saldırıyor.14 Mayıs bu saldırıları bitirecek tarihtir.Aynı zamanda bu seçim ikinci Malazgirt Savaşı'dır.İlkinde Alparslan, Anadolu'nun kapılarını açtı.Erdoğan kaybederse Ermenilerin ve İran'ın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu'yu Moğollara teslim edecek!Atatürk Havalimanı'nı ABD'ye vermekle kalmayacak Anadolu'dan Türkleri de kovacak...Suriyeliler gibi bizi de mülteci yapacak!

***

PİÇ...Yanlış anlamayın bu PİÇ, düşündüğünüz manada değil.Açılımıdir bunun....Firari PİÇ elemanı Cevheri Güven her gün ayrı bir yalanı dillendiriyor. Şimdi de İHA ve SİHA'ların milli olmadığını söylemiş.CHP'li troller de KAAN'ın uçamadığını iddia etmiş.Uçak maketiyle Reis'in şov yaptığını dillendirdiler.Onlara göre uçak değil soğan karın doyuruyormuş!Hedefe önce TCG Anadolu'yu koydular, şimdi de KAAN'ı...Tarih bunlar gibi gözü dönmüş nice hainler gördü.Ama sonunda kazanan milletimiz oldu.