ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Belediye başkanı, halkına eziyet mi eder yoksa hizmet mi?

Bu başkan halkına eziyet çektirmekten zevk alıyor galiba?

CHP'li Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan söz ediyorum.

Ne mi yapıyor? Anlatayım...

Zeydan Başkan, Hüseyin Sözlü'nün başkanlığı döneminde belli bir seviyeye getirilen "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nü durdurmakla işe başladı...

Köprü, Şehir Hastanesi ve üniversiteye kolay ulaşımı sağlayacak, trafiğe de büyük rahatlama getirecekti.

İnşaatı durdurulan köprüyü Reis milyarlar harcayarak tamamladı.

Türkiye'nin en uzun köprüsü, Zeydan efendiyi kızdırdı ama. Köprüden belediye otobüsleri ile dolmuşların geçişini yasakladı.

Bu yöntemle köprüyü Adanalıdan gizlemeye kalktı.

Belediye otobüsleri ve dolmuşlar yolu 5 kilometre daha uzatan otobanı kullanarak hem zamandan hem de yakıttan kaybetti.

Günde 30-40 bin hastanın gittiği Şehir Hastanesi önüne de durak yapmadı.

Hastaneye giden hastaları Adana'nın beyin eriten sıcağına mahkûm etti.

Başkanlar halkının huzuru ve rahatı için çalışır ama bu adam huzur kaçırmak için uğraşıyor!..

Bu keyfi duruma yetkililer neden göz yumuyor?

Buna dur diyecek biri yok mu? Zeydan Karalar'ı kim koruyor?

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CHP'li Karalar'ın yemediği nane yok!

Adam muz cumhuriyetinde yaşıyor sanki öylesini rahat ki...

Yaptığı keyfi işleri soran eden yok!

Adana billboard ihalesini keyfi bir gerekçeyle iptal etti...

İhaleyi 15 milyon 750 bin TL ile Sezgi Prodüksiyon kazanmıştı.

Adam yerel seçime kadar billboardları ecrimisille kullanacak.

Başkandan imtiyazlı firmalar milyarları götürüyor!

Belediyenin tüm işlerini belli olan firmalara yaptırıyor...

Adana ile hiçbir ilişkisi olmayan birçok firma Zeydan Karalar sayesinde belediyeye demir attı!

Bütçenin neredeyse yüzde 20'si malum firmalara gidiyor.

Soruyorum: Zeydan Karalar 4 yılda gözle görülür, derde derman olan hangi hizmeti yaptı?

4 yıldır çözülmeyen sivrisinek sorunu için 100 milyon liralık ihale açıldı ama sivrisinekler insanları perişan etti.

Sorsanız belediyeye 100 milyon liralık ilaç satılmış...

Adamlar ASKİ'nin beleş suyunu ilaç olarak mı kullanıyor yoksa...

Sinekle mücadele için açılan ihalenin adrese teslim olduğunu yazmıştım.

Yazdıklarımızın hepsi doğru çıktı...

Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve valilik uyuyor mu?

Bu adama kim dur diyecek?

Ankara ve Mersin'den iki firma 100 milyonluk ilaç ihalesini Karalar sayesinde tereyağından kıl çeker gibi kaptı.

Zeydan efendinin oğulları Mert ve Volkan Karalar da sinekten yağ çıkarmasını iyi biliyor.

Sinekle mücadelede kullanılan araçların kiralama işi de 4 yıldır aynı.

35 milyon liralık ihaleyi Zeydan'ın kankası Kozanlı Ertan Karaoğlu, Karaoğlu Otomotiv alıyor. Dünün küçük galericisi bugün yüzlerce araçlık bir filonun sahibi.

Kozanlı Ertan'ın diğer özelliği de CHP'nin büyük kurultay delegesi olması.

İşte Zeydan işte CHP!

Ama Bay Kemal hem Zeydan'ı hem de Vahap efendiyi çizdi haberleri olsun!..

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