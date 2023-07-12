ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet İttifakı" için "Bunlar LGBT'ci" derken ne doğru demiş!

"- Kusura bakma mesajı görmeniz için aradım, umarım uyumuyordunuz?"

"- Merhaba, iyi geceler uyumaya hazırlanıyordum. Neredesin, cevap vermeyince ümidi kesmiştim..."

"- Şifremi unuttum, zor açabildim kusura bakmayın..."

"- Anladım. Burada mısınız?"

"- Evet."

"-Ne kadar kalacaksın?"

"- Gündüz yazışalım ya da..."

"Sormamıştım, sevişme sever misiniz?"

Burada yazamadığım çok daha iğrenç yazışmaları iki erkek başkanın!

Üstelik ikisi de "Millet İttifakı"na mensup...

Ninem yine haklı çıktı, "Yer gök yeminli, gizli bir şey kalmaz" demişti!

Çok azını yazabildim mesajların... Dini kuruluşları diline dolayan İsmail Saymaz gibilerin kulakları çınlasın!

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Güney illerinden birinde parti başkanı olan şahıslar sevgilisine ateşli aşk mesajları atmış, o mesajların ekran görüntüleriyle gay başkanlara şantaj yapıldı!

Skandalın ifşa olması üzerine il başkanı istifa etmek istemiş ancak ilin belediye başkanı istifaya engel olmuş! Başkan, yönetici arkadaşlarıyla da ilişki yaşamış. Yazışmaların ifşasından sonra konuşulanlar böyle. Skandal olayda ittifakın küçük ortağının ilçe başkanı da var! Rezil olaya tepki büyük!

Adana Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın ise danışmanı İpek Sabah'ı Almanya'daki LGBT yürüyüşüne göndermesi şehirde hoş karşılanmadı. Hatta danışmanın kendinden geçtiği yürüyüş videosunu büyük bir iş başarmış gibi paylaşıp altına da, "Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" şeklindeki sözlerine öfke var!

Çünkü Zeydan Başkan, işçilere ödeme yapmadı ama yüz binlerce lirayı gözünü kırpmadan sapıklar için harcadı!

Tek başına bu iş Zeydan'ın seçimi kaybetme sebebidir!

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Halil Nacar

Gülün güzeli baharın başında çiçek açandır, dostun iyisi vefası uzun sürendir. İnsanın özeli de, umulmadık anda selam yollayandır.

Adana Sağlık Müdürü Halil Nacar da baharın başında çiçek açan güldür. Malum sendikanın uğraşılarına rağmen Nacar hem pandemide hem de depremde bakanlığın yüzünü ak eden biridir. Mütevazıdır bilirim, utanır böyle sözlere... Ama marifet iltifata tabidir dememişler boşuna...

Kaç kişi bilir o yıkıcı depremden hemen sonra Dr. Nacar'ın 16 gün boyunca müdürlükte yatıp kalktığını. Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan gelen depremzedelerin tedavisi için ekibiyle birlikte uykusuz geceler geçirdiğini...

Tek bir hastayı bile Adana'dan geri çevirmediğini...

Hem de Balcalı Hastanesi kapalı olmasına rağmen!

Malum sendikaya üye terör sevici doktorlar ise hizmete engel olmak için elinden geleni yaptı. Onlar böyle yaparak Reis'in seçimi kaybetmesini sağlayacaklardı. Komşu bir ilin kripto müdürü bile Nacar'ın ayağını kaydırmak için çok uğraştı!

Sağlık Bakanlığı eski Personel Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, TTB'nin "iş bırakma eylemi"ne "aferin" anlamına gelecek görüş belirtince görevinden alındı. İyi de oldu. Burnundan kıl aldırmayan herif bir de valilik bekliyormuş!

Görevden alınması teşkilata derin bir oh çektirmiş!

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İsmail Küçükkaya ve Başkan Vahap Seçer

Güya Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın politikacı aşkını ve hazine arazilerini kapatan CHP'li Vahap Seçer'i yazacaktım.

Kibir abidesi Seçer'in Zeydan Karalar gibi Mersin'i nasıl sivrisineklere teslim etmesine de haftaya bakacağız...